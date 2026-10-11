Atlético Nacional dio a conocer los precios de la boletería para el clásico ante Independiente Medellín: permitirá el ingreso de hinchada visitante

Los precios de la boletería para el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito @@nacionaloficial/X

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Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán el miércoles 14 de octubre del 2026 en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, a partir de las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) decidió que esta instancia de ese torneo se juegue a partido único, es decir, no habrá un segundo partido, por lo que el ganador de ese compromiso será el clasificado a las semifinales y enfrentará al ganador entre Once Caldas y su rival, que será Independiente Santa Fe o Fortaleza.

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Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán el jueves 14 de octubre del 2026 en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito @jamesrodriguez10/@dimoficialcom

Boletería Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

El domingo 11 de octubre del 2026, Atlético Nacional, como local en ese enfrentamiento, dio a conocer los precios de boletería para el partido ante Deportivo Independiente Medellín. Los valores quedaron distribuidos de la siguiente forma:

Platea: $212.137

Occidental Alta: $139.282

Occidental Baja: $127.497

Oriental Alta: $78.212

Oriental Baja: $71.784

Norte: $48.213

Sur: $48.213

Gramilla (movilidad reducida): $48.213

Atlético Nacional es local debido a su mejor posición en la tabla de reclasificación del primer semestre de 2026. El equipo verde hizo las siguientes observaciones sobre el ingreso a esas localidades y sus restricciones:

Tribuna norte: hinchada visitante, es decir, en esa localidad los espectadores podrán ingresar con prendas alusivas a la del Deportivo Independiente Medellín.

Tribuna occidental: hinchada mixta; se permitirá el ingreso de aficionados con prendas que identifiquen a cualquiera de los dos clubes

Tribuna sur y oriental: hinchada local; no se permitirá el ingreso con prendas alusivas al Independiente Medellín, solo de Atlético Nacional.

Las recomendaciones y el ingreso para el clásico paisa entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín - crédito Tribuna Verde.com

¿Los menores de edad pueden entrar al estadio Atanasio Girardot para el partido entre Nacional y Medellín?

Se permite el ingreso de menores de edad por localidad con las siguientes edades:

Oriental — mayores de cinco (5) años.

Occidental — desde niños caminantes.

Popular Norte — mayores de catorce (14) años.

Popular Sur — mayores de catorce (14) años.

Hay que tener en cuenta que se debe portar el documento de identidad, ya que puede ser requerido en cualquier puerta al momento de ingresar al estadio, y las boletas se podrán comprar a través de la página web llamada Tribuna Verde.

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Cabe recordar que los 23.500 abonados de Atlético Nacional, que son las personas que compran un paquete de boletas o ingresos al estadio Atanasio Girardot al inicio de cada semestre del año para cuando el equipo oficie de local, tienen su entrada asegurada para este partido ante Deportivo Independiente Medellín.

Atlético Nacional celebró el título de Copa BetPlay 2025, tras ganarle en la final al Independiente Medellín - crédito Colprensa

El historial entre Atlético Nacional e Independiente Medellín: partidos jugados y más

Atlético Nacional e Independiente Medellín han disputado 20 partidos en la Copa Colombia hasta la final de 2025, según el registro histórico de AS Colombia. Antes de esa serie decisiva, el DIM dominaba el historial con ocho victorias, frente a siete de Nacional y tres empates; la final sumó un empate y un triunfo verdolaga. Algunos de los partidos más recordados entre estos dos equipos son:

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Final de la Copa Colombia 2025: fue la primera final copera entre los dos grandes de Medellín. La ida terminó 0-0 y Atlético Nacional ganó 1-0 la vuelta con gol de Andrés Román. El resultado le dio al club verdolaga su octava Copa Colombia y el tricampeonato consecutivo en el certamen.

Semifinal de 2024: Nacional avanzó a la final tras imponerse 2-1 en el global. Ganó 2-0 en la ida y, pese a caer 1-0 en la vuelta, eliminó al DIM antes de conquistar el torneo.

El 5-1 de 2011: Medellín consiguió la goleada más contundente del clásico en Copa Colombia, un resultado que permanece como una de las grandes victorias rojas en el torneo.