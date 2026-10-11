Accidente en la vía Villavicencio - Puerto López deja un muerto y al menos 12 heridos: hay niños involucrados en el siniestro

El grave siniestro vial que involucró a varios vehículos encendió las alarmas en la vía Villavicencio–Puerto López, en el departamento del Meta - crédito @EsperanzaVargasQ/X

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Un accidente múltiple entre dos camionetas y un bus intermunicipal dejó una persona muerta y al menos 12 heridos este domingo 11 de octubre de 2026 en la vía que conecta a Villavicencio con Puerto López, en el departamento del Meta. El siniestro ocurrió a unos 10 kilómetros del centro poblado de Pompeya. Se pudo concer que el tránsito permanece cerrado de forma total mientras las autoridades adelantan el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias en el lugar.

De manera preliminar, se informó que en el hecho estuvieron involucrados varios vehículos, entre ellos uno de servicio público.

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Al Hospital Departamental de Villavicencio ingresaron 10 lesionados: cinco adultos y cinco niños. Los menores permanecen estables, mientras uno de los adultos murió y otro recibe atención de reanimación, según el reporte conocido hasta el momento.

Los demás heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la capital del Meta. Las autoridades investigan las causas del choque y no han divulgado aún una versión oficial sobre la secuencia de los hechos.

La Concesión Vial de los Llanos informó que el accidente fue exactamente en el sector Hacienda Bello Horizonte - crédito @cviallanos/X

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