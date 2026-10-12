Colombia

Más de la mitad de las notarías del país estarían en riego de cerrar por falta de recursos del Gobierno: “Señor presidente, en sus manos está la solución”

El gremio de notarios subsidiados advirtió que la interrupción afectaría a habitantes rurales de municipios Pdet, Zomac y zonas de difícil acceso, obligándos a desplazarse a otras regiones para realizar trámites legales

La Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia emite medidas flexibles para horarios de notarías durante las festividades de fin de año - crédito Colprensa
Cerca de quinientas notarías subsidiadas en Colombia enfrentan el riesgo de suspender la atención al público por demoras en la transferencia de recursos - crédito Colprensa
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En medio de los ajustes propuestos por el Gobierno nacional para reforzar la austeridad en lo que queda de 2026 y ajustar el Presupuesto General de la Nación para el 2027, llegan nuevas críticas al Ejecutivo por la posible desfinanciación que sufrirían más de la mitad de las notarías que existen en Colombia.

En una denuncia conocida por Infobae Colombia en la mañana del lunes 12 de octubre, los notarios subsidiados del país alertaron que cerca de 500 notarías podrían suspender la atención al público por dificultades en la transferencia de los recursos que permiten su funcionamiento.

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El gremio pidió al Gobierno nacional y a la Superintendencia de Notariado y Registro adoptar medidas para asegurar la continuidad del servicio en municipios rurales y apartados.

La advertencia se concentra en las oficinas que operan en municipios pequeños, territorios donde funcionan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y regiones de difícil acceso.

Los ajustes presupuestales del Ejecutivo para los años 2026 y 2027 provocaron críticas por la posible desfinanciación del sector notarial - crédito suministrado a Infobae Colombia

Según el pronunciamiento conocido por este medio, la afectación recaería sobre comunidades que dependen de esas sedes para realizar trámites notariales sin tener que trasladarse a otros municipios.

Las notarías rurales cumplen una función de acceso a trámites esenciales

Los notarios sostuvieron que, en varios de esos territorios, la notaría constituye una de las principales expresiones de la presencia institucional del Estado. Por esa razón, señalaron que una eventual interrupción del servicio impactaría de forma directa a habitantes de áreas rurales y a poblaciones alejadas de los centros urbanos.

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Los notarios subsidiados de Colombia le hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional. Señor presidente Abelardo de la Espriella, ministro de Justicia, ministro de Hacienda, Superintendente de Notariado y Registro, no permitan que cerca de quinientas notarías subsidiadas de este país, por falta de planeación presupuestal, dejen de prestar sus servicios a la comunidad más necesitada de este país, que son las comunidades rurales, que es donde hacemos presencia estos notarios subsidiados”, señaló Amed Velásquez, notario subsidiado del municipio de Marulanda, en el departamento de Caldas.

La preocupación abarca especialmente a las oficinas instaladas en municipios de sexta categoría. En esas localidades, indicaron, la operación de las notarías subsidiadas depende de los giros previstos para cubrir los costos de funcionamiento y mantener abierta la atención a los usuarios.

El cambio de nombre en Colombia se realiza mediante escritura pública en notaría y solo puede hacerse una vez, salvo excepciones legales- crédito VisualesIA
La falta de transferencias afecta a sedes ubicadas en municipios de sexta categoría, territorios Pdet y zonas Zomac - crédito VisualesIA

El grupo pidió que se protegiera la prestación continua de los servicios notariales en las regiones donde la distancia y las condiciones de acceso dificultan que los ciudadanos acudan a otra sede.

De acuerdo con el pronunciamiento, la falta de planeación de gastos durante los últimos cuatro años debilitó el Fondo Cuenta Especial del Notariado. Los notarios precisaron que este fondo tiene recursos propios y que no depende de otros rubros del Presupuesto General de la Nación.

El gremio señaló que existen retrasos en los pagos destinados a sostener las oficinas subsidiadas. Estos recursos, afirmaron, son necesarios para que las notarías continúen prestando el servicio en los municipios donde tienen presencia.

Amed Velásquez hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga ante la situación. En su declaración, advirtió que la falta de planeación presupuestal podría dejar sin servicio muy pronto a más de la mitad de las notarías del país.

Notarios en Colombia. Ministerio de Justicia nombrará a más de 200 mediante concurso de méritos - crédito Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.
Los notarios señalaron que la falta de planeación de gastos en los últimos cuatro años debilitó el Fondo Cuenta Especial del Notariado - crédito Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Señor presidente, en sus manos está la solución. En este momento tenemos todavía en pausa algunos pagos que hacen posible el funcionamiento de las notarías. Confiamos en la patria milagro, confiamos en su gestión y en la promesa de resolver las necesidades de las regiones y de los territorios más apartados de este país”, manifestó Velásquez.

El notario sostuvo que esas oficinas tienen presencia en comunidades rurales y en territorios apartados. También indicó que algunos pagos que hacen posible la operación de las sedes continúan en pausa, una situación que, según dijo, requiere una solución desde el Gobierno nacional.

Velásquez expresó su expectativa de que las autoridades atiendan las necesidades de las regiones y garanticen la continuidad de los servicios en las zonas donde funcionan las notarías subsidiadas.

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