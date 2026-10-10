Colombia

Iván Cepeda citó a control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond: estas son las razones por las que deberá responder ante el Congreso

Entre los asuntos que estarían en discusión se encuentran las decisiones relacionadas con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y el uso del agua

Cepeda aseguró que el funcionario recibió oportunamente la citación y los cuestionarios, y pidió al Gobierno nacional cumplir con su deber de atender el control político - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Cepeda aseguró que el funcionario recibió oportunamente la citación y los cuestionarios, y pidió al Gobierno nacional cumplir con su deber de atender el control político - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda convocó a un debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, para que responda por asuntos relacionados con su gestión al frente de esa cartera. La citación está prevista para el martes 13 de octubre, fecha en la que se reanudarán las actividades legislativas después de una semana de cese de labores en el Congreso.

La convocatoria fue anunciada por Cepeda a través de su cuenta de X, donde indicó que se trata de su primer debate de control político en este periodo. El congresista señaló que el ministro recibió oportunamente la citación y los cuestionarios correspondientes, y pidió al Gobierno atender el llamado del Legislativo.

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“Para el día martes 13 está citado mi primer debate de control político en este periodo”, escribió el senador al informar sobre la sesión. En el mismo mensaje explicó el propósito de la convocatoria: “He llamado a responder al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, por una serie de asuntos relacionados con su gestión y su cargo. Espero que el gobierno cumpla con su deber de atender el control político y no comience a eludir responsabilidades (sic)”, precisó.

Por último, agregó: “El debate está citado desde hace varios días, y al ministro se le hizo conocer oportunamente la citación y los cuestionarios. Que se prepare (sic)”.

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El senador Iván Cepeda citó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, a un debate de control político programado para el martes 13 de octubre en el Congreso - crédito @IvanCepedaCast/X
El senador Iván Cepeda citó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, a un debate de control político programado para el martes 13 de octubre en el Congreso - crédito @IvanCepedaCast/X

Las APPA, uno de los temas que estaría en discusión

Uno de los asuntos que el Pacto Histórico ha cuestionado en relación con la gestión del Ministerio de Agricultura es la derogatoria de los decretos mediante los cuales la anterior administración estableció las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en diferentes regiones del país.

Estas áreas fueron delimitadas para proteger terrenos destinados a la producción de alimentos y priorizar su utilización para actividades agrícolas. Su establecimiento contemplaba restricciones frente al desarrollo de otros proyectos, entre ellos iniciativas inmobiliarias e industriales, en los territorios incluidos en esas delimitaciones.

Las APPA fueron implementadas en zonas de departamentos como La Guajira, Antioquia, Santander y Tolima. Las decisiones relacionadas con su continuidad se convirtieron en uno de los puntos de discusión entre integrantes del Pacto Histórico y el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La bancada de oposición ha señalado que la derogatoria de estas disposiciones podría afectar las actividades del campo colombiano y las condiciones para la producción de alimentos. Por esa razón, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Agricultura frente a esta política figuran entre los asuntos sobre los que el ministro podría ser interrogado durante el debate.

Campesinos en Colombia. Colprensa.
La derogatoria de decretos relacionados con las APPA ha generado cuestionamientos de integrantes del Pacto Histórico, quienes advierten sobre posibles efectos en la producción de alimentos y las actividades del campesinado - crédito Colprensa

Uno de los casos mencionados por dirigentes de esa colectividad corresponde al sur de La Guajira, donde se había priorizado la producción de arroz mediante la delimitación de áreas protegidas.

Tras el anuncio de la derogatoria de las disposiciones relacionadas con esa zona, la senadora Johana Osorio y el expresidente Gustavo Petro cuestionaron la decisión y plantearon interrogantes sobre sus posibles efectos en la actividad agrícola y el desarrollo de proyectos mineros.

Petro afirmó que la medida del Gobierno “no solo propone cambiar el arroz que pequeños productores producen sin darle un peso y sin apoyar la transición; en realidad, oculta uno de los peores hechos para la región. A lo largo del río Ranchería hay yacimientos de cobre y plata que quieren explotar a cielo abierto”.

Gustavo Petro rechazó la propuesta de dejar el arroz y defendió ampliar las zonas de cultivo - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó la propuesta de dejar el arroz y defendió ampliar las zonas de cultivo - crédito @petrogustavo/X

El uso del agua también está entre los asuntos señalados

Otro de los temas mencionados por el Pacto Histórico está relacionado con el uso del agua y su vínculo con las políticas agrícolas. Aunque el recurso cuenta con una cartera encargada de los asuntos correspondientes, la bancada considera que su administración también guarda relación con las competencias del Ministerio de Agricultura.

Integrantes del Pacto Histórico han insistido en la necesidad de proteger los suelos fértiles destinados a la producción de alimentos y mantener condiciones para el desarrollo de las actividades campesinas.

En su momento, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Felipe Harman se refirió a la participación del campesinado en el abastecimiento alimentario del país y defendió la importancia de preservar los terrenos productivos: “El debate de las APPA es que cuidemos el suelo fértil para alimentos porque es un recurso limitado”.

La citación se produce tras una semana de cese de actividades en el Congreso, que retomará sus labores legislativas el martes 13 de octubre - crédito @IvanCepedaCast/X
La citación se produce tras una semana de cese de actividades en el Congreso, que retomará sus labores legislativas el martes 13 de octubre - crédito @IvanCepedaCast/X

Por ahora, la convocatoria de Cepeda se produce en un momento en el que el Congreso retomará sus actividades y deberá abordar otras discusiones legislativas, entre ellas el trámite del presupuesto, cuyo paso por las plenarias tiene como fecha límite el lunes 19 de octubre.

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