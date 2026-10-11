Antonella Petro respaldó a su mamá Verónica Alcocer tras las polémicas declaraciones de Eva Ferrer: “Ninguna bala de odio apagará el brillo de tu corazón”

Antonella Petro defendió a su mamá Verónica Alcocer tras las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora del Dapre sobre los movimientos ilícitos de la exprimera dama - crédito Andrea Puentes/Presidencia

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Antonella Petro salió públicamente a defender a su mamá, Verónica Alcocer, en medio del escándalo que generaron las declaraciones de la exasesora Eva Ferrer en la revista Semana.

La hija menor del expresidente Gustavo Petro con la exprimera dama publicó una historia de Instagram con una fotografía de archivo y un mensaje de respaldo.

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La imagen muestra a una Alcocer joven, con el cabello suelto y un vestido verde, que sostiene en brazos a una Antonella cuando era bebé, vestida de blanco. La fotografía, de aspecto antiguo y tomada en interiores junto a un cuadro con flores, aparece rotada y recortada en la publicación.

Sobre la imagen, Antonella Petro agregó un recuadro negro con el siguiente texto: “Ni mil calumnias, ni ninguna bala de odio apagarán el brillo que tienes en tu corazón y en tu alma”, acompañado de un emoji de corazón rojo.

Antonella Petro defendió a su mamá de los ataques por parte de Eva Ferrer - crédito @anto_petro_alcocer/IG

Esto provocó una ola de comentarios en la publicación de parte de los seguidores de Antonella, que respaldaron a Alcocer y la defensa de la menor por los comentarios que lanzó la exasesora del Dapre en el gobierno Petro.

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Mensajes como: “Juntas son más fuertes” o “Qué bonito ver cómo defiendes a tu mamá de las calumnias de otros que quieren hacer daño en tu familia”, fueron solo algunas de las que más llamaron la atención en la publicación.

¿Qué dijo Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer?

El respaldo de la joven llegó después de que Eva Ferrer, excolaboradora y antigua amiga cercana de la exprimera dama, señaló a Alcocer de encabezar una estructura con intereses económicos ilegales.

Eva Ferrer, cercana a la primera dama, tiene un nuevo cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Twitter (@Veronicalcocerg)

En la conversación con la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila en Semana, Ferrer consideró que Alcocer era la cabeza de esa organización: “A día de hoy yo creo que sí”.

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La exasesora relató que en enero de 2023 Alcocer viajó a Venezuela en un avión oficial y que, a su regreso, ingresaron a Colombia 2,5 millones de dólares en efectivo. Según su versión, parte de ese dinero se destinó a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, a la Gobernación de Sucre.

Las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer incluyen presunto tráfico de drogas en vuelos oficiales, transporte irregular de dinero desde Venezuela y participación de su entorno en el tráfico de armas, según la entrevista publicada por Semana. La exprimera dama no ha respondido directamente a esta nueva ronda de señalamientos.

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Fotos con maletas grises, según la exasesora

Una ilustración en acuarela reúne los retratos de Verónica Alcocer y Eva Ferrer junto a gráficos que representan aviones privados, cargamentos de drogas y armas de fuego - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ferrer también aseguró que existirían imágenes que comprometen a la exprimera dama. “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga”, declaró en la entrevista con el medio.

La exfuncionaria mencionó además al empresario catalán Manel Grau y a la también cercana Carolina Plata como personas con conocimiento directo de esos desplazamientos. Según Ferrer, los viajes eran manejados con un nivel de reserva tan alto que ni siquiera los edecanes presidenciales tenían acceso a la información completa.

Junto a las declaraciones, Semana publicó bitácoras de vuelo que registran 149 viajes a nombre de Alcocer entre el 12 de agosto de 2022 y el 22 de julio de 2026, con 2.101 pasajeros, de acuerdo con el recuento difundido por Minuto60.

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El entorno familiar de Petro y Alcocer

No es la primera vez en que la familia se respalda en redes sociales - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La historia de Antonella Petro se suma a otros episodios recientes en los que los hijos de la pareja han salido a respaldarse públicamente en redes sociales.

Meses atrás, su hermano Nicolás Alcocer Petro también utilizó Instagram para defenderla durante una polémica distinta, relacionada con un encuentro con el futbolista James Rodríguez.

La familia del expresidente ha mostrado en el último tiempo tensiones internas.

Su hija mayor, Andrea Petro, reconoció en agosto una “fractura interna” entre los hermanos, atribuida en parte al desgaste que trajo el paso de su padre por la Presidencia, según declaró en una dinámica de preguntas en Instagram recogida por Semana.

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