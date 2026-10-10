Gobierno nacional otorgó licencia ambiental a obras en El Laguito, Cartagena: Ministerio de Ambiente entregó detalles

La licencia ambiental permitirá un proyecto de obras que garantizará la recirculación de las aguas del lago que se conecta con el mar Caribe - crédito @fabio_arjona/X

Guardar

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) autorizó las obras de intervención hidráulica para la recuperación del cuerpo de agua del exclusivo sector El Laguito, en Cartagena de Indias.

La confirmación fue dada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y el gobernador de Bolívar, Yamil Hernando Arana Padau, que explicaron que la licencia permitirá continuar con la ejecución de trabajos para restablecer el intercambio de agua entre este cuerpo lagunar y el mar Caribe.

PUBLICIDAD

El objetivo es mejorar las condiciones fisicoquímicas del ecosistema y reducir los episodios recurrentes de eutrofización, un proceso asociado al exceso de nutrientes y al deterioro de la calidad del agua, según la explicación oficial.

Van a intervenir El Laguito de Cartagena para hacer que sus aguas circulen - crédito captura Google Maps - Así es Cartagena/Facebook

Arjona indicó que la resolución de la Anla aprobó las intervenciones hidráulicas previstas que facilitarán la circulación de agua con el mar Caribe y atenderán una problemática ambiental que se presenta de forma reiterada en la zona.

El funcionario señaló que el trámite había permanecido pendiente mientras se completaba la evaluación técnica. Añadió que la Gobernación de Bolívar entregó la información requerida para que la autoridad ambiental emitiera la resolución.

PUBLICIDAD

El ministro sostuvo que la estrategia que se usó para aprobar esta licencia —la Agenda ABC— forma parte de una estrategia para reducir el rezago en los procesos de licenciamiento ambiental del país. Según Arjona, la iniciativa busca agilizar los expedientes que cumplan con los requisitos técnicos y ambientales establecidos.

“Proteger nuestros ecosistemas también es trabajar por la calidad de vida de las comunidades. La recuperación de El Laguito exige soluciones técnicas, responsabilidad ambiental y seguimiento permanente para garantizar que estas obras contribuyan a la salud de este ecosistema y su sostenibilidad en el tiempo”, expresó Arjona.

Declaraciones del ministro de Ambiente sobre licencia ambiental de El Laguito - crédito @fabio_arjona/X

El gobernador Yamil Hernando Arana Padau celebró la expedición de la licencia y afirmó que el proyecto había sido esperado durante décadas por la ciudad. El mandatario agradeció al presidente y a las autoridades ambientales por la aprobación del trámite. “Le entregaremos a Colombia una solución ambiental y urbanística para el disfrute de residentes y turistas”, señaló Arana Padau.

PUBLICIDAD

El plan incluye 454 metros de senderos peatonales a lo largo de la playa cercana al Hotel Hilton, además de una pasarela elevada de 220 metros para recorrer el borde de la ciénaga y observar el entorno costero.

También está prevista una conexión peatonal de 290 metros con Castillogrande. Las estructuras buscan recuperar la circulación de personas alrededor de El Laguito, donde el deterioro del espacio público y la ausencia de zonas recreativas habían limitado el aprovechamiento de la franja costera.

Estos son los problemas que han encarado residentes y turistas del exclusivo sector

Esta zona es una de las áreas turísticas y residenciales más costosas de Cartagena; no obstante, en los últimos años ha enfrentado problemas de sedimentación, estancamiento de agua y deterioro del espacio público. En ese contexto, ya se habían iniciado unas obras de recuperación del cuerpo de agua que, antes de la licencia ambiental, habían logrado un 25% de avance para junio de 2026.

PUBLICIDAD

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró avance legal para las obras de El Laguito, en Cartagena - crédito @YamilHAranaP/X

La intervención busca atender el deterioro paulatino de la laguna, donde la acumulación de sedimentos y la limitada circulación del agua han afectado las condiciones ambientales y paisajísticas del sector. El proyecto contempla trabajos sobre más de 70.000 metros cuadrados de área litoral y lacustre, con entrega prevista para 2027.

La recuperación apunta a una zona que se fue secando de manera gradual y que registraba episodios de aguas estancadas. Estas condiciones incidieron en la calidad del cuerpo de agua y en el uso de los espacios aledaños por residentes y visitantes.

De hecho, a mediados del año en curso, durante una inspección, el gobernador Yamil Arana verificó las excavaciones, los movimientos de tierra y los rellenos estructurales de la primera fase.

PUBLICIDAD