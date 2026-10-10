Colombia

Antonio Sanguino cuestionó a la ministra de Trabajo quién negó una supuesta reducción del salario mínimo para 2027: " Embustera"

El exjefe de cartera aseguró que el futuro decreto deberá establecer el ingreso mínimo para 2027, pero advirtió que el Gobierno actual podría tomar como base una eventual decisión judicial para cambiar el modelo aplicado en 2026

Declaración oficial de la minsitra de Trabajo sobre el salario mínimo desde la Casa de Nariño - crédito @infopresidencia/X
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La controversia por el decreto que fijó el salario mínimo de 2026 sumó un nuevo capítulo el sábado 10 de octubre de 2026. El exministro de Trabajo Antonio Sanguino cuestionó a la actual titular de la cartera, Natalia Eugenia López, después de que la funcionaria negara que el Gobierno de Abelardo de la Espriella proyecte reducir los ingresos de los trabajadores como consecuencia de las demandas que estudia el Consejo de Estado.

“¡Ministra embustera!”, escribió Sanguino en sus redes sociales. El exfuncionario aseguró que el Ejecutivo busca dar un mensaje de tranquilidad sobre la vigencia del decreto de 2026, aunque, según sostuvo, prepara una modificación para la fijación del salario del año entrante.

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Sanguino hizo referencia a una entrevista del hoy vicepresidente José Manuel Restrepo y señaló que allí se habría planteado la posibilidad de tumbar el decreto del “salario vital”. “¿Le muestro el video de su vicepresidente en una entrevista en Semana pidiendo tumbar el decreto de salario vital?”, preguntó en el mensaje dirigido a la ministra.

El exministro reconoció que una eventual decisión del Consejo de Estado no podría modificar de forma retroactiva los pagos efectuados durante 2026. “Claro que el Consejo de Estado legalmente no podrá, en su fallo anticipado, afectar el salario de 2026 que nosotros expedimos en el Gobierno del Cambio”, afirmó.

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En ese sentido, indicó que el esquema salarial actual permanecería en vigor hasta el 31 de diciembre. “El salario vital regirá hasta el 31 de diciembre y no será ningún mérito suyo, ministra”, expresó Sanguino, quien atribuyó la fijación vigente al anterior Gobierno.

La controversia por el decreto que fijó el salario mínimo de 2026 sumó un nuevo capítulo este sábado. El exministro de Trabajo Antonio Sanguino cuestionó a la actual titular de la cartera, Natalia Eugenia López, después de que la funcionaria negara que el Gobierno de Abelardo de la Espriella proyecte reducir los ingresos de los trabajadores como consecuencia de las demandas que estudia el Consejo de Estado - crédito @AntonioSanguino/X
La controversia por el decreto que fijó el salario mínimo de 2026 sumó un nuevo capítulo este sábado. El exministro de Trabajo Antonio Sanguino cuestionó a la actual titular de la cartera, Natalia Eugenia López, después de que la funcionaria negara que el Gobierno de Abelardo de la Espriella proyecte reducir los ingresos de los trabajadores como consecuencia de las demandas que estudia el Consejo de Estado - crédito @AntonioSanguino/X

Su principal cuestionamiento se concentró en el decreto que deberá establecer el ingreso mínimo para 2027. Según su interpretación, el Gobierno podría tomar como base una eventual decisión judicial para cambiar el modelo aplicado en 2026. “Lo que va a hacer Abelardo de la Espriella, a través suyo, es aprovechar el fallo para decretar un salario 2027 que desmantela el salario vital, violando el artículo 53 de la Constitución Nacional y provocando una disminución real de los ingresos de los trabajadores”, señaló.

En el mismo pronunciamiento, Sanguino advirtió que “están preparando una vulgar trampa para desocupar la nevera de los hogares del pueblo trabajador”. El exministro cerró su publicación con un llamado a defender el actual mecanismo de fijación salarial: “Lucharemos junto al pueblo para defender el salario vital”.

¿Qué dijo la ministra?

La reacción de Sanguino se produjo después de que Natalia Eugenia López difundiera un mensaje para responder a los rumores sobre una posible revocatoria del decreto que dejó establecido el salario mínimo para 2026.

El salario mínimo de 2026 sigue vigente. El Gobierno nacional no ha ordenado su reducción y ningún trabajador tiene que devolver un solo peso de los salarios que ya recibió”, afirmó la ministra al comienzo de su intervención.

Natalia López, ministra del Trabajo, radició la propuesta del Estatuto del Trabajo en el Congreso de la República - crédito Minsiterio del Trabajo
Natalia López, ministra del Trabajo, niega reducción del salario mínimo en Colombia - crédito Minsiterio del Trabajo

La actual jefa de cartera sostuvo que circularon “versiones falsas” sobre una eventual eliminación del incremento del 23% definido en el decreto. “Eso es falso y hoy queremos desmentirlo de manera categórica”, aseguró.

La funcionaria precisó que el salario mínimo mensual continúa en $1.750.905. A ese monto se suman $249.095 de auxilio de transporte para los trabajadores que cumplen los requisitos para recibirlo, con lo cual el pago total asciende a $2 millones mensuales.

Para explicar el alcance de la medida, López indicó que los empleadores deben mantener esos valores mientras la norma esté vigente. “Si usted trabaja en una empresa, gana el salario mínimo y tiene derecho al auxilio de transporte, su empleador debe continuar pagándole los $2 millones mensuales”, señaló.

También descartó que las personas que ya cobraron sus salarios puedan enfrentar reclamaciones por los recursos recibidos. “Si ya recibió su salario de enero, febrero o de cualquier otro mes de este año, ese dinero es suyo. Es fruto de su esfuerzo y de su trabajo”, sostuvo.

Consejo de Estado estudia demandas contra el decreto

La medida comenzó a regir desde el miércoles 15 de julio de 2026 en el país - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero
El salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para 2026 es de $1.750.905. El auxilio de transporte es de $249.095 para quienes cumplen los requisitos, por lo que el ingreso mensual total asciende a $2.000.000 - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero

A su vez, la ministra explicó que el Consejo de Estado analiza demandas contra el decreto que definió el incremento del salario mínimo para 2026. Aclaró que se trata de un proceso judicial en curso y que la decisión corresponde exclusivamente a ese alto tribunal.

La existencia de una demanda no significa que el salario mínimo haya sido reducido, que el incremento haya desaparecido o que los trabajadores deban devolver el dinero recibido”, dijo López.

La jefa de la cartera laboral afirmó que el Gobierno respeta la independencia judicial y la separación de poderes. A la vez, pidió evitar la difusión de información que presente como definitivas medidas que aún están bajo análisis de la justicia.

López sostuvo que el Ejecutivo mantendrá los espacios de concertación con representantes de los trabajadores y de los empresarios. Además, invitó a quienes tengan dudas sobre el pago de sus salarios a consultar en las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo.

“Que nadie juegue con la tranquilidad de los trabajadores. El salario es el sustento de millones de hogares y merece respeto, responsabilidad y claridad”, concluyó la ministra.

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