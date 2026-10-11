Vanessa Pulgarín se despidió de Miss Universe Colombia con emotivo video: no estuvo en Barranquilla para entregar su corona

En su lugar, grabó un video para despedirse de su título, mientras continúa activa como Miss Grand All Stars - crédito @vanepulgarin/IG

Guardar

Vanessa Pulgarín se despidió de su reinado como Miss Universe Colombia sin el ritual con el que toda soberana suele cerrar su año: el discurso final sobre el escenario, frente al público y las cámaras que coronan a su sucesora.

En cambio, la antioqueña eligió un video para decir adiós a un título que, según sus propias palabras, le “cambió la vida para siempre”.

PUBLICIDAD

El mensaje llegó mientras Pulgarín continúa con otra corona sobre la cabeza: la de Miss Grand All Stars, certamen paralelo al universo de Miss Universo que la reina colombiana sigue representando.

La corona cambió de manos en el salón Jumbo del Club Country

La noche de gala de coronación de Miss Universe Colombia 2026 se celebró en Barranquilla, en el salón Jumbo del Club Country.

Su trayectoria en el campo del modelaje le ha permitido destacar entre sus compañeras gracias a la elegancia de sus atuendos - crédito @vanepulgarin/IG

A las 11:16 p. m., María Alejandra López Pérez, representante de Risaralda, fue coronada como la nueva Miss Universe Colombia y Marly Velásquez, de Medellín, quedó como virreina, una noche en lq que el triunfo estaba cantado por los expertos en reinados de belleza para la risaraldense.

PUBLICIDAD

López sucede en el título a Vanessa Pulgarín, que lo había ganado en 2025 en representación de Antioquia. La nueva reina viajará a Puerto Rico para competir en la edición 75 de Miss Universo, que se definirá el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, según el mismo medio.

Gloria Mutis ocupó el lugar que debía tener Vanessa Pulgarín

En el espacio del escenario reservado para la reina saliente, quien habitualmente conduce el último recorrido con la banda y la corona antes de entregarlas a su sucesora, estuvo Gloria Mutis.

Su presencia llamó la atención porque Mutis no había tenido un rol protagónico en ediciones pasadas del certamen nacional, además, pronunció su propio discurso de despedida a pesar de no ser la coronada oficialmente por la anterior organización.

PUBLICIDAD

Gloria Mutis reemplazó a Vanessa Pulgarín en su noche final al no despedirse de la corona como Miss Universe Colombia - crédito @gloriamutisr/IG

Esa ausencia de Pulgarín en el momento simbólico de la entrega explica, en parte, por qué la antioqueña optó por un video grabado para despedirse de su título, en lugar del discurso presencial que suelen ofrecer las reinas salientes en la noche final.

Cabe destacar que la actual Miss Grand All Stars había dicho que hizo todo lo posible por estar la noche final para entregar su corona, pero al parecer, la organización de Miss Universe Colombia tenía otros planes y armar todo un escándalo para afirmar que no se había llegado a acuerdos formales para su asistencia.

“Nací para esto”: las palabras que Vanessa Pulgarín no pudo decir en el escenario

En su mensaje, Pulgarín reconstruyó el camino que la llevó al título. “Durante muchísimos años perseguí este sueño. Hubo sacrificios, incertidumbre y también momentos en los que tuve que empezar de nuevo”, dijo la ya exreina.

PUBLICIDAD

Vanessa Pulgarín anunció su despedida de Miss Universe Colombia mediante un video grabado, después de no haber podido hacerlo durante la gala final en Barranquilla, mientras continúa activa como Miss Grand All Stars, el otro título internacional que todavía ostenta.

Vanessa Pulgarin logró llegar al top 12 de la edición 2025 de Miss Universe en Tailandia - crédito REUTERS/Chalinee Thirasupa

La antioqueña explicó qué sintió cada vez que compitió en un escenario de belleza. “Cada vez que piso un escenario lo confirmo. Es donde me siento feliz, donde siento que estoy exactamente donde debo estar”, afirmó.

Y añadió una convicción que, según dijo, la acompañó durante todo su proceso: “Yo sé que nací para esto”.

El agradecimiento a Colombia y el mensaje detrás de la bandera

La antioqueña agradeció la oportunidad de llevar el nombre de Colombia ante el mundo. “Ser Miss Universo Colombia me regaló uno de los mayores orgullos de mi vida, llevar el nombre de mi país ante el mundo”, afirmó.

PUBLICIDAD

También dedicó palabras a quienes la apoyaron durante su reinado. “Gracias a Dios por guiarme y a cada colombiano que creyó en mí, este triunfo también les pertenece”, expresó Pulgarín en el mismo mensaje.

Sobre el significado que le dio a portar la bandera nacional, fue explícita: “Lleve nuestra bandera con el deseo de mostrar nuestra fuerza, nuestra alegría y sobre todo, compartir un mensaje de amor y de unión”.

Su pasarela en traje de baño fue una de las más comentadas por la contundencia de su paso por el escenario - crédito REUTERS/Chalinee Thirasupa

Remató con una frase que resume su visión del país: “Nuestras diferencias jamás deberían ser más grandes que nuestro amor por Colombia”.

El paso de Pulgarín por el certamen internacional también dejó resultado concreto. La reina saliente quedó entre las 12 mejores de Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia.

PUBLICIDAD

Ese desempeño se suma a la lista de colombianas que han representado al país en el certamen, entre ellas Daniela Toloza, del Valle, ganadora en 2024, antecesora directa de Pulgarín en el proceso de selección nacional.

La causa del deporte infantil y el valor de disfrutar el camino

Durante su discurso, Pulgarín insistió en el valor de disfrutar el proceso por encima del resultado final. “Entendí que lo más valioso no es solamente alcanzar nuestros sueños, sino aprender a disfrutar la vida mientras los perseguimos”, señaló.

La todavía Miss Grand All Stars también destacó una causa personal que impulsó durante su año de reinado. “Si algo me hizo especialmente feliz fue darle voz a una causa que conozco desde mi propia historia: el deporte como herramienta de educación y transformación para nuestros niños”, dijo.

PUBLICIDAD

Un consejo para la nueva reina y para quienes persiguen un sueño

Vanessa Pulgarín dejó un mensaje conmovedor para su sucesora en Miss Universe Colombia - crédito @missuniversecolombiaorg/IG

Antes de cerrar su mensaje, Pulgarín se dirigió directamente a María Alejandra López, la nueva Miss Universe Colombia. “A nuestra nueva reina le deseo que viva esta experiencia plenamente y que encuentre su propia manera de dejar huella”, expresó.

A quienes todavía persiguen una meta similar a la que ella alcanzó, la exreina dejó una advertencia personal. “No se pierdan la vida intentando construir la vida que sueñan. Disfruten el camino, porque los aplausos pasan, pero lo que sembramos en los demás permanece”, afirmó.

El video cerró con una frase que resume el momento que atraviesa. “Gracias, Colombia. Mi misión continúa”, dijo Pulgarín, quien aunque ya no porta la corona de Miss Universe Colombia, sigue activa como Miss Grand All Stars en la escena internacional de los certámenes de belleza.

PUBLICIDAD