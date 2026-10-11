Colombia

Reportan incendio en una vivienda de sector exclusivo de Cali: esto se sabe

La situación provocó la salida de una nube espesa, mientras los equipos de socorro trasladaron dos unidades, un vehículo de altura y una ambulancia al lugar para intervenir en el siniestro

La estructura de la casa estaba construida principalmente en materiales de bahareque y mampostería - crédito Bomberos Cali

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Un incendio estructural en vivienda movilizó a los Bomberos de Cali durante la mañana del domingo 11 de octubre en el barrio San Cayetano, donde una densa columna de humo alertó a los vecinos del sector.

La emergencia ocurrió en la carrera 14 con calle 4. El fuego afectó una casa de un solo nivel construida principalmente en bahareque y mampostería.

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Los Bomberos de Cali desplegaron dos máquinas con ocho unidades, una máquina de altura con dos integrantes y una ambulancia con dos paramédicos para atender el reporte inicial.

El incendio consumió por completo tres de las cuatro habitaciones de la vivienda, pero no dejó personas ni animales afectados, según el balance entregado por los equipos de emergencia.

Una densa columna de humo salió de la vivienda afectada por el fuego - crédito Captura video
Una densa columna de humo salió de la vivienda afectada por el fuego - crédito Captura video

Tras controlar las llamas, los bomberos entregaron el inmueble a su propietaria, quien indicó que no residía allí.

La bombero Ana María Pantoja confirmó desde el lugar que la alerta correspondió a un incendio dentro de una vivienda. “En este momento nos encontramos en el barrio San Cayetano, donde nos reportaron un incendio estructural en vivienda”, explicó.

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La integrante del cuerpo de bomberos precisó que, al llegar, encontraron “una vivienda de un solo nivel, la cual es tipo tres”. También describió que su estructura combinaba bahareque y mampostería.

Pantoja señaló que la mayor afectación se concentró en gran parte del inmueble. “A nuestro ingreso encontramos tres de cuatro habitaciones totalmente afectadas, las cuales tuvieron cien por ciento de pérdida”, afirmó.

Los rescatistas no encontraron personas ni animales en el lugar y controlaron la situación sin reportar lesionados - crédito Bomberos Cali

La funcionaria indicó que la primera inspección permitió descartar que hubiera ocupantes dentro de la casa. “A nuestro ingreso no se encontraban personas en la vivienda, tampoco animales”, sostuvo.

Tras las labores operativas, los bomberos lograron extinguir el fuego. “La situación fue controlada”, informó Pantoja. Para el trabajo en San Cayetano, la institución dispuso dos máquinas bomba, una máquina de altura, una unidad logística y una ambulancia.

El despliegue incluyó personal para combatir las llamas y paramédicos ante una eventual atención médica. La bombero detalló que la propietaria llegó al lugar una vez controlada la emergencia. “Al momento se le entrega la propiedad a dueña, la quien hace presencia en el sitio”, relató.

Según la versión de Pantoja, la mujer manifestó que no vivía en la vivienda afectada. Los equipos de emergencia le comunicaron los daños identificados tras el incendio.

El reporte final no registró lesionados. “Se le dan reportes de los daños sin novedades ni personas lesionadas en el momento”, concluyó la bombero.

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