Precio del dólar en Colombia: qué pasará con la moneda en la segunda semana de octubre; estas son las decisiones que marcarán el valor de la divisa

El dólar perdió fuerza a nivel mundial durante 2016 debido a, sobre todo, factores internacionales - crédito Willy Kurniawan/Reuters

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El precio del dólar en Colombia sigue volátil. El 10 de octubre de 2026 cerró en promedio de $3.194,88, según la plataforma Set-FX. Esto significa que estuvo $23,97 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.218,75. Durante la jornada, la divisa osciló entre un mínimo de $3.184,50 y un máximo de $3.220. Además, se hicieron 1.309 transacciones por USD1.022 millones. Con este resultado, el precio promedio del dólar regresó al rango de los $3.100, un nivel que no se registraba desde el 22 de septiembre.

Además, acumula un descenso de 3,67% en octubre, ya que había cotizado a $3.273 el lunes 5 y bajó a $3.209 el martes 6. El jueves 8 cerró en $3.221,18, antes de ceder de nuevo en la jornada del 10 de octubre.

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Sobre lo que viene para la divisa, el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho proyecta que el dólar cerrará el décimo mes por debajo de $3.300 y estima que la cotización oscilará entre $3.170 y $3.250 en las últimas jornadas del mes. “A final de mes se va a seguir reportando la tendencia bajista”, afirmó a Infobae Colombia, aunque advirtió que factores internos aún pueden provocar episodios de volatilidad.

Al cierre de la jornada del 11 de octubre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.265,71, mientras que el de venta se ubicaba en $3.380,00 - crédito Infobae Colombia

Inflación y tasas de interés presionan las decisiones del Banco de la República

Hay factores económicos que marcan el camino del dólar. A nivel local, la Junta Directiva del Banco de la República elevó su tasa de interés en 25 puntos básicos el 30 de septiembre, hasta 12,25%. Cuatro directores respaldaron el aumento, dos votaron por mantener el nivel y uno propuso un alza de 50 puntos básicos.

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“La decisión volvió a abrir el diferencial de tasas justo cuando el mercado empezaba a descontar que se cerraría por el lado de la FED (Reserva Federal de Estados Unidos)”, afirmó el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, por medio de un comunicado. El mayor rendimiento relativo de los activos locales puede favorecer las operaciones de acarreo, que buscan aprovechar las diferencias entre tasas de interés.

Además, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,37% en septiembre y que la inflación anual alcanzó 6,29%, el mayor registro desde julio de 2024. La variación anual venía de 6,24%, mientras que la inflación acumulada de 2026 pasó de 5,47% a 5,74%.

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Al respecto, Amorocho precisó que la inflación básica llegó a 6,1% y la de servicios alcanzó 7,2%. Con una tasa real cercana a 6%, Londoño Tapia consideró que el dato complica el panorama de los hogares, pero fortalece los incentivos financieros para mantener posiciones en pesos.

Las decisiones de la FED son clave para las decisiones de los mercados internacionales - crédito Ken Cedeno/Reuters

“Es un dato incómodo para los hogares y, al mismo tiempo, otro argumento a favor del carry”, indicó el directivo de Global66. Amorocho, por su parte, anticipó que la evolución de los precios condicionará la próxima decisión monetaria: “La próxima reunión del 30 de octubre del Banco de la República tendrá a la inflación como un factor protagónico”.

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Datos de Estados Unidos, petróleo y cuentas fiscales marcan los riesgos de octubre

Amorocho atribuyó parte de la baja de la divisa a una moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y a una menor búsqueda de activos de refugio. “La tensión de alguna manera ha disminuido y desde luego eso también tiene la tendencia bajista de la divisa en Colombia”, sostuvo.

Y es que el informe laboral estadounidense registró 29.000 nuevas nóminas en septiembre, frente a las cerca de 90.000 previstas, mientras el desempleo subió a 4,2%. Además, las cifras de los dos meses anteriores se revisaron a la baja en 60.000 puestos, lo que redujo la probabilidad de un alza de tasas de la FED en octubre desde cerca de 70% a menos de 20%, aunque el mercado aún esperaba un ajuste en diciembre. Pese a esas expectativas, el índice dólar DXY alcanzó su mayor nivel desde abril de 2025 y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegó a 5,36% el miércoles, su registro más alto desde 2002.

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“El peso se desacopló de ese dólar fuerte”, señaló Londoño Tapia al apuntar que la moneda colombiana se encaminaba a su mayor descenso semanal en cerca de tres meses.

Después del festivo del lunes 12, el mercado esperará la publicación del IPC estadounidense el miércoles 14 y del Índice de Precios al Productor de Estados Unidos el jueves 15, antes de la reunión de la Reserva Federal del 27 y 28 de octubre y del inicio de su período de silencio el sábado 17. La inflación estadounidense había marcado 3,4% anual en agosto. Londoño Tapia estimó que un registro alto podría llevar el dólar a $3.260 o $3.300, mientras que un dato moderado abriría espacio para una cotización de $3.150.

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El barril de petróleo Brent se mentiene cerca de los USD100, algo que beneficia los ingresos de Colombia - crédito EuropaPress

Sobre el petróleo, el Brent, de referencia para Colombia, cerró el jueves 9 de octubre en USD104,28 y bajó hacia USD103 el viernes, después de que el presidente Donald Trump habló de conversaciones con Irán y descartó un ataque antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. En Colombia, el Gobierno tendrá que definir el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 antes de la medianoche del 20 de octubre y esperará presentar la Ley de Rescate durante la segunda quincena del mes, iniciativa que podría incluir una reducción gradual del 4x1000.

Amorocho también incorporó la llegada de El Niño y la discusión sobre el cupo de endeudamiento entre los riesgos para la tasa de cambio.

Cómo cerrará el dólar en 2026 y qué se espera para 2027

El equipo de economistas de DAVIBank actualizó su proyección para el dólar y previó una cotización de $3.290 al cierre de 2026 y de $3.487 para 2027. Su análisis se centra en el nivel al que se estabilizarían las tasas de interés cuando la inflación vuelva a las metas (3%), en un entorno que apunta a rendimientos superiores a los observados antes de la pandemia.

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En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó 5%, reflejo de las preocupaciones por déficits fiscales persistentes. “Esta presión se extiende a Colombia, donde la tasa de interés real neutral estimada por el Banco de la República ha venido subiendo hacia 3,1% para 2026 y 3,4% para 2027″, expuso el equipo de economistas de DAVIBank por medio del informe Las Cinco Económicas de Octubre. Detalló que “factores estructurales como la transición energética, la reconfiguración de cadenas de suministro, el gasto en defensa y un entorno de inflación menos benigno sugieren que, aun cuando la inflación baje, las tasas se mantendrán en niveles superiores a los vistos en la última década”.

Expertos descartaron que el dólar vuelva a estar por debajo de los $3.000 - crédito Yuriko Nakao/Reuters

Los economistas de DAVIBank añadieron que las tensiones geopolíticas llevaron el crudo por encima de USD100 por barril, con efectos contrapuestos para la economía colombiana.

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“Por un lado, supone un mayor ingreso potencial por exportaciones, aunque este beneficio se compensa parcialmente con la apreciación reciente de la tasa de cambio. Por otro lado, un crudo alto encarece los combustibles, el gas natural, los fertilizantes e insumos petroquímicos importados, presionando la inflación. Asimismo, plantea un reto fiscal: si no se traslada del todo este sobrecosto al consumidor, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) podría ampliarse”, expuso el equipo.

Las previsiones de DAVIBank dibujan un mercado cambiario condicionado por tasas de interés estructuralmente más elevadas y por choques externos que pueden alterar la inflación y las cuentas públicas. Bajo ese escenario, la baja reciente del dólar no descarta la posibilidad de nuevas presiones sobre la moneda colombiana hacia 2027.