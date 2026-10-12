Colombia

Alias Picapiedra aceptó cargos por abuso contra una mujer de 70 años en Santander, en audiencia se quedó dormido y se reía

El detenido identificado como José Armando García reconoció ante una jueza la imputación por acceso carnal violento

La Policía Nacional ejecutó la orden del Juzgado Primero Promiscuo Municipal en el sector Placitas, tras una investigación de Fiscalía y CTI por acceso carnal violento contra la adulta mayor, cuyo nombre permanece bajo confidencialidad - crédito @ColombiaOscura / X

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Alias Picapiedra aceptó cargos por acceso carnal violento contra una mujer de 70 años, durante una audiencia judicial en la que mostró gestos que sorprendieron a la jueza y a quienes seguían el caso ocurrido en San Vicente de Chucurí, Santander.

El señalado fue identificado como José Armando García, conocido como alias Picapiedra. Según informó Noticias RCN, el hombre sonrió en distintos momentos de la diligencia y mantuvo una actitud que contrastó con la gravedad de los hechos expuestos por la Fiscalía.

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La investigación se centra en la agresión contra una adulta mayor, a quien el procesado habría atacado en una zona boscosa del municipio el 5 de octubre de 2026.

El caso provocó indignación entre habitantes de San Vicente de Chucurí quienes o agarraron a golpes y volvió a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan las personas mayores frente a la violencia sexual.

Alias Picapiedra aceptó cargos por presunto abuso contra una adulta mayor en Santander - crédito Policía Nacional
Alias Picapiedra aceptó cargos por presunto abuso contra una adulta mayor en Santander - crédito Policía Nacional

Alias Picapiedra fue capturado en el barrio Placitas

La captura ocurrió en el barrio Placitas, detrás de una cancha de microfútbol de San Vicente de Chucurí. Las autoridades pusieron a alias Picapiedra a disposición de la justicia para responder por el delito de acceso carnal violento.

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Durante la audiencia, la Fiscalía relató que el acusado habría abordado a la víctima pese a conocer su edad y su condición de vulnerabilidad. La mujer tiene 70 años, de acuerdo con la información presentada ante el juzgado.

El ente acusador sostuvo que García la sujetó por la fuerza, le cubrió la cabeza y la derribó. Después, según la exposición de la Fiscalía, la llevó hacia un sector boscoso, donde presuntamente cometió la agresión sexual contra su voluntad.

“La sujetó violentamente”, señaló la investigadora al describir la secuencia que hace parte de la imputación. La versión expuesta en la diligencia indica que, tras el ataque, el hombre habría abandonado a la víctima en el lugar.

La acusación plantea que el procesado se aprovechó de las condiciones de indefensión de la mujer. Ese elemento será parte central del proceso judicial que ahora avanza luego de la aceptación de los cargos.

La comunidad casi lincha a alias Picapiedra tras abusar de una adulta mayor - crédito @ColombiaOscura/X
La comunidad casi lincha a alias Picapiedra tras abusar de una adulta mayor - crédito @ColombiaOscura/X

La reacción del procesado sorprendió durante la audiencia

Las imágenes de la audiencia difundidas por Noticias RCN mostraron a alias Picapiedra con una expresión sonriente mientras las autoridades presentaban los elementos del caso. La conducta llamó la atención por el contexto de la diligencia y por la descripción de los hechos atribuidos al detenido.

En uno de los pasajes, la jueza le preguntó si aceptaba los cargos formulados por la Fiscalía. El procesado respondió de forma breve: “Sí, señora”.

El caso coincide con un incremento en los registros de valoraciones médico-legales por presuntos delitos sexuales contra adultos mayores. Según los datos citados por Noticias RCN, los exámenes aumentaron 31,43% en 2026.

Las mujeres aparecen como las principales víctimas dentro de ese grupo de edad, de acuerdo con la información divulgada. La cifra refleja una problemática que afecta a personas con mayores condiciones de dependencia, limitaciones físicas o aislamiento social.

El alcalde Óscar Sanmiguel lideró un Consejo Extraordinario de Seguridad tras la agresión ocurrida el 5 de octubre en la vía al Batallón Luciano D’Elhuyar - crédito captura de video Policía Nacional
El alcalde Óscar Sanmiguel lideró un Consejo Extraordinario de Seguridad tras la agresión ocurrida el 5 de octubre en la vía al Batallón Luciano D’Elhuyar - crédito captura de video Policía Nacional

Indignación en redes sociales tras el caso

Las reacciones en redes sociales frente al caso de alias Picapiedra incluyeron mensajes que pidieron castigos extremos contra el hombre que aceptó cargos por acceso carnal violento contra una mujer de 70 años en San Vicente de Chucurí, Santander.

“Lo queremos ver en una bolsa blanca @ABDELAESPRIELLA estos asquerosos merecen lo peor que les pueda pasar”, afirmó un usuario en X.

Varios usuarios dirigieron sus publicaciones a la cuenta del presidente Abelardo de la Espriella y solicitaron la aplicación de la pena de muerte, una sanción que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Otros comentarios usaron expresiones violentas contra el procesado y plantearon represalias dentro de prisión.

Uno de los mensajes lo calificó como un “depredador sexual” y sugirió que podría haber más víctimas.

También hubo publicaciones que cuestionaron la vigencia de los derechos humanos para personas acusadas de delitos sexuales. La Constitución y las normas penales establecen que toda persona conserva garantías procesales, incluida la presunción de inocencia, aunque en este expediente el señalado aceptó la imputación formulada por la Fiscalía.

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