Colombia

Colombiano habría asesinado a sus dos hijos en California, Estados Unidos, y luego atentó contra su vida: policía investiga el caso

La Oficina del Sheriff de Mendocino plantea inicialmente que el hombre de 44 años atacó a la adolescente de 14 y al niño de 7 antes de suicidarse

Patrulla de la Policía del Capitolio de Estados Unidos junto a una camioneta que transporta una guillotina de madera en la caja
Las víctimas de los hechos son un padre de 44 años y sus dos hijos de 14 y 7 años procedentes de Ibagué - crédito U.S. Capitol Police)
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Un hombre de 44 años habría matado a sus dos hijos y luego se habría suicidado en una vivienda de Old River Road, al sur de Talmage, cerca de Ukiah, en el norte de California (Estados Undios).

Las autoridades locales investigan las circunstancias de la muerte de un niño de 7 años y de una adolescente de 14.

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La familia era oriunda del Tolima. Sus integrantes habían vivido primero en Alvarado y luego en Ibagué antes de emigrar a Estados Unidos, donde se instalaron en Ukiah cerca de tres años atrás.

El caso involucra a una pareja colombiana separada y a sus tres hijos. La madre y la hija mayor, de unos 23 años, sobrevivieron y fueron hospitalizadas por el impacto de lo ocurrido.

La emergencia se registró en 6800 Old River Road, una vía ubicada al sureste de Ukiah y cercana a Talmage, en el condado de Mendocino.

Dos pares de manos sobre un suelo de madera cerca de varios lápices de colores y un pequeño coche de juguete.
La Oficina del Sheriff del condado de Mendocino investiga la muerte de un hombre ibaguereño y sus dos hijos bajo la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Detalles del caso

El portal Mendolocal.news informó que las autoridades recibieron a las 9:53 a. m. del viernes 9 de octubre una solicitud para verificar el bienestar de las personas que estaban en una casa de Old River Road.

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Poco más de 20 minutos después, se pidió el apoyo de paramédicos en las inmediaciones de la vivienda. La persona que avisó de la emergencia señaló que los dos menores tenían sangre.

El medio local añadió que, más tarde, otra persona comunicó a los servicios de emergencia que un hombre había muerto dentro del inmueble.

Las autoridades investigan la muerte de dos niños colombianos y un adulto en una residencia situada al sur de Talmage. La información disponible apunta a que el hombre adulto habría atacado a sus hijos y después se habría quitado la vida, aunque la causa de su muerte aún debía ser establecida por los investigadores.

Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a los menores, pero no lograron reanimarlos porque carecían de pulso - crédito Burbank Police Department/Facebook
Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a los menores, pero no lograron reanimarlos porque carecían de pulso - crédito Burbank Police Department/Facebook

El sheriff del condado de Mendocino, Matt Kendall, pidió mantener la reserva sobre la identidad de las víctimas. “Por el momento, no revelaremos nombres, edades ni ningún otro dato que permita identificar a los fallecidos”, dijo a The Press Democrat.

El funcionario también afirmó ante el diario que no había indicios de que se hubieran utilizado armas en el hecho.

Kendall sostuvo además que los investigadores no buscaban a posibles sospechosos fuera de la casa. “No tenemos indicios de que haya sospechosos prófugos y no creemos que exista una amenaza inminente de peligro”, señaló al periódico.

Sobre la hipótesis del caso

El capitán Quincy Cromer, de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, declaró a The Press Democrat que el caso parecía corresponder a “un doble homicidio y suicidio perpetrado por el hombre adulto”. El oficial remarcó ante la publicación que no contaban con información sobre un posible móvil.

La Oficina del Sheriff informó que el personal a cargo continúa entrevistando a personas relacionadas con el hecho y recogiendo elementos de prueba en torno a lo ocurrido. El medio Kron4 indicó que los organismos de emergencia movilizaron recursos para asistir a los menores antes de que los agentes ingresaran a la propiedad. El desenlace de las maniobras médicas confirmó posteriormente la muerte de ambos niños.

Los investigadores programaron autopsias para determinar oficialmente la causa y la forma de los tres fallecimientos - crédito Jill Connelly/REUTERS
Los investigadores programaron autopsias para determinar oficialmente la causa y la forma de los tres fallecimientos - crédito Jill Connelly/REUTERS

La hipótesis citada por el periódico coincide con la versión inicial según la cual el adulto habría causado la muerte de los dos menores antes de morir en el lugar. Aun así, las autoridades no habían presentado detalles sobre los resultados de las diligencias forenses.

El hombre trabajaba en una vinícola y también realizaba labores de construcción. Su expareja tenía empleo en Santa Rosa, capital del condado de Sonoma, ubicada a unos 98 kilómetros al sur de Ukiah.

La familia había atravesado una separación reciente. La madre y su hija mayor quedaron bajo atención médica tras conocer lo sucedido con los otros integrantes del hogar.

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