Colombia

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este domingo 11 de octubre

Consulta en cuánto quedó la cotización del precio de uno de los metales preciosos más importantes

El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)
El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)
Guardar

Ante la búsqueda de forma de inversión con menor riesgo, la compra de metales preciosos es una opción, sobre todo si se trata del oro.

La cotización de estos bellos minerales cambia prácticamente todos los días por un sin fin de factores económicos nacionales como externos, aunque principalmente por el tipo de cambio del dólar y de su precio a nivel internacional. Si se va a invertir en ellos, lo mejor es estar actualizado.

PUBLICIDAD

Es por eso que el Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el costo de estas codiciadas piezas.

Precio del oro en Colombia hoy

Por gramo: 431571,00 COP

Por onza: 13423358,45 COP

Venta de oro puro (24K): 431500.06

Compra de oro puro (24K): 431641.94

Cambio: 0,43

Requisitos para vender oro

Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)
Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

PUBLICIDAD

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

Temas Relacionados

Precio del oro en Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Día resultados de hoy domingo 11 de octubre: ganadores del último sorteo

Sinuano realiza dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados de hoy domingo 11 de octubre: ganadores del último sorteo

Chontico Día resultados de hoy domingo 11 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy domingo 11 de octubre, esta fue la jugada ganadora

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

El partido que cierra la jornada dominical del fútbol profesional colombiano se jugará en el “Sanfernandino” de Cali, el cual volverá a tener habilitadas sus cuatro tribunas después del sismo del 10 de agosto

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

Cortes de agua en Bogotá y Soacha entre el 13 y el 16 de octubre: vea el listado completo de los barrios afectados

El Acueducto realizará obras en redes de distribución, con suspensiones de entre 4 y 24 horas en sectores de nueve localidades de la capital y del municipio vecino

Cortes de agua en Bogotá y Soacha entre el 13 y el 16 de octubre: vea el listado completo de los barrios afectados

‘Cucho’ Hernández, colombiano del Real Betis, se habría molestado tras haber sido sacado del partido contra Osasuna

En imágenes quedó registrado cómo Juan Camilo se sentó en los asientos de atrás del banquillo, tomó las prendas del club y las tiró al suelo

‘Cucho’ Hernández, colombiano del Real Betis, se habría molestado tras haber sido sacado del partido contra Osasuna
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque rompe récord con 191.000 asistentes en su primer día: hasta los tiburones celebraron la masiva jornada

Rock al Parque rompe récord con 191.000 asistentes en su primer día: hasta los tiburones celebraron la masiva jornada

Carolina Ramírez cuestiona los mensajes que incomodaron a su esposo Martín por escenas de ‘La Reina del Flow’: “No es verdad”

Kris R desmintió versiones sobre una posible ruptura con Karina García: “Mucha confianza y mucho amor”

Desde Winnie Pooh hasta Jesús: los protagonistas de los pogos de Rock al Parque 2026 que causaron revuelo en las redes

Melissa Gate habría arremetido contra Yina Calderón por su éxito en Estados Unidos y la empresaria le respondió: “Algunas cucarachas queden tiesas”

Deportes

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

‘Cucho’ Hernández, colombiano del Real Betis, se habría molestado tras haber sido sacado del partido contra Osasuna

Atlético Nacional dio a conocer los precios de la boletería para el clásico ante Independiente Medellín: permitirá el ingreso de hinchada visitante

Jugador del Deportivo Cali hizo una solicitud a los hinchas tras salir expulsado ante Deportivo Pereira: “No se metan con mi familia”

Katherine Tapia se queda afuera de la Copa Libertadores Femenina por un viaje de emergencia familiar a Colombia: Palmeiras la excluyó sin hablar con ella