Colombia

Explosión en el peaje El Bordo obligó al cierre de la vía Panamericana en Cauca: hay tres personas heridas

La emergencia afectó la movilidad en una ruta utilizada para el transporte de pasajeros y mercancías en el suroccidente colombiano

La Panamericana permanece cerrada tras emergencia reportada en La Sierra - crédito @oscar10solarte/X

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La detonación registrada cerca del peaje de El Bordo interrumpió este lunes 12 de octubre de 2026 la circulación por la vía Panamericana, en jurisdicción de La Sierra, Cauca. El cierre se mantiene mientras unidades de seguridad revisan el lugar y buscan determinar si existen otros elementos que representen peligro para quienes transitan por el corredor.

El episodio ocurrió en una zona cercana a la estación de cobro, según los reportes preliminares.

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El periodista caucano Óscar Solarte indicó que el hecho habría dejado dos personas heridas, pero el Ejército de Colombia afirmó que son tres civiles los afectados.

Las autoridades mantienen la restricción como medida preventiva

La suspensión del tránsito busca facilitar las labores de inspección y proteger a conductores, pasajeros, trabajadores y habitantes de sectores cercanos. Los organismos encargados de la emergencia recorren el área para descartar riesgos adicionales antes de permitir nuevamente el paso vehicular.

Mantienen restringido el tránsito en La Sierra tras detonación en zona de peaje - crédito @oscar10solarte/X
Mantienen restringido el tránsito en La Sierra tras detonación en zona de peaje - crédito @oscar10solarte/X

La Panamericana es una ruta utilizada para el desplazamiento de personas y el transporte de mercancías en el suroccidente colombiano. Por ello, la interrupción afecta a quienes se movilizan entre distintos municipios del Cauca y otros departamentos de la región.

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Según Blu Radio, las autoridades recomendaron a los viajeros no acercarse al peaje de El Bordo y atender los desvíos o instrucciones que impartan las instituciones presentes en el sector. La reapertura dependerá del resultado de las verificaciones técnicas y de seguridad.

Videos difundidos tras la explosión muestran a una mujer civil lesionada que sale del área afectada con ayuda de otra persona. Las imágenes registran el recorrido entre escombros y estructuras dañadas, mientras los presentes intentan alejarse del lugar donde ocurrió el nuevo ataque.

Esto dijo el Ejército sobre el atentado en el paje El Bordo: “Una acción terrorista”

El Ejército Nacional informó que tropas de la Brigada 29 atendieron la emergencia en el corredor de la vía Panamericana. La institución atribuyó de manera preliminar la acción a integrantes de la estructura Carlos Patiño, catalogada por las autoridades como un Grupo Armado Organizado Residual.

Dos personas habrían resultado heridas por explosión en corredor vial de Cauca - crédito @oscar10solarte/X
Dos personas habrían resultado heridas por explosión en corredor vial de Cauca - crédito @oscar10solarte/X

“Una acción terrorista atribuida a integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño”, señaló la entidad.

De acuerdo con el reporte militar, los responsables habrían utilizado un vehículo improvisado con explosivos, conocido como Vied. La explosión afectó el área próxima a la estación de cobro y obligó a activar los protocolos de seguridad en el sector.

El Ejército informó que sus tropas no sufrieron afectaciones

“Nuestros soldados no presentan afectaciones y mantienen el control del sector, mientras se adelantan verificaciones con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la @PoliciaColombia”, señalaron desde la Tercera División del Ejército Nacional..

El balance inicial entregado por la institución señala que tres civiles resultaron heridos. Las autoridades no divulgaron las identidades de los lesionados, la gravedad de sus heridas ni los centros médicos a los que fueron llevados.

Los uniformados realizan verificaciones en tierra con apoyo de medios aéreos, personal especializado y la Policía Nacional de Colombia.

Ataque con vehículo explosivo dejó tres civiles heridos cerca del peaje de El Bordo - crédito @Ejercito_Div3/X
Ataque con vehículo explosivo dejó tres civiles heridos cerca del peaje de El Bordo - crédito @Ejercito_Div3/X

Las labores buscan descartar la presencia de otros artefactos y garantizar las condiciones de seguridad para quienes se movilizan por esa zona del sur del Cauca.

Por último, la Tercera División del Ejército Nacional rechazó el atentado y advirtió que este tipo de hechos expone a la población civil. “El @COL_EJERCITO rechaza este tipo de acciones, que ponen en grave riesgo a la población civil, y mantiene sus unidades desplegadas para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento”, afirmó la entidad.

Papo Amín calificó de “atentado terrorista” la explosión en un peaje de Cauca - crédito @papoaminCD/X
Papo Amín calificó de “atentado terrorista” la explosión en un peaje de Cauca - crédito @papoaminCD/X

Esto dijo presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, sobre la explosión

El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, se refirió en X a la explosión ocurrida en Cauca y la calificó como un “terrible atentado terrorista”.

El dirigente del Centro Democrático aseguró que el peaje de El Mango, sobre la vía Panamericana, habría sido destruido con explosivos.

Además, expresó respaldo al presidente Abelardo de la Espriella, a quien atribuyó la promesa de perseguir a los responsables. “Los va a encontrar”, escribió Amín.

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