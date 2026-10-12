Colombia

Ensalada de atún con zanahoria: Receta fácil y lista en 15 minutos

Pica, mezcla y sirve: el paso a paso más fácil para disfrutar de un plato saludable sin pasar horas en la cocina

Unas manos vierten aderezo desde una jarra pequeña sobre un cuenco con ensalada de atún, zanahoria rallada, lechuga, tomate y pepino.
El plato funciona como una alternativa práctica para la organización del menú semanal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Cuando el tiempo aprieta pero no quieres sacrificar comer bien, esta ensalada fría de atún con zanahoria sale al rescate. Es colorida, ultra fresca y tan fácil de hacer que solo necesitas picar, mezclar y disfrutar. Acompañada de su aderezo casero de mostaza y limón, se convertirá en una de tus opciones favoritas para resolver tus comidas de la semana en minutos.

Receta de ensalada de atún con zanahoria

Es una ensalada fría que combina atún escurrido, vegetales frescos y un aderezo suave de limón, mostaza y queso crema. La técnica principal consiste en cortar, mezclar y servir sin cocción.

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Tiempo de preparación

Tazón de cerámica con ensalada de atún, zanahoria rallada, tomate, pepino y lechuga sobre mesa junto a un tenedor y medio limón.
La técnica principal de elaboración consiste en cortar, mezclar y servir los ingredientes de forma directa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 0 minutos.
  • Tiempo total: 15 minutos.

Ingredientes

  1. 2 latas de atún al natural, escurridas.
  2. 2 tazas de lechuga picada.
  3. 1 tomate grande, cortado en cubos.
  4. 1 pepino cohombro, cortado en medias lunas.
  5. 1 zanahoria mediana, rallada.
  6. ¼ de cebolla cabezona, cortada finamente.
  7. 2 cucharadas de queso crema bajo en grasa.
  8. 1 cucharada de jugo de limón.
  9. 1 cucharadita de mostaza.
  10. 1 cucharadita de vinagre.
  11. 1 cucharadita de aceite de oliva (opcional).
  12. Sal y pimienta al gusto.

Cómo hacer ensalada de atún con zanahoria, paso a paso

Manos que baten una salsa cremosa en un tazón de vidrio junto a un limón, un exprimidor de madera y botellas de aderezos.
El aderezo casero de la receta se elabora a base de limón, mostaza y queso crema - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  1. Lava y desinfecta la lechuga, el tomate, el pepino, la zanahoria y la cebolla.
  2. Escurre muy bien el atún para evitar que la ensalada quede aguada.
  3. Pica la lechuga, el tomate, el pepino y la cebolla.
  4. Ralla la zanahoria y resérvala.
  5. En un recipiente pequeño, mezcla el queso crema, el jugo de limón, la mostaza y el vinagre.
  6. Añade sal y pimienta al gusto.
  7. Seca bien los vegetales antes de mezclarlos. Así conservarán mejor su textura.
  8. En un bowl grande, incorpora la lechuga, el tomate, el pepino, la zanahoria y la cebolla.
  9. Agrega el atún desmenuzado.
  10. Vierte el aderezo y mezcla con suavidad.
  11. Incorpora el aderezo justo antes de servir para evitar que la lechuga pierda firmeza.
  12. Añade aceite de oliva, si lo deseas, y sirve de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones como plato principal ligero o 4 porciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Tabla de madera con cebolla, tomate picado, rodajas de pepino, zanahoria, lechuga, atún en lata, aceite, limón y manos cortando.
La receta rinde dos porciones como plato principal ligero o cuatro como acompañamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estimación por porción, calculada para 2 porciones:

  • Calorías: aproximadamente 220 kcal.
  • Proteínas: 27 g.
  • Carbohidratos: 12 g.
  • Grasas: 7 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Sodio: depende del tipo de atún y de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la ensalada en un recipiente hermético dentro de la nevera.

  • Sin aderezo: hasta 2 días.
  • Con aderezo: se recomienda consumirla el mismo día.
  • No se aconseja congelarla, porque la lechuga, el pepino y el tomate pierden textura.

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