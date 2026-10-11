Policía incautó 30 kilos de cocaína en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: tendrían un valor comercial de más de $259 millones

La sustancia fue detectada en una maleta de equipaje de bodega que tenía como destino Punta Cana, República Dominicana - crédito Policía Nacional / X

Guardar

La Policía Nacional incautó 30 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, dentro de una maleta de bodega que tenía como destino Punta Cana, en República Dominicana. De acuerdo con la institución, el cargamento habría impedido la circulación de cerca de 75.000 dosis en mercados internacionales.

El procedimiento fue confirmado por la Dirección de Antinarcóticos, que señaló que el hallazgo se llevó a cabo durante controles efectuados en la principal terminal aérea del país. La maleta estaba incluida en un envío de equipaje para un vuelo internacional con destino a una de las zonas más visitadas del Caribe, pues República Dominicana es reconocida a nivel mundial por el flujo de turistas que tiene.

PUBLICIDAD

La Policía difundió el resultado a través de sus redes sociales y afirmó que el operativo hace parte de las acciones contra el tráfico transnacional de drogas: “El crimen no respeta fronteras, y nuestra respuesta tampoco puede detenerse en ellas”.

El cargamento de estupefacientes estaba oculto en un equipaje de bodega con destino a Punta Cana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cocaína estaba distribuida en 30 paquetes rectangulares

Según el reporte institucional, los uniformados inspeccionaron el equipaje durante actividades de control y verificación en el aeropuerto. En el interior encontraron 30 paquetes rectangulares que contenían la sustancia estupefaciente, de acuerdo con lo que expresó el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Las autoridades no informaron la identidad de la persona que entregó o registró la maleta y tampoco precisaron si el operativo derivó en capturas, debido a que la acción policial continúa para dar con el paradero de todos los miembros de la organización dedicada a la preparación y distribución de drogas.

PUBLICIDAD

Ante la gravedad de lo sucedido, la institución indicó que mantiene controles sobre los equipajes y las cargas movilizadas desde Colombia hacia rutas internacionales, con especial atención en posibles formas de ocultamiento empleadas por redes dedicadas al narcotráfico.

El procedimiento se desarrolló en el marco de la Estrategia Esmeralda en las terminales aéreas del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El decomiso afectaría las finanzas criminales en más de $259 millones

La Dirección de Antinarcóticos calculó que la droga incautada equivale a unas miles de dosis de cocaína que no llegarán a los mercados fuera del país. Además, estimó en más de $259 millones el impacto económico sobre las estructuras criminales vinculadas al transporte de estupefacientes.

La incautación fue incluida por la Policía dentro de la denominada Estrategia Esmeralda, un plan con el que la entidad busca identificar drogas ocultas en equipajes, encomiendas y otros medios de transporte en las terminales aéreas colombianas.

PUBLICIDAD

El general Castaño Ramos destacó que los operativos están enfocados en impedir que los cargamentos salgan del país y lleguen a los destinos donde serían comercializados.

La Policía sostuvo que las organizaciones narcotraficantes recurren a distintos mecanismos para transportar cocaína hacia otros países. Entre las modalidades que buscan detectar figuran la contaminación de equipajes de bodega, el uso de viajeros como correos humanos, los envíos mediante carga y las sustancias camufladas en objetos de uso cotidiano.

La Policía Nacional anunció que mantendrá los controles de equipaje y carga en los principales aeropuertos y carreteras de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía mantendrá los controles en aeropuertos del país

Tras el procedimiento en El Dorado, la institución anunció que mantendrá las inspecciones en los principales aeropuertos del país. La estrategia contempla labores de prevención, verificación de equipajes y detección de nuevas formas de ocultamiento que puedan ser utilizadas para sacar estupefacientes de Colombia.

PUBLICIDAD

“Continuamos fortaleciendo los controles en los principales terminales aéreas del país para detectar las diferentes modalidades de ocultamiento e impedir que estas sustancias ilícitas lleguen a los mercados internacionales”, señaló el oficial.

Y es que durante 2026 se han conocido varios casos de este tipo tanto en el aeropuerto El Dorado como en las carreteras nacionales, que demuestran las sofisticadas técnicas de camuflaje que tienen las redes criminales para evitar que las autoridades detecten la droga y así puedan transportarla a diferentes ciudades colombianas y extranjeras.