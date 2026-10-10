Colombia

Abogado de Petro se refirió a los señalamientos de Miguel Uribe Londoño, que tildó al expresidente de “instigador” por el magnicidio de su hijo: “Manipular la tragedia”

El jurista Alejandro Carranza señaló que esto se estaría realizando con fines electorales de cara a los próximos comicios

El abogado defensor de Petro acatará la petición del expresidente Petro - créditos Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay | Lina Gasca/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa
El abogado defensor de Petro acatará la petición del expresidente Petro - créditos Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay | Lina Gasca/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa
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Después de que el expresidente Gustavo Petro anunció que denunciará a Miguel Uribe Londoño por calumnia, a raíz de que el padre del senador Miguel Uribe Turbay lo señalara como presunto instigador de su asesinato, su abogado defensor Alejandro Carranza lanzó serios señalamientos sobre los motivos que estarían detrás de las acusaciones hechas por el exconcejal y exsenador.

“Presentaremos la denuncia conforme a las indicaciones del Dr. Petro”, señaló el jurista que representa a Petro, en un mensaje que compartió en su cuenta de X.

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Previamente, el exmandatario respondió al excandidato presidencial la noche del jueves 8 de octubre, al calificarlo de “calumniador”.

Sumado a lo anterior, Carranza expresó: “Por supuesto, señor ex Presidente, lamentamos profundamente la tragedia. Sin embargo, los únicos beneficiarios del asesinato fueron los sectores de la ultraderecha”.

Según el penalista, “la narrativa de responsabilizar al ex director de la UNP el ingeniero Augusto Rodríguez fracasó” en la Corte Constitucional, en la Fiscalía General de la Nación y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), donde, según lo que argumentó el abogado, “se reconoció que jamás se le envió a él petición alguna para el reforzamiento del esquema de protección asignado”.

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El abogado expuso también que se estaría “intentando manipular la tragedia para generar temor en la población de cara a las próximas elecciones”, y señaló a la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Carranza señaló a María Fernanda Cabal en su réplica luego de que Petro anunció que tomará acciones legales - crédito @HombreJurista/X
Carranza señaló a María Fernanda Cabal en su réplica luego de que Petro anunció que tomará acciones legales - crédito @HombreJurista/X

“Los que sabían de las amenazas y peligros que corrían eran nada más y nada menos, que @MariaFdaCabal y su esposo (José Félix Lafaurie, el director de la Federación Nacional de Ganaderos —Fedegán—), así lo plasmaron en la melancólica carta de despedida del @CeDemocratico”, concluyó Carranza.

Miguel Uribe Turbay fue atacado por un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña en Bogotá. Murió el lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, tras luchar más de dos meses por su vida.

“Lamentablente y ya como ciudadano del común tengo que poner denuncia contra este señor calumniador”, escribió Petro en su cuenta de X. Su mensaje llegó después de que Uribe Londoño calificara el homicidio de su hijo como un “crimen de Estado”.

El origen político que Petro atribuyó a las acusaciones de Miguel Uribe Londoño

Petro vinculó los cuestionamientos de Uribe Londoño con un episodio posterior a su elección como alcalde de Bogotá en 2011.

“El odio de este señor Uribe Londoño contra mí se debe a que quería que lo pusiera como presidente de la ETB después de votar por mi, o eso dijo, a la Alcaldía de Bogotá”, sostuvo el expresidente vía X.

También señaló que, tras ganar las elecciones presidenciales de 2022, no lo incorporó a su gabinete. “No quise ponerlo en la presidencia porque temía que por sus antecedentes, se la robara”, escribió Petro.

Petro respondió a los señalamientos de Uribe Londoño vía X la noche del jueves 8 de octubre de 2026 - crédito @petrogustavo/X
Petro respondió a los señalamientos de Uribe Londoño vía X la noche del jueves 8 de octubre de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Uribe Londoño formuló sus acusaciones durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, celebrado en Bogotá el miércoles 7 de octubre. El panel fue moderado por María Carolina Hoyos, hermana del senador.

El exsenador sostuvo que su hijo era un obstáculo para los planes políticos de Petro por su condición de dirigente opositor y precandidato presidencial del Centro Democrático. “Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces”, afirmó.

La denuncia por hostigamiento y los cuestionamientos por la seguridad

En una entrevista con Blu Radio, Uribe Londoño reiteró que Petro debía ser investigado como presunto instigador del crimen.

“Lo asocio porque lo instigó, él fue el instigador del crimen”, dijo al referirse a publicaciones que atribuyó al expresidente en X y que, según su interpretación, estaban dirigidas contra su hijo.

El padre de Miguel Uribe Turbay afirmó que esos mensajes debían ser evaluados dentro de las actuaciones judiciales para establecer quiénes fueron los responsables intelectuales del asesinato. “La razón es muy elemental. ¿A quién le convenía que mataran a Miguel? ¡A Petro!”, expresó.

créditos Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay | Catalina Olaya/Colprensa
Las declaraciones se realizaron durante el evento que se desarrolló el miércoles 7 de octubre de 2026 y en declaraciones posteriores a medios de comunicación - créditos Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay | Catalina Olaya/Colprensa

Uribe Londoño indicó que presentó una denuncia por hostigamiento contra Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El exsenador contó que el trámite no ha tenido avances: “Yo le puse una denuncia por hostigamiento en la Comisión de Acusaciones, pero eso no llega a ninguna parte”.

El exsenador también cuestionó el esquema de seguridad que tenía su hijo antes del atentado y mencionó al exdirector de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, entre las personas sobre las que ha planteado interrogantes. Sostuvo que al entonces dirigente político se le habría negado protección.

Abelardo de la Espriella asistió al homenaje a Miguel Uribe Turbay y afirmó que el crimen no quedará impune, y declaró que las pesquisas deben avanzar hasta determinar quién ordenó el asesinato.

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