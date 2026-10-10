Policía ‘pescó’ a presunto fletero que intentó escapar tras lanzarse a un río en Bogotá: había robado $60 millones a un adulto mayor

En el video se observa que el adulto mayor iba en compañía de un hombre y una bebé en brazos, que por fortuna salió ilesa en medio de la situación - crédito Mebog

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Un hombre de 25 años fue capturado en Bogotá después de que presuntamente participara en el hurto de $60 millones a un adulto mayor y tratara de evadir a la Policía con un salto al río Fucha, en el sur de la capital colombiana.

El hecho ocurrió en la localidad de San Cristóbal, luego de que un adulto mayor de 65 años acababa de retirar dinero de una entidad financiera ubicada en el sector del 20 de Julio.

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Según lo que precisó el reporte oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) el viernes 10 de octubre de 2026, tres personas lo habrían seguido e interceptado cuando se movilizaba por el barrio Ramajal.

Los asaltantes se desplazaban en dos motocicletas y, de acuerdo con lo que detalló el informe, e intimidaron a la víctima con un arma de fuego antes de quitarle el dinero. Después emprendieron la huida por las calles del sector.

La alerta de la comunidad permitió que los uniformados que patrullaban la zona activaran un operativo para ubicar a los presuntos responsables del fleteo. En medio de la persecución, uno de los señalados tomó una decisión que no le permitió evitar la captura.

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Las autoridades siguen buscando a los otros dos cómplices del señalado fletero - crédito Mebog

El detenido intentó usar el río como ruta de escape

El teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, informó que los policías alcanzaron a uno de los presuntos implicados luego del robo.

“Esta persona, al intentar huir, intenta lanzarse al río Fucha”, explicó el oficial. El hombre ingresó al afluente con la intención de alejarse de los uniformados, pero fue interceptado metros más adelante.

La Policía capturó al sospechoso en flagrancia tras el intento de fuga por el río, según las autoridades. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente presentado ante un juez de control de garantías.

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La justicia le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Las autoridades indicaron que el hombre tiene antecedentes judiciales por delitos como homicidio y hurto calificado.

El adulto mayor rechazó el acompañamiento policial que ofreció el banco

La Policía reveló que la entidad financiera ofreció al ciudadano el servicio de acompañamiento para trasladar el dinero. El hombre, sin embargo, decidió no aceptarlo antes de abandonar el banco.

“Es importante indicar que la entidad financiera ofreció el servicio de acompañamiento a la persona y la persona no aceptó el acompañamiento”, afirmó el teniente coronel Velásquez.

Declaraciones del teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal - crédito Mebog

El acompañamiento policial para retiros de sumas altas busca reducir el riesgo de asaltos durante el trayecto entre los bancos y los lugares de destino. La institución reiteró la recomendación de solicitar el servicio antes de realizar movimientos que impliquen cantidades significativas de dinero.

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Las autoridades deberán establecer cómo los responsables conocieron el retiro, si siguieron a la víctima desde el 20 de Julio y cuál fue la participación concreta del hombre que quedó detenido.

Capturaron a un joven en Suba tras presunto hurto y ataque con arma traumática

En otro caso que se presentó el jueves 8 de octubre, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un joven de 19 años señalado de hurtar y lesionar con un arma traumática a un ciudadano en el barrio Alcalá, localidad de Suba, en Bogotá.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron una cadena de oro avaluada en más de $9 millones.

El caso fue atendido después de que la central de radio alertara sobre la retención de un presunto delincuente por parte de la comunidad. De acuerdo con el reporte, el hombre habría disparado contra una persona luego de, presuntamente, quitarle sus pertenencias.

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El caso se presentó en la localidad de Suba - crédito Mebog

Cuando los policías llegaron al lugar encontraron a la víctima con una herida que, según las primeras verificaciones, habría sido causada por un arma de fuego. La persona recibió atención mientras los uniformados intervenían para controlar la situación.

La Policía incautó una pistola traumática

Al verificar la identidad del joven y practicarle un registro, los agentes hallaron una pistola traumática en su poder. También recuperaron una cadena de oro cuyo valor fue estimado en más de $ 9 millones.

El detenido deberá responder, de forma preliminar, por los delitos de amenaza, hurto, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La Fiscalía General de la Nación recibió al capturado, el arma incautada y los elementos recuperados para avanzar en el proceso de judicialización.

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La Policía Nacional reiteró el llamado a denunciar hechos delictivos, comportamientos sospechosos o casos de intolerancia mediante la línea de emergencias 123 o en el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.