Autoridades dieron a conocer las conversaciones entre los presuntos secuestradores del Éxito de Cartagena y los negociadores - (Reuters/Suministrado infobae)

Guardar

La Fiscalía General de la Nación reveló durante una audiencia judicial los mensajes intercambiados entre los presuntos responsables de la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena, Bolívar, y los negociadores de la Policía. En las comunicaciones, los captores insistieron en sus exigencias, lanzaron advertencias y aceptaron la salida de algunos menores de edad junto a sus madres.

Las conversaciones fueron presentadas como parte del material probatorio para imputar a los presuntos secuestradores. La diligencia se realizó ante una jueza de control de garantías y estuvo dirigida contra Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, capturados en el sitio de los hechos.

PUBLICIDAD

Según el ente acusador, Jailer Humberto Muñetón Zapata habría integrado el grupo. El hombre murió durante la intervención de unidades especiales de la Policía Nacional.

Los captores exigían $ 7.000 millones y dos vehículos para salir de Cartagena

En la audiencia, el fiscal leyó la carta que los procesados habrían hecho llegar a los propietarios de Almacenes Éxito. El documento incluía una exigencia de $7.000.000.000, de los cuales $5.000.000.000 debían entregarse en billetes de $100.000.

También pidieron dos camionetas con vidrios polarizados para desplazarse hacia Barranquilla, Atlántico, y advirtieron que se llevarían a cuatro rehenes. La Fiscalía expuso, además, mensajes enviados al negociador de la Policía en los que los presuntos captores reiteraron esas condiciones y fijaron como límite la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia se expusieron los horarios de las capturas, la neutralización de Jaider Humberto Muñetón Zapata y el rescate de 76 personas, tras la liberación de otras 11 durante la mediación. (Fiscalía)

La comunicación comenzó desde el teléfono celular de una de las personas retenidas. Los hombres buscaban confirmar que las autoridades habían recibido la carta con sus peticiones.

—“¿Recibieron la carta?, preguntó uno de ellos”.

—“No, señor. ¿Qué carta? Si quiere, pásenmela por acá, por la ventana, respondió la negociadora”.

—“Averigüe, ya se la envié, insistió el interlocutor”.

Ante el pedido de calmar la situación por la presencia de niños, el hombre respondió que el escrito estaba afuera y pidió averiguar con las primeras personas que habían salido del establecimiento.

El negociador pidió la liberación de niños, madres y adultos mayores

Un oficial asumió después el diálogo y se identificó como Álvaro Ríos, designado para negociar. En los mensajes, propuso que los presuntos secuestradores dejaran salir a los rehenes y se entregaran a las autoridades.

PUBLICIDAD

“Entréguense, suelten las personas. Aquí estamos para respetarles la vida”, les dijo Ríos. Desde el interior respondieron que una mujer saldría con la carta.

Una vez conocidas las condiciones, el negociador centró sus solicitudes en la liberación de los grupos más vulnerables: menores de edad, madres con niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

—“Entréguenme el menor de edad, las madres con niños pequeños”, planteó el oficial.

La Fiscalía detalló los roles que habrían desempeñado Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón en la retención, vigilancia y sometimiento de las personas. (Fiscalía)

—“Estamos bien, lo único que necesitamos es lo que pedimos”, respondió uno de los hombres.

Luego, el interlocutor indicó que el menor estaba con su madre y confirmó que ambos saldrían. “Los niños siempre deben estar fuera de esto”, replicó el negociador.

PUBLICIDAD

La advertencia por ruidos en el techo elevó la tensión durante la negociación

El intercambio se volvió más tenso cuando los presuntos captores dijeron escuchar movimientos en la cubierta del supermercado. En sus mensajes, reclamaron por una posible intervención policial y advirtieron sobre el riesgo para quienes permanecían retenidos.

La advertencia por ruidos en el techo elevó la tensión durante la negociación (captura de video Noticias Caracol)

“¿No valoran la vida de las personas que están acá adentro? ¿Qué quieren? ¿Que esto se salga de control?”, escribió uno de los hombres. El negociador respondió que las autoridades valoraban la vida de los rehenes y que verificaría lo ocurrido.

La Fiscalía también llevó a la audiencia declaraciones de algunas víctimas. Uno de los rehenes relató que los captores sacaron whisky Johnnie Walker Sello Azul, obligaron a varios hombres a beber con ellos y les exigieron que los llamaran “jefes”.

PUBLICIDAD

Otro testigo señaló que escuchó a los hombres quejarse de que una persona que estaba afuera ganaba más dinero que ellos. De acuerdo con ese relato, también habrían dicho que el plan se preparaba desde hacía cinco años.

Cuando un helicóptero sobrevoló el lugar, uno de los captores se alteró y disparó contra el techo, según el material expuesto por el ente acusador. Después puso música norteña a alto volumen, mientras los rehenes permanecían en el establecimiento.