El exministro respondió desde Ibagué a los señalamientos que atribuye al presidente y aseguró que está dispuesto a enfrentar cualquier proceso judicial - crédito Colprensa

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El exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo respondió públicamente al presidente Abelardo De La Espriella y lo retó a llevar ante la justicia las advertencias que, según dijo, había formulado en su contra por haber formado parte del gobierno del expresidente Gustavo Petro. Durante un acto político en Ibagué, Jaramillo aseguró que está dispuesto a enfrentar cualquier proceso y afirmó que el jefe de Estado debe concretar sus señalamientos por las vías institucionales.

Según información publicada por Blu Radio, las declaraciones se produjeron durante la presentación del Frente Amplio y Popular por el Tolima, un espacio político que busca reunir distintos sectores con miras a las elecciones regionales de 2027.

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En medio de su intervención, Jaramillo recordó las advertencias que atribuyó al presidente De La Espriella sobre posibles actuaciones judiciales relacionadas con su paso por el anterior Gobierno.

“Le dio miedo seguir diciendo que nos iba a destripar”, expresó el exministro durante el evento.

Posteriormente, elevó el tono de su respuesta y manifestó que está dispuesto a responder ante las autoridades.

“Aquí estoy para que me meta a la cárcel, aquí en manifestación pública”, dijo ante los asistentes.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia (Colprensa)

Jaramillo reta al presidente a llevar el caso ante la justicia

El pronunciamiento del exministro se centró en cuestionar las advertencias que, según su versión, había recibido del presidente por su participación en la administración de Gustavo Petro.

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Jaramillo sostuvo que no pretende evitar eventuales procesos y que, si existen señalamientos concretos, estos deben tramitarse ante las autoridades competentes.

Sus palabras trasladaron la confrontación política entre ambos dirigentes a un escenario público y reforzaron las diferencias que ya venían expresándose entre sectores cercanos al anterior Gobierno y la actual administración.

El exministro utilizó el acto en Ibagué para responder directamente al jefe de Estado y plantear que cualquier cuestionamiento debe convertirse, si existen elementos para ello, en una actuación judicial formal.

La nota difundida por Blu Radio no detalla la existencia de una orden de captura, una imputación o un proceso judicial específico contra Jaramillo derivado de estas declaraciones.

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Por esa razón, el episodio corresponde, hasta ahora, a un intercambio político y a la respuesta del exfuncionario frente a advertencias que él atribuye al mandatario.

Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito @MinSaludCol/X

Acto político quedó marcado por el enfrentamiento

La intervención se produjo durante la presentación del Frente Amplio y Popular por el Tolima.

El encuentro tenía como propósito avanzar en la articulación de diferentes sectores políticos de cara a las elecciones regionales de 2027, pero terminó concentrando parte de la atención en las declaraciones de Jaramillo contra De La Espriella.

El exministro aprovechó el escenario para reiterar sus cuestionamientos al presidente y dejar planteado públicamente que está dispuesto a comparecer ante la justicia si el Gobierno considera que existen razones para promover actuaciones en su contra.

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El episodio elevó el tono de la confrontación política entre ambos dirigentes, aunque el contenido disponible no establece que exista una decisión judicial vigente contra Jaramillo.

Tampoco se precisa en la información entregada cuál sería el fundamento jurídico concreto de los eventuales procesos a los que hizo referencia el exministro.

El cruce se produce en medio de un escenario político marcado por la reorganización de fuerzas y movimientos que ya comienzan a proyectarse hacia las elecciones regionales.

Jaramillo convirtió su intervención en una respuesta directa al presidente y buscó trasladar el debate desde las advertencias públicas hacia un eventual escenario institucional.

Por ahora, el desafío quedó planteado en términos políticos: el exministro asegura estar dispuesto a responder ante la justicia, mientras mantiene sus cuestionamientos frente a las advertencias que atribuye al jefe de Estado.

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La confrontación entre ambos queda así abierta, con un nuevo episodio que combina el debate sobre eventuales responsabilidades judiciales con la disputa política entre sectores del actual Gobierno y figuras vinculadas a la administración anterior.