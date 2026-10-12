Exfuncionario de Fonade recibió una condena de cinco años por manipular un contrato de interventoría: esto se sabe

Un exfuncionario de Fonade recibió una condena de cinco años y cuatro meses de prisión por manipular la adjudicación de un contrato de interventoría de vivienda - crédito Fiscalía

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Felipe Rodríguez Mariano fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por su intervención en un contrato de interventoría para un proyecto de vivienda gratuita. La decisión fue adoptada por una jueza penal de conocimiento de Bogotá tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

El exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) incurrió, según la investigación, en interés indebido en la celebración de contratos. El caso se centró en actuaciones que favorecieron a uno de los proponentes de una convocatoria privada abierta en 2017.

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La condena se relaciona con la contratación de la auditoría y supervisión de un proyecto que preveía construir 4.678 viviendas en nueve departamentos.

El contrato finalmente suscrito tuvo un valor de 16.612 millones de pesos y quedó sujeto a un plazo que podía extenderse hasta el 30 de noviembre de 2018 o hasta que se agotaran los recursos disponibles.

Un exfuncionario de Fonade recibió una condena de cinco años y cuatro meses de prisión por manipular la adjudicación de un contrato de interventoría de vivienda - crédito Fiscalía

El comité evaluador intervino en una convocatoria privada de Fonade

La entidad abrió la convocatoria para seleccionar a la firma encargada de la interventoría. Tres empresas recibieron invitación para participar en el proceso.

Entre los oferentes estaba un consorcio que había sido referenciado previamente por dirigentes políticos. “Rodríguez Mariano, como integrante del Comité Evaluador de Propuestas, comunicó a representantes de dicho consorcio los errores identificados en su oferta comercial y les indicó cómo subsanarlos”, indicó la Fiscalía General.

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La entidad estableció que el entonces funcionario comunicó a representantes de ese consorcio los errores detectados en su propuesta. Además, les explicó la forma en que podían corregirlos para mantener su participación en la convocatoria.

La actuación cuestionada no se limitó al contacto con los representantes del proponente. El expediente también indicó que Rodríguez Mariano intervino ante otros integrantes del comité para favorecer la continuidad de la oferta.

El contrato de interventoría alcanzaba los 16.612 millones de pesos para la supervisión de la construcción de 4.678 viviendas gratuitas - crédito Colprensa

La propuesta había sido rechazada en dos oportunidades

El consorcio recibió decisiones adversas el 6 y el 18 de abril de 2017. Pese a esos rechazos, el proceso continuó con una ampliación de los plazos previstos para presentar la documentación solicitada. Así lo confirmó el ente investigador: “También influyó en los demás evaluadores y facilitó la ampliación de los plazos para entregar la documentación requerida, pese a que la propuesta había sido rechazada el 6 y el 18 de abril de 2017″.

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Esa extensión permitió que el oferente aportara los soportes requeridos. La investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción señaló que el exfuncionario facilitó esa alternativa, aun cuando la propuesta ya había sido descartada.

El caso también incluyó reuniones entre Rodríguez Mariano y directivos del proponente. En esos encuentros, el exservidor público se comprometió a acelerar la expedición de un concepto favorable para la oferta.

Al día siguiente de esas reuniones, el Comité Evaluador de Propuestas recomendó aceptar al consorcio. La secuencia de decisiones fue uno de los elementos examinados durante el proceso judicial.

Fonade suscribió el contrato de interventoría el 8 de mayo de 2017 con un plazo de ejecución hasta noviembre de 2018 - crédito Alcaldía de Medellín

El contrato de interventoría fue firmado el 8 de mayo de 2017

Fonade suscribió el acuerdo para supervisar el proyecto habitacional el 8 de mayo de 2017. La contratación abarcó la vigilancia de las obras destinadas a las viviendas gratuitas previstas en nueve departamentos.

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La juez penal de conocimiento de Bogotá concluyó que la conducta de Rodríguez Mariano configuró el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La sentencia impuso una pena de prisión de cinco años y cuatro meses.

La Fiscalía General de la Nación señaló que el expediente no involucra únicamente al antiguo integrante del comité. Otras 13 personas, entre particulares y servidores públicos, recibieron condenas en distintas instancias judiciales por hechos vinculados con el mismo caso.

Entre los sentenciados figuran dos exsenadores. La investigación reunió actuaciones relacionadas con la evaluación de la propuesta, la ampliación de los términos y la posterior recomendación que derivó en la firma del contrato.

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