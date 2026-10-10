Colombia

Resultado Sinuano Noche hoy 9 de octubre

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este viernes 9 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.

Número ganador: 8696.

Quinta: 4.

Los pasos para participar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen y premios del Sinuano

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego de azar popular, especialmente en la región de la Costa Caribe. Este sorteo, que se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos y festivos a las 20:30 horas, ofrece a los participantes la oportunidad de multiplicar su inversión de manera significativa.

El nombre "Sinuano" tiene su origen en el río Sinú, un importante curso de agua en la región caribeña de Colombia, que históricamente ha sido vital para las comunidades locales, proporcionando recursos y prosperidad. Este vínculo cultural y geográfico añade un elemento de identidad regional al sorteo, que se ha convertido en una tradición para muchos.

PUBLICIDAD

En cuanto a las reglas del juego, los participantes deben acertar una combinación de números para ganar. Si logran acertar los cuatro números, el premio es 4,500 veces el monto apostado. Un acierto de tres números otorga 400 veces la apuesta, mientras que acertar dos números multiplica la inversión por 50. Incluso con un solo número acertado, los jugadores pueden quintuplicar su apuesta inicial.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una actividad que refleja la cultura y las tradiciones de la región caribeña de Colombia, manteniendo viva una conexión con el pasado y ofreciendo la posibilidad de cambiar la vida de sus participantes con un golpe de suerte.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

Temas Relacionados

Sinuano NocheResultado de SinuanoSinuano Noche ultimo sorteoSinuano Noche ayerLoterías de Colombiacolombia-loteriascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ataque con explosivos en Sardinata, Norte de Santander: una iglesia sufrió graves daños

La Diócesis de Tibú rechazó el atentado del que fue víctima una zona rural del municipio, en el que también fue afectada una vivienda

Ataque con explosivos en Sardinata, Norte de Santander: una iglesia sufrió graves daños

El Gobierno negó que vaya a reducir el salario mínimo de $2 millones en 2026 ni a exigir la devolución de pagos ya recibidos: “¡Que no lo confundan!"

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, aclaró que las demandas contra el decreto no suspenden el pago vigente ni obligan a los trabajadores a devolver el dinero recibido

El Gobierno negó que vaya a reducir el salario mínimo de $2 millones en 2026 ni a exigir la devolución de pagos ya recibidos: “¡Que no lo confundan!"

Anuel AA le pidió a Karol G que lo “desbloquee”, en medio de la promoción de su nueva canción “Vuelve”

El puertorriqueño publicó fotografías en redes sociales con un mensaje dirigido a la colombiana, una frase que reavivó las conversaciones sobre el vínculo que ambos mantuvieron en la música urbana

Anuel AA le pidió a Karol G que lo “desbloquee”, en medio de la promoción de su nueva canción “Vuelve”

Capturaron a alias Niño Potro, señalado cabecilla del Clan del Golfo y con pedido de extradición por Estados Unidos

El operativo se dio en Chocó y una Corte Federal del Distrito Este de Texas lo requiere por el delito de narcotráfico

Capturaron a alias Niño Potro, señalado cabecilla del Clan del Golfo y con pedido de extradición por Estados Unidos

Fuertes noticias para la industria del café: Colombia cerró el año cafetero con una caída del 15% en su producción

El país registró 12,65 millones de sacos entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, mientras las exportaciones también retrocedieron frente al ciclo anterior

Fuertes noticias para la industria del café: Colombia cerró el año cafetero con una caída del 15% en su producción
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Anuel AA le pidió a Karol G que lo “desbloquee”, en medio de la promoción de su nueva canción “Vuelve”

Anuel AA le pidió a Karol G que lo “desbloquee”, en medio de la promoción de su nueva canción “Vuelve”

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

Netflix presentó el adelanto de ‘Palacio’, serie que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia, 41 años después de los hechos

Iron Maiden en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la legendaria agrupación de heavy metal en el Vive Claro de Bogotá

Rock al Parque 2026: horarios del lunes 12 de octubre, con Ministry, Editors, Los Bunkers y Rata Blanca

Deportes

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue ratificado como director técnico de El Salvador: la federación le salvó el puesto, pero con una condición

Juan Guillermo Cuadrado se mostró triste por el momento de Millonarios: “Tenemos que pensar en nosotros”

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga tras la fecha FIFA