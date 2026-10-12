Colombia

Cortes de agua en Medellín continúan, tras bajo nivel del embalse Piedras Blancas: esto dijo EPM

El reservorio pasó del 92,44% al 68,79% entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre, una caída que motivó restricciones para preparar la red ante El Niño previsto

EPM mantendrá las interrupciones programadas del servicio de acueducto en el nororiente y centro-oriente de Medellín - crédito Infobae
EPM mantendrá las interrupciones programadas del servicio de acueducto en el nororiente y centro-oriente de Medellín - crédito Infobae
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EPM (Empresas Públicas de Medellín) mantendrá los cortes programados de agua en sectores del nororiente y centro-oriente de Medellín durante la semana, pese a las lluvias registradas entre el 10 y el 12 de octubre.

La empresa informó que la recuperación reciente del embalse Piedras Blancas no compensa la caída acumulada de las reservas.

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La decisión responde a dos factores: el volumen almacenado sigue por debajo del nivel previo y el ahorro de los usuarios no alcanza la meta fijada. Las interrupciones se aplicarán día por medio, entre las 20.00 y las 4.00, con dos esquemas que agrupan barrios de seis comunas.

El embalse Piedras Blancas perdió 23,65 puntos porcentuales

Entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre, el nivel del embalse Piedras Blancas pasó de 92,44% a 68,79%. El descenso acumulado fue de 23,65 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos divulgados por Empresas Públicas de Medellín.

Ante las afectaciones por el fenómeno de El Niño se harán cortes de agua en Medellín - crédito geoview
El nivel del embalse Piedras Blancas cayó al 68,79% de su capacidad entre septiembre y octubre- crédito geoview

Las lluvias del último fin de semana permitieron una recuperación de tres puntos porcentuales durante la semana más reciente. Para la empresa, ese aumento todavía no permite revertir la reducción que registraron las reservas desde mediados de septiembre.

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Los hogares que reciben agua desde Piedras Blancas han reducido su consumo en un promedio de 82 litros diarios. La meta fijada para llegar a un punto de equilibrio es de 92 litros por día, por lo que todavía existe una diferencia de 10 litros.

En la zona atendida por la represa La Fe, los usuarios registraron un ahorro de 51 litros diarios. Esa cifra representa el 72% de la reducción necesaria, calculada en 70 litros por jornada.

El sistema de La Fe abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y sectores del sur de Medellín. La empresa incluyó esos datos para insistir en la necesidad de mantener las prácticas de ahorro en los hogares.

El embalse de Piedras Blancas, que abastece a las zonas incluidas en el racionamiento de EPM, registra un déficit de 120 litros de agua por segundo - crédito EPM
La medida de contingencia abarca a las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria- crédito EPM

El panorama es más limitado en el área que depende de Riogrande II, embalse ubicado en San Pedro de los Milagros. Allí, la reducción promedio alcanza 34 litros diarios, equivalente al 48,6% de la meta de 70 litros.

Desde ese reservorio se abastecen Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín. El comportamiento del consumo en esa área también forma parte de la evaluación de EPM sobre las medidas necesarias para enfrentar el periodo seco.

El gerente encargado de Acueducto y Alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín, León Arturo Yepes, afirmó que las lluvias y el menor consumo ayudaron a elevar los niveles de los embalses. Aun así, sostuvo que la empresa requiere mantener las restricciones previstas. “Prepararnos para diciembre, para el primer trimestre del año 2027 es fundamental”, señaló Yepes. El funcionario pidió a los usuarios sostener e intensificar las medidas de ahorro de agua.

El Ideam proyectó que el fenómeno de El Niño previsto para finales de 2026 y comienzos de 2027 podría convertirse en el más intenso de la historia reciente de Colombia. Esa previsión elevó la urgencia de conservar las reservas disponibles en los embalses que abastecen al Valle de Aburrá.

¿Cómo quedaron los grupos?

El lunes festivo 12 de octubre, así como el miércoles 14, el viernes 16 y el domingo 18, se aplicará el primer esquema de interrupciones. La programación incluye sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa y Buenos Aires.

Los cortes de agua en Medellín comenzarán el 31 de agosto, se aplicarán durante septiembre y se calcula que afectarán a cerca de 300.000 personas - crédito EPM
El ahorro promedio en los hogares abastecidos por Piedras Blancas llegó a 82 litros diarios de agua - crédito EPM

En ese grupo figuran Carpinelo, La Avanzada y La Cruz. También están incluidos Versalles N.º 2, Campo Valdés N.º 1 y Las Esmeraldas. La lista contempla además Las Estancias, Villa Lilliam y Barrios de Jesús. Cada sector deberá atender la programación de corte definida por la empresa para su zona.

La medida se realizará en el horario nocturno previsto para ambos esquemas. El servicio se suspenderá a las 8 :00 p. m. y se restablecerá a las 4:00 a. m. del día siguiente.

El segundo esquema se aplicará el martes 13, el jueves 15 y el sábado 17 de octubre. Las interrupciones alcanzarán sectores de Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

Entre los barrios incluidos aparecen Manrique Oriental, Santa Inés y Manrique Central N.º 2. También forman parte del grupo Batallón Girardot, San Miguel y La Mansión. La programación abarca Llanaditas, Alejandro Echavarría y Caicedo. Los Ángeles y Boston también están entre los sectores contemplados para esas jornadas.

EPM indicó que las suspensiones continuarán mientras el comportamiento de las reservas y el consumo no permitan modificar el plan. La empresa vinculó la continuidad de las restricciones con la necesidad de alcanzar el nivel de ahorro establecido para los hogares abastecidos por el embalse.

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