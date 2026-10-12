El primer semestre de 2027 le saldría caro a los consumidores colombianos debido al precio de los alimentos y los servicios por alza en la inflación

La inflación ha generado dificultades a los trabajadores a la hora de administrar su sueldo - crédito Colprensa

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La inflación en Colombia podría alcanzar un máximo de 7,3% durante el primer semestre de 2027, luego de mantener una trayectoria ascendente en los próximos meses, según las proyecciones de Bancolombia (Grupo Cibest). El pronóstico anticipa nuevas presiones sobre el costo de vida antes de una moderación prevista para el cierre de ese año.

La entidad explicó que el repunte se debe a la persistencia de aumentos en servicios y alimentos, estos últimos afectados por condiciones climáticas y mayores costos de productos perecederos.

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Y es que en septiembre de 2026, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual subió 5 puntos básicos (pb) y se ubicó en 6,29%, impulsada por una variación mensual de 0,37%, de acuerdo con el informe. Los servicios registraron una inflación anual de 7,19%, su segundo aumento consecutivo, y explicaron 20 pb de los 37 pb totales de la aceleración del indicador general.

El rubro de alimentos sigue jalonando la inflación en Colombia - crédito Bancolombia

Servicios y alimentos elevan las presiones sobre los precios

El aumento de los servicios respondió a incrementos en arriendos, transporte y comidas fuera de casa, según el banco. Los rubros mantuvieron una presión sostenida sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario en el que los gastos cotidianos de los hogares siguen al alza. A su vez, los alimentos ampliaron la presión inflacionaria: su variación anual llegó a 6,79% y la mensual fue de 0,39%. El segmento acumuló un aumento de 8,05% entre enero y septiembre de 2026, una aceleración que el grupo relacionó con las “presiones del fenómeno de El Niño y mayores costos en alimentos perecederos”.

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Señaló que esos factores afectan la oferta agrícola y los canales logísticos que llevan los productos a las distintas regiones. “La combinación de restricciones climáticas y mayores costos en la cadena de suministro elevó los precios de la canasta alimentaria”, apuntó.

Frente a ese panorama, ya la Junta Directiva del Banco de la República aumentó la tasa de interés en 25 puntos básicos y la dejó en 12,25%. La decisión busca moderar la expansión del crédito y contener la liquidez para evitar que las expectativas de inflación se alejen aún más del objetivo monetario.

Pese al deterioro previsto para los primeros meses de 2027, Bancolombia espera una “desaceleración posterior” después del máximo estimado. La inflación descendería gradualmente hasta 5,5% al cierre de 2027, “gracias a una reversión gradual del choque climático” y a una moderación paulatina de los servicios.

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La inflación anual en Colombia supera el 6% y está lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane

Colombia solo cumplió seis veces el rango de inflación desde 2010

La comparación histórica parte de una decisión adoptada por el Banco de la República en noviembre de 2009. La autoridad monetaria estableció que desde 2010 regiría una meta de largo plazo entre 2% y 4%, con 3% como referencia central.

El cierre de 2009 no entra en esta revisión, debido a que entonces la meta estaba fijada entre 4,5% y 5,5%. Bajo el objetivo vigente desde 2010, Colombia terminó dentro del intervalo en 2010, 2011, 2012, 2014, 2018 y 2019, aunque ningún año coincidió exactamente con el 3%. Los registros más cercanos a esa referencia puntual fueron:

2010: 3,17%.

2018: 3,18%.

2019: fue el último año con un cierre dentro del rango al cerrar en 3,80%.

Dicha serie también contabiliza dos resultados inferiores al límite de 2%: 1,94% en 2013 y 1,61% en 2020. Los otros ocho cierres del período quedaron por encima de 4%, una distribución que refleja la dificultad para sostener el indicador en el intervalo establecido por la autoridad monetaria.

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La inflación disparó el precio del arriendo de vivienda en Colombia durante 2026 - crédito Bancolombia

Años de mayor distancia frente a la meta del Banco de la República

El primer tramo consecutivo por encima del techo ocurrió entre 2015 y 2017:

2015: cerró en 6,77%.

2016: bajó a 5,75%.

2017: llegó a 4,09%, antes de volver al rango durante los dos años siguientes. La tendencia volvió a cambiar en 2021, cuando el indicador terminó en 5,62%, y se profundizó en 2022 con una inflación de 13,12%. El resultado se ubicó 10,12 puntos porcentuales por encima de la meta de 3%, mientras los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 27,81% y aportaron 4,88 puntos porcentuales al IPC.

Luego de ese máximo, el índice se redujo, aunque sin regresar al rango:

2023: 9,28%.

2024: 5,20%.

2025: 5,10%, todavía 2,10 puntos porcentuales (pp) por encima de la referencia puntual del Banco de la República.

2026: aún no puede incorporarse a la comparación de cierres anuales porque falta el dato de diciembre. Hasta septiembre, la inflación anual se ubicaba en 6,29%, equivalente a una distancia de 3,29 puntos frente a la meta de 3%, mientras la variación acumulada entre enero y septiembre alcanzaba 5,74%.

A la espera del resultado definitivo de 2026, la trayectoria desde 2010 muestra una presencia limitada dentro del objetivo monetario: seis años en el rango, dos por debajo de 2% y ocho por encima de 4%. El último cierre compatible con ese intervalo fue el de 2019.