Colombia

Tras denuncias de Eva Ferrer, Angie Rodríguez confirmó que Verónica Alcocer la maltrató en la Casa de Nariño: “En dos ocasiones”

La exdirectora del Dapre aseguró que durante su paso por la entidad, la entonces primera dama intentó agredirla físicamente, confirmando la versión de la exasesora española

Ilustración en acuarela de una mujer gritando con la mano alzada frente a otra mujer con gafas, con un muelle y un lago al fondo.
Verónica Alcocer gesticula e intenta golpear a Angie Rodríguez en una ilustración que incluye al fondo una fotografía junto a Eva Ferrer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Gustavo Petro, aseguró que Verónica Alcocer intentó golpearla en dos ocasiones distintas y la insultó con palabras soeces frente a testigos.

La exfuncionaria respaldó así las denuncias que la española Eva Ferrer hizo públicas contra la exprimera dama de Colombia. “Todo lo que narró Eva es cierto. En dos ocasiones la primera dama intentó agredirme”, declaró Rodríguez a El Tiempo.

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Rodríguez relata cómo Alcocer reaccionó a su nombramiento en el Dapre

El primer episodio, según la exfuncionaria, ocurrió cuando fue designada al frente de esa dependencia, una decisión que habría generado malestar en Alcocer.

El Juzgado 54 Laboral de Bogotá declaró improcedente la tutela con la que Angie Rodríguez buscaba su reintegro al Fondo Adaptación - crédito Fondo de Adaptación
Angie Rodríguez respaldó las declaraciones de Eva Ferrer en contra de Verónica Alcocer - crédito Fondo de Adaptación

Rodríguez amplió ante el medio citado inicialmente que la entonces primera dama se dirigió afuscada a la oficina del expresidente Gustavo Petro: “Se encerraron y se oyeron gritos y ruidos”. Allí, dijo, estuvo presente la entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien “se puso a llorar porque escuchó todo”.

La exdirectora sostuvo ante el medio que la entonces primera dama “me trató de manera denigrante y con palabras soeces, haciendo referencia a que yo era una prostituta”.

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Según su relato, al salir del despacho presidencial, Alcocer se refirió “en los mismos términos” a Juliana Guerrero, la joven que iba a estar encargada del Viceministerio para las Juventudes en ese gobierno.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez deberá comparecer el 9 de septiembre ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá por el caso de los títulos de la Fundación Universitaria San José - crédito @soy_juliana_g/Instagram
Juliana Guerrero lloró ante las agresiones de Verónica Alcocer, a quien, según Angie Rodríguez, llamó prostituta - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Sus declaraciones respaldan la versión que la española Eva Ferrer entregó a la revista Semana sobre supuestas irregularidades de la ex primera dama.

La exdirectora del Dapre agregó que, a diferencia de Guerrero, ella no se sintió aludida por el comentario: “Yo no, porque no me sentí aludida”. Sobre los intentos de golpearla, precisó ante el diario: “Siempre lanzaba su mano hacia mi cara como para golpearme, pero yo la evitaba. De eso hay testigos”.

Un segundo episodio ocurrió en la sala de juntas de Presidencia

La exfuncionaria describió un segundo incidente, esta vez a solas con Alcocer. “Me dijo que ella manejaba la contratación en el Dapre y que había temas en los que yo no me podía meter, por ejemplo, el manejo de las casas privadas y de la alimentación en presidencia”, relató a El Tiempo.

Rodríguez identificó a otras personas presentes en ese momento: “Carolina Plata, Luz Karime Fernández, entonces subdirectora del Dapre, María Paula Robledo y una señora que le ayuda con el aseo al presidente”.

Verónica Alcocer eligió un vestido blanco de Diego Guarnizo con toques artesanales de la cultura embera katío, ensamblado por Andrés Otálora - crédito Colprensa
De acuerdo con Eva Rodríguez, la exprimera dama se encerró en la oficina del entonces presidente Petro entre gritos e insultos - crédito Colprensa

Según su testimonio, esas personas la responsabilizaban de no abrir la agenda presidencial para la firma de documentos como extradiciones, nombramientos y comisiones al exterior.

La exdirectora aseguró que en ese contexto también recibió señalamientos por su origen: “Decían que yo era hija de un guerrillero. Por eso denuncié tortura psicológica”, afirmó al diario.

Eva Ferrer sumó un relato propio sobre el mismo episodio

La versión de Rodríguez se conoció después de que Ferrer señalara, en una entrevista con Semana, a Alcocer como presunta líder de un grupo al que llamó “los Verónicos”. La española vinculó a ese círculo con supuestos movimientos de dinero y droga desde Venezuela y con injerencias irregulares en entidades estatales.

Entre los organismos mencionados por Ferrer figuran ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Icetex, incluyendo en esa lista la Sociedad Portuaria de Cartagena, el Fondo de Adaptación y la subdirección del propio Dapre.

Eva Ferrer, cercana a la primera dama, tiene un nuevo cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Twitter (@Veronicalcocerg)
Eva Ferrer arremetió contra Verónica Alcocer en una entrevista recientemente con Semana - crédito @Veronicalcocerg/X

Sobre el episodio del nombramiento de Rodríguez, Ferrer contó a la revista: “Cuando la nombraron jefa del Dapre, Verónica se enfadó tanto y le dijo que ella no era nadie para tener ese cargo. Que ella era una desgraciada y la zarandeó”. La española añadió: “Esa es la manera de funcionar de ella”.

Estos señalamientos forman parte de las acusaciones divulgadas por Ferrer y no constituyen, por sí mismos, hechos comprobados judicialmente.

Rodríguez dice que desobedeció la orden de aislar a Ferrer

La exdirectora del Dapre también relató el motivo por el que, según su versión, Ferrer regresó a trabajar en la Casa de Nariño. “La orden de la Primera Dama fue aislarla, que no le diera trabajo y que no se acercara a ninguna entidad del Estado”, contó a El Tiempo.

Rodríguez aseguró que desatendió esa instrucción: “Yo no le hice caso y tras hablar con el presidente, la nombré asesora 14 en el Dapre, el sueldo más alto, y le asigné una oficina”.

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