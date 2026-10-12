Colombia

Gustavo Petro le salió al paso al escándalo de Verónica Alcocer y cuestionó el posible regreso de ex jefe de seguridad de la exprimera dama

El expresidente prefirió abordar el caso de la capitana de la Policía Kelly Daniela Lozano, que hacía parte en la Embajada de Colombia en Catar a finales de su administración, y que sería retornada a Colombia por orden presidencial

La reaparición de Verónica Alcocer en la apertura de la jornada electoral marca el regreso de la primera dama a la vida pública en Colombia - crédito Presidencia
La reaparición de Verónica Alcocer en la apertura de la jornada electoral marca el regreso de la primera dama a la vida pública en Colombia - crédito Presidencia
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Las declaraciones de la exasesora española Eva Ferrer sobre la implicación de la exprimera dama Verónica Alcocer de liderar una red ilegal dedicada al tráfico de dinero, drogas y armas siguen generando reacciones en el país.

El turno fue para el expresidente Gustavo Petro que, por medio de una escueta publicación en la red social X, se pronunció brevemente sobre un aspecto relacionado al escándalo que compromete a su exesposa.

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Lejos de referirse a las palabras de la estratega catalana en su entrevista concedida a Semana, el exmandatario se refirió a la cancelación de la comisión de la capitana Kelly Daniela Lozano en la Embajada de Colombia en Catar, debido a una orden del presidente Abelardo de la Espriella, según informó el medio citado.

En su escrito, el ex jefe de Estado comparó el posible retorno de la oficial con el caso del teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, que fue hallado sin vida en Bogotá, en medio de la investigación por las interceptaciones ilegales y el uso del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, su entonces jefa de gabinete.

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“Así mencionaron al coronel Dávila y lo hicieron suicidar”, fue el comentario de Petro en la plataforma digital, que generó múltiples reacciones de los internautas.

No obstante, Petro no se ha expresado frente a las declaraciones de Eva Ferrer.

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