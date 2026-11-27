Las ciberestafas se suelen disparar durante temporadas de descuentos, que suelen anunciarse a final de año (Policía Nacional-archivo Colprensa)

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La Policía Nacional de Colombia advierte que los ciberdelincuentes utilizan inteligencia artificial para perfeccionar estafas durante el Black Friday (que se celebra el 27 de noviembre) mediante la clonación de voces, manipulación de rostros en video y la creación de sitios web que imitan páginas bancarias y de comercios.

La institución se refirió ante esta problemática y señaló desde el Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) que los bandidos también aprovechan diciembre debido a que miles de personas llevan a cabo comprar en línea por medios electrónicos, sumado a la celebración de Navidad.

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Desde la la Policía Nacional se recalcó que fotografías, videos y fragmentos de audio disponibles en redes sociales son suficientes para que los delincuentes generen imitaciones de personas reales. Con esa información construyen perfiles falsos y adaptan el engaño según las respuestas de cada víctima.

El teniente coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético Policial, precisó que la inteligencia artificial no opera de forma autónoma: los delincuentes requieren datos del entorno de sus víctimas para hacer creíbles sus historias.

Por eso, según el vocero de la Dijín, una voz conocida o un rostro familiar ya no constituyen garantía suficiente de identidad.

Los ciberdelincuentes perfeccionan cada vez más las técnicas que utilizan para suplantar identidades, y se apoyan en el uso de imágenes, videos y voces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las modalidades identificadas por la institución figuran la clonación de voz (deepvoice), la manipulación de videos y rostros (deepfake), la suplantación de identidad, el phishing y las identidades sintéticas.

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Estas técnicas permiten personalizar los mensajes y hacerlos variar según las reacciones de cada persona contactada.

Señales de alerta durante las compras en línea

La Policía Nacional recomienda verificar que las tiendas virtuales correspondan a comercios oficiales y revisar con atención la dirección electrónica de las páginas antes de ingresar datos personales o financieros.

Sumado a lo anterior, se aconsejó desconfiar de enlaces recibidos por mensajes o redes sociales.

El motivo es que constituyen señales de riesgo, y se presentan bajo las promociones con precios desproporcionadamente bajos, las solicitudes de pagos urgentes y los cambios inesperados en cuentas bancarias.

Evite ingresar a los vínculos adjuntos que aparecen en mensajes de texto a su celular o mediante correos electrónicos (Policía Nacional)

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que la ciudadanía debe activar la desconfianza los mensajes que piden códigos de verificación, contraseñas o que solicitan trasladar la conversación a otra plataforma o mantenerla en secreto.

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Ante cualquier solicitud inusual de dinero, la institución recomienda confirmar la identidad del remitente por un canal distinto al que se usó para recibir el pedido.

Qué hacer si se sospecha de una suplantación

Si una persona cree que su voz o imagen fue clonada, o que es víctima de una suplantación, la Policía Nacional indica que debe suspender de inmediato cualquier comunicación o transferencia, informar a familiares y entidades financieras, y solicitar el bloqueo preventivo de cuentas.

Otras de las acciones inmediatas que debe hacer es cambiar contraseñas, cerrar sesiones activas y conservar sin modificar los audios, videos, enlaces, números de contacto y conversaciones que puedan servir como prueba.

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Declaraciones del teniente coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Policía Nacional)

Los incidentes informáticos pueden reportarse al CAI Virtual de la Policía Nacional, disponible las 24 horas, los siete días de la semana, a través de la línea 323 273 3411, y también mediante el sistema de denuncia virtual ADenunciar.

Mientra que, en casos de extorsión o amenazas, la institución indica que se debe contactar de inmediato al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) con la línea 165.