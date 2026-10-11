‘Cucho’ Hernández, colombiano del Real Betis, se habría molestado tras haber sido sacado del partido contra Osasuna

Juan Camilo "Cucho" Hernández salió molesto del partido entre su equipo, Real Betis y Osasuna - crédito @cuchohernandez/Instagram

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Juan Camilo “Cucho” Hernández, delantero que jugó el Mundial 2026 con la selección Colombia, salió aparentemente molesto tras el partido entre Real Betis y Osasuna, disputado el domingo 11 de octubre de 2026.

El futbolista asistió, al minuto 31, a Abdessamad Ezzalzouli en el gol que significó el 2-0 parcial del equipo verdiblanco, que terminó imponiéndose 5-2 en el encuentro válido por la fecha ocho de La Liga de España.

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50 minutos después de la asistencia del “Cucho”, el director técnico de Real Betis, Manuel Pellegrini, decidió reemplazar al colombiano por Troy Parott. El delantero evidenció su molestia por la decisión: se dirigió al banco de suplentes, tomó el peto y el buzo del club que debía usar fuera del campo y los arrojó al piso.

Hernández pronunció algunas palabras que no fueron reveladas, pero su gesto reflejó su rabia por haber salido del partido. Pellegrini no se refirió al episodio en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que no recibió preguntas sobre el tema. Tampoco lo hizo el jugador.

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Quienes sí se refirieron al hecho fueron algunos medios internacionales, por ejemplo, Direct TV Sports, aseguró en su cuenta de ‘X’ con el video del enojo que: “¡EL ENOJO DE CUCHO HERNÁNDEZ! A los 81′ el colombiano fue sustituido por Troy Parrott y mostró su incomodidad en el banquillo".

La secuencia de la molesta del Cucho Hernández, tras su sustitución del Real Betis - crédito @DSports/X

Las estadísticas del Cucho Hernández con Real Betis ante Osasuna

Cucho Hernández fue uno de los jugadores que participó en la construcción ofensiva del equipo. Estos fueron algunos de sus registros durante el juego ante Osasuna, según Sofascore, plataforma de análisis de rendimiento en el fútbol profesional:

Dio una asistencia .

Generó una ocasión clara .

Completó tres pases clave .

Acertó 20 de 24 pases, con una precisión del 83%.

El delantero realizó tres remates, aunque ninguno fue a puerta y dos fueron bloqueados. Además, completó uno de dos centros, acertó sus dos pases largos y tuvo 43 toques, con solo uno fallido.

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En campo rival acertó 15 de 18 pases y, en su propio campo, cinco de seis. También intentó un regate, pero no logró completarlo; recibió dos faltas, perdió 11 posesiones y recorrió 89,3 metros con el balón.

En defensa, ganó una entrada, recuperó dos balones y se impuso en tres de ocho duelos en el suelo y en los dos duelos aéreos que disputó.

El concepto de El Desmarque, medio de comunicación español, sobre el partido del Cucho Hernández con Real Betis ante Osasuna - crédito El Desmarque

Así calificaron en España el partido del Cucho Hernández

La prensa española valoró de forma positiva el partido de Juan Camilo “Cucho” Hernández en el triunfo 5-2 de Real Betis ante Osasuna. El Desmarque le dio una calificación de 7 y destacó su lectura de juego, su capacidad para asociarse y la asistencia para Abdessamad Ezzalzouli. El medio también resaltó que participó en la jugada del penalti que abrió el marcador y que estuvo cerca de asistir a Isco.

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Otros medios coincidieron en esa valoración. Mundo Deportivo subrayó que el colombiano interpretó el desmarque de Abde y filtró el pase del 2-0, mientras que El País lo destacó por otro buen envío que generó una ocasión antes del descanso. Zona Mixta resumió su actuación al señalar que no marcó, pero estuvo involucrado en las principales acciones ofensivas del Betis.

Nelson Deossa ingresó desde el banco de suplentes para el Real Betis ante Osasuna - crédito Julio Muñoz/EFE

Nelson Deossa, colombiano, también tuvo participación en la victoria de Real Betis

Nelson Deossa tuvo una participación breve en la victoria de Real Betis ante Osasuna, con precisión en la circulación del balón y presencia en ataque. Según Sofascore, sus estadísticas fueron:

Completó siete de siete pases, con 100% de precisión.

Acertó sus cinco pases en campo rival.

Completó sus dos pases en campo propio.

Acertó el único pase largo que intentó.

Realizó tres remates, dos de ellos bloqueados.

El colombiano sumó 15 toques, aunque tuvo dos controles fallidos y perdió dos posesiones. No completó regates y recorrió 44,2 metros con el balón, con cuatro carreras y una progresiva. Su avance progresivo con el balón fue de 13,3 metros, la misma distancia de su carrera progresiva más larga. No registró aportes defensivos.

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¿Cuándo volverá a jugar el Real Betis, de los colombianos Hernández y Deossa?

El Real Betis volverá a jugar el miércoles 14 de octubre de 2026 frente al FC Porto por la ronda dos, fase liga, de la UEFA Champions League 2026.