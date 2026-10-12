Jorge Carrascal, jugador de la selección Colombia, le dio la victoria a Flamengo con su gol ante Fluminense en Brasil

Jorge Carrascal le dio la victoria a Flamengo con su anotación ante Fluminense - crédito Thiago Ribeiro/Reuters

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Jorge Carrascal definió el clásico Fla-Flu con el gol que le dio a Flamengo una victoria por 1-0 ante Fluminense, este domingo 11 de octubre de 2026, en el estadio Maracanã de Río de Janeiro.

El mediocampista colombiano marcó a los 20 minutos del segundo tiempo y mantuvo a su equipo en el primer lugar del Campeonato Brasileño. El partido correspondió a la fecha 30 del Brasileirão, la primera división del fútbol de Brasil.

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Flamengo llegó a 64 puntos, uno más que Palmeiras, su perseguidor inmediato, mientras que Fluminense afrontó el encuentro como tercero de la tabla. Carrascal, jugador de la selección Colombia, resolvió un duelo cerrado con una definición de primera tras un centro de Lucas Paquetá.

El colombiano, nacido en Cartagena y habitual integrante de los procesos recientes de la selección Colombia, volvió a ser determinante para Flamengo en una etapa decisiva de la temporada. Su gol no solo inclinó un partido de alta exigencia: también le permitió al club rojinegro sostener su ventaja en la lucha por el título brasileño antes de las semifinales de la Copa Libertadores.

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Las estadísticas de Jorge Carrascal con Flamengo ante Fluminense - crédito Sofascore

Los números de Carrascal ante Fluminense

Más allá del gol, las estadísticas del colombiano reflejaron una participación constante en la circulación y el avance de Flamengo. Según Sofascore, plataforma de análisis de rendimiento del fútbol internacional, Carrascal completó 24 de 28 pases, para una precisión del 86%, y acertó 23 de los 25 envíos que realizó en campo rival.

Ese indicador muestra que la mayor parte de sus intervenciones se produjo en zonas ofensivas, donde Flamengo buscó romper la estructura defensiva de Fluminense.

Estas fueron cinco de sus cifras más relevantes en el clásico:

Pases precisos: 24 de 28, con 86% de efectividad.

Pases en campo rival: 23 de 25, con 92% de precisión.

Centros acertados: uno de cuatro intentos.

Toques de balón: 53, con solo tres controles fallidos.

Recuperaciones: seis, una cifra que evidencia su aporte sin la pelota.

El equipo titular de Flamengo para enfrentar a Fluminense en el Brasileirao 2026 - crédito Thiago Ribeiro/Reuters

Carrascal también registró 15 carreras, de las cuales cinco fueron progresivas: acciones en las que el jugador avanzó con el balón hacia el campo contrario. Recorrió 121,2 metros con la pelota, acumuló 74,1 metros de progresión total y alcanzó una distancia progresiva de 65,6 metros. Su carrera progresiva más larga fue de 18,3 metros.

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El volante perdió 16 posesiones, recibió dos faltas y no completó el único regate que intentó. En los pases largos acertó uno de dos, mientras que en campo propio completó uno de tres. Esos datos muestran que su influencia estuvo concentrada en el último tercio y en la generación de juego cerca del área rival.

Bruno Henrique y Joaquín Freitas, compañeros de Jorge Carrascal en Flamengo, celebrando la victoria ante Fluminense - crédito Thiago Ribeiro/Reuters

¿Por qué fue importante el partido entre esos dos equipos?

El Fla-Flu es el nombre con el que se conoce al enfrentamiento entre Flamengo y Fluminense, dos clubes de Río de Janeiro que comparten el Maracanã como escenario habitual de sus partidos más relevantes.

En el historial del Campeonato Brasileño, Flamengo y Fluminense se enfrentaron 72 veces antes de esa jornada, según el recuento de Exame, medio de comunicación brasileño: Flamengo registró 28 victorias, Fluminense 26 y hubo 18 empates. Esa paridad explica por qué el clásico tiene una relevancia especial incluso cuando los dos equipos compiten también en otros torneos.

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La acción decisiva llegó cuando Paquetá envió un balón al área y Carrascal apareció para rematar sin control previo. La definición superó al arquero Fábio y estableció el 1-0 definitivo. Flamengo protegió esa ventaja hasta el final, pese a que Fluminense tuvo mayor posesión de la pelota durante el encuentro, con un 56% frente al 44% restante de Fla, según Sofascore.

Próximo partido de Flamengo con Jorge Carrascal

Tras el triunfo ante Fluminense, Flamengo volverá a jugar el jueves 15 de octubre del 2026, a las 7:30 p. m. (hora Colombia), frente a Estudiantes de Argentina, en La Plata. El partido será la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

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