Colombia

Polémica en Cúcuta por concejal que se peleó con un joven en un local comercial: “Vaya y mire quién soy yo”

La secuencia difundida en redes sociales muestra un intercambio verbal entre el cabildante Carlos Dueñas y un hombre al interior de un supermercado de la capital de Norte de Santander

Circula video de presuntos empujones e insultos entre Carlos Dueñas y un joven - crédito La Verdad/Facebook

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Un video que circula en redes sociales desde el sábado 10 de octubre de 2026 muestra una confrontación entre el concejal de Cúcuta por el Centro Democrático Carlos Dueñas y un joven al interior de un supermercado de la ciudad. En la grabación se observan empujones, intercambios de insultos y la intervención de un guarda de seguridad, quien intenta separar a los involucrados.

En uno de los apartes, el hombre identificado en la publicación como Dueñas se dirige al joven con expresiones ofensivas. “Vaya y mire quién soy yo”, se escucha en el material audiovisual, antes de que el tono de la conversación aumente.

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El otro involucrado responde con una pregunta y pide que la situación termine. “¿Qué pasa? Pero ya, dame”, dice en un fragmento que no permite precisar a qué se refiere. Segundos después, el concejal le pregunta: “¿Vos eres estúpido?”.

“Vaya y mire quién soy yo”, la frase atribuida a Carlos Dueñas en un altercado - crédito La Verdad/Facebook
“Vaya y mire quién soy yo”, la frase atribuida a Carlos Dueñas en un altercado - crédito La Verdad/Facebook

Un guarda de seguridad intervino en medio de la confrontación

La discusión continuó hasta que un trabajador de seguridad se acercó para tratar de detener el altercado. “Ya, ya, por favor”, expresó el hombre, según se oye en la secuencia difundida.

La reacción atribuida a Dueñas incluyó nuevas descalificaciones. “¿Qué le pasa de qué?”, respondió, antes de insistir con insultos hacia el joven y hacia el vigilante que intervino en la escena.

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El registro también mostraría un contacto físico entre los dos protagonistas. Sin embargo, el video no permite determinar qué ocurrió antes de la grabación, si existió una denuncia posterior o si alguna autoridad fue requerida en el establecimiento.

La difusión del caso generó comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el comportamiento que aparece en la grabación y reclamaron explicaciones sobre lo sucedido.

Concejal Carlos Dueñas aparece en grabación de una confrontación con un joven - crédito La Verdad/Facebook
Concejal Carlos Dueñas aparece en grabación de una confrontación con un joven - crédito La Verdad/Facebook

“Da miedo encontrarse con él”, escribió uno de los internautas. Otro relacionó el episodio con una polémica de 2024, cuando Dueñas apareció en una celebración en la que se escuchó la frase “y que siga robando”. El concejal sostuvo entonces que el material había sido editado.

Los comentarios también aludieron a la captura del cabildante, ocurrida el 24 de junio de 2026, tras una denuncia por presunta violencia intrafamiliar en Villa del Rosario. Ese proceso continúa en investigación y no existe una sentencia condenatoria conocida.

“¿El que reza y peca empata?”, publicó otra usuaria al referirse a las imágenes recientes. En las reacciones se pidieron explicaciones al Partido Centro Democrático y a sus dirigentes.

Hasta el momento, Dueñas no se ha pronunciado públicamente sobre el video del supermercado.

Había sido detenido por presunta violencia intrafamiliar

No es la primera vez que el concejal del Centro Democrático está metido en una polémica. En junio de 2026, una alerta atendida por la Policía en un conjunto residencial de Villa del Rosario, Norte de Santander, derivó en la detención de Carlos Alberto Dueñas Yaruro, en medio de una denuncia por presunta violencia intrafamiliar.

- crédito @jhonjacome/X
- crédito @jhonjacome/X

De acuerdo con los reportes iniciales, el caso se conoció horas después del partido entre Colombia y República Democrática del Congo del Mundial de 2026. Una patrulla que realizaba labores de control recibió el requerimiento de la central de radio y se desplazó hasta el conjunto, donde una mujer manifestó que habría sido agredida por su esposo.

La denunciante identificó al cabildante como el presunto responsable. Según información publicada por La Opinión, los uniformados encontraron a Dueñas Yaruro bajo los efectos del alcohol y en estado de alteración.

Ante las circunstancias registradas en el lugar, los agentes solicitaron respaldo de una segunda patrulla. Después, efectuaron la captura del dirigente político por el delito de violencia intrafamiliar.

El concejal fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, donde había quedado a disposición de las autoridades competentes.

La mujer, por su parte, acudió voluntariamente a un centro médico para recibir valoración. Personal de la Policía la acompañó durante el traslado, según la información preliminar conocida sobre el caso.

Dueñas Yaruro ocupa una curul en el Concejo de Cúcuta desde 2020. En las elecciones regionales de 2023 consiguió la reelección para un nuevo período.

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