Colombia

Mujer derribó una estatua en Getsemaní, Cartagena, después de hacer un baile sensual: el alcalde Dumek Turbay se pronunció

Una grabación difundida en redes mostró cómo una turista perdió el equilibrio junto a la figura del cura Umaña, por lo que las autoridades solicitan información para establecer responsabilidades

Un clip muestra a la mujer sujetándose de la escultura en presencia de decenas de espectadores para luego terminar cayendo al piso con todo y estatua- crédito @dumek_turbay / X

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Una mujer que participaba de una improvisada escena de baile en la Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní de Cartagena, terminó en el suelo luego de usar la estatua del cura Umaña como apoyo. El episodio, que ocurrió en la noche del sábado 10 de octubre de 2026, quedó registrado en videos de los transeúntes y provocó diversas reacciones en redes sociales.

Las imágenes muestran a la mujer bailando frente a un grupo de personas que la observa y aplaude. Durante la presentación, se sujeta de la escultura dedicada al sacerdote Jorge Enrique Umaña y continúa con sus movimientos. Segundos después, la pieza pierde estabilidad, cae y arrastra a la mujer.

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La situación abrió una discusión sobre el uso de los elementos patrimoniales y del mobiliario urbano en espacios turísticos que reciben una alta afluencia de visitantes.

La estatua quedó bastante afectada tras el baile que fue presenciado por gran cantidad de personas - crédito @Sixtoja / X
La estatua quedó bastante afectada tras el baile que fue presenciado por gran cantidad de personas - crédito @Sixtoja / X

Alcaldía pidió identificar a la mujer

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se refirió al caso a través de sus redes sociales y solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a la mujer que aparece en la grabación. El mandatario señaló que la persona responsable debe responder por las afectaciones que pudieron producirse.

No creo que esta señora permita que lleguen a su casa a destruirle sus jarrones, sus cuadros, sus adornos, sus elementos preciados”, escribió Turbay en sus cuentas oficiales. El alcalde agregó que, si alguien la reconoce, le pida que asuma la responsabilidad por el daño “como corresponde”.

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La estatua se encuentra en uno de los puntos más concurridos de Getsemaní, un sector que concentra restaurantes, alojamientos, actividades culturales y recorridos de visitantes: la Plaza de la Trinidad, que funciona además como espacio de encuentro para residentes, artistas callejeros y turistas, especialmente durante las noches y los fines de semana.

El hecho demostró los riesgos de convertir esculturas, monumentos y otros bienes de uso público en objetos para sostenerse, subirse o realizar acrobacias. Aunque estas piezas suelen integrarse a la vida cotidiana de una ciudad, su función no contempla soportar peso adicional ni movimientos que puedan comprometer su estructura.

Alcalde de Cartagena busca a mujer señalada de tumbar una estatua en la Plaza de la Trinidad - crédito @dumek_turbay / X
Alcalde de Cartagena busca a mujer señalada de tumbar una estatua en la Plaza de la Trinidad - crédito @dumek_turbay / X

La ciudadanía no tardó en reaccionar y muchos aseguraron que la mujer debe pagar la reconstrucción de los daños: “Presa como la Epa Colombia como merece, además de la multa millonaria por daños”, “Exigimos a las autoridades identificar a esta mujer, investigar los hechos y judicializarla si corresponde” y “Debe ser sancionada con la justa proporcionalidad de la normativa respecto a los daños causados al patrimonio cultural de la ciudad; no puede ser posible que vengan visitantes nacionales o extranjeros a Cartagena, causen este tipo de destrozos y se vayan como si nada”.

En contraste, otros ciudadanos aseguraron que la estatua pudo presentar problemas desde antes y que por eso se partió: “Alcalde, debería hacer una inspección de todas las estatuas. “Joda, la vieja sin querer la tumbó, casi ocurre una tragedia” y “Alcalde, no es por excusarla, pero yo, que soy flaco, y se me tira una gordita borracha, y no me tumba. ¡Ahora, cuánto menos una estatua de cemento enterrada en el centro de Cartagena! Debería aprovechar a esa mujer para hacerle una prueba de calidad a todos esos monumentos”.

El alcalde compartió los daños de la escultura de una de las figuras relevantes de la independencia de Colombia - crédito @dumek_turbay / X
El alcalde compartió los daños de la escultura de una de las figuras relevantes de la independencia de Colombia - crédito @dumek_turbay / X

Los monumentos requieren cuidado en destinos con alta circulación turística

El cuidado de los monumentos históricos es relevante en ciudades turísticas porque estas obras conservan referencias sobre personajes, procesos sociales y expresiones culturales que forman parte de la memoria colectiva. También contribuyen a la identidad visual de los barrios y se convierten en puntos de orientación para quienes recorren esos lugares.

Una escultura deteriorada puede requerir procesos de revisión, reparación y restauración que demandan recursos públicos y personal especializado. En algunos casos, una intervención inadecuada puede alterar materiales, acabados o componentes originales, lo que dificulta recuperar el estado previo de la obra.

La preservación no depende únicamente de las autoridades. Quienes visitan plazas, parques y centros históricos pueden aportar al evitar apoyarse sobre estatuas, escalar pedestales, manipular placas o llevar a cabo acciones que pongan en riesgo las piezas. También resulta clave alertar a los responsables del espacio cuando se detecten daños, desprendimientos o conductas que puedan afectar el patrimonio.

Las administraciones locales, por su parte, enfrentan el reto de tomar medidas de prevención como la señalización clara, mantenimiento periódico, iluminación, vigilancia y campañas pedagógicas.

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