Colombia

Fuertes lluvias desbordaron quebradas en Medellín y el Valle de Aburrá: se reportan más de 400 llamadas de emergencia por viviendas y vías afectadas

El Distrito desplegó más de 200 personas para atender los puntos críticos, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las cuencas y las zonas de riesgo

El desbordamiento de la quebrada La Iguaná dejó vías inundadas y varias viviendas afectadas en Medellín - crédito X

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Las lluvias registradas durante la tarde del viernes 9 de octubre de 2026 generaron emergencias en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, entre ellos Envigado, Itagüí y Caldas.

Según los reportes del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata), las precipitaciones ocasionaron aumentos en los caudales de varias quebradas, caída de árboles, inundaciones y dificultades para la movilidad.

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El sistema de lluvias ingresó por el sur del Valle de Aburrá y posteriormente se extendió hacia el centro del área metropolitana. En Medellín se registraron acumulados de hasta ocho milímetros en cinco minutos, mientras que en Caldas se reportaron picos de hasta seis milímetros durante el evento.

Sobre las 4:00 p. m., el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta en la red social X sobre el aumento de los niveles de las quebradas La Presidenta y La Guayabala, que alcanzaron nivel rojo. También reportó la caída de árboles en sectores de Belén y Guayabal y anunció cierres viales en puntos afectados por las precipitaciones.

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“Nuestro equipo ya se encuentra en los sitios afectados”, escribió el mandatario.

El siata mantiene el seguimiento de las condiciones atmosféricas y los niveles de las quebradas del Valle de Aburrá ante la posibilidad de nuevas precipitaciones - crédito @DAGRDMedellin/X
El siata mantiene el seguimiento de las condiciones atmosféricas y los niveles de las quebradas del Valle de Aburrá ante la posibilidad de nuevas precipitaciones - crédito @DAGRDMedellin/X

De acuerdo con el balance del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), hasta aproximadamente las 6:20 p. m., el Sistema de Emergencias 123 había recibido 420 llamadas relacionadas con afectaciones por las precipitaciones. Los organismos de socorro atendieron diez casos por caída de árboles, cuatro reportes por deterioro estructural y daños en techos, además de inundaciones puntuales en vías públicas. Hasta ese momento no se reportaban personas lesionadas.

En una segunda actualización, publicada hacia las 6:30 p. m., Gutiérrez informó sobre las afectaciones provocadas por el aumento del caudal de la quebrada La Iguaná, que ocasionó inundaciones en vías y daños en varias viviendas.

El aumento del caudal de la quebrada La Iguaná provocó inundaciones en vías y afectaciones en varias viviendas. Nuestra comisión social ya fue activada y está evaluando la situación de cada familia”, señaló el alcalde en X.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que más de 200 personas de los equipos de la Alcaldía, el Dagrd, los Bomberos y EPM fueron desplegadas para atender los puntos críticos y acompañar a las familias afectadas - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que más de 200 personas de los equipos de la Alcaldía, el Dagrd, los Bomberos y EPM fueron desplegadas para atender los puntos críticos y acompañar a las familias afectadas - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario también indicó que los equipos de la Alcaldía de Medellín, el Dagrd, el Cuerpo Oficial de Bomberos y Empresas Públicas de Medellín (EPM) se encontraban atendiendo las emergencias. “Tenemos más de 200 personas atendiendo los puntos críticos de la ciudad”, precisó Gutiérrez en su publicación.

Las afectaciones incluyeron la caída de árboles y postes en la avenida Guayabal con la calle 2 Sur. En ese punto, los bomberos adelantaron labores para retirar ramas y otros elementos, mientras EPM trabajaron en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

En el sector de Cristo Rey también se reportaron la caída de un árbol y un poste. Entretanto, en la parte alta del corregimiento Altavista se registraron deslizamientos sobre vías públicas, por lo que las autoridades mantuvieron el seguimiento de las condiciones del terreno y las zonas de riesgo.

Cierres viales y afectaciones en el transporte

Las precipitaciones ocasionaron cierres viales en inmediaciones del centro comercial Monterrey y en la avenida 80 con la Loma de los Bernal, aunque posteriormente se habilitó el paso en ambos sectores y continuaron las labores de limpieza - crédito captura de video redes sociales
Las precipitaciones ocasionaron cierres viales en inmediaciones del centro comercial Monterrey y en la avenida 80 con la Loma de los Bernal, aunque posteriormente se habilitó el paso en ambos sectores y continuaron las labores de limpieza - crédito captura de video redes sociales

Las precipitaciones ocasionaron restricciones en la movilidad por acumulaciones de agua y obstáculos sobre las vías. En su primer reporte, el alcalde anunció cierres en inmediaciones del centro comercial Monterrey y en la avenida 80 con la Loma de los Bernal. También informó que se evalúa la situación en la calle 6 Sur con Guayabal.

Hacia las 6:30 p. m., la administración distrital comunicó que el paso había sido habilitado en la glorieta de Monterrey y en la avenida 80 con la Loma de los Bernal. En este último sector continuaban las labores de limpieza con maquinaria y equipos vactor.

Ya habilitamos el paso en la glorieta de Monterrey y en la avenida 80 con la Loma de los Bernal. Seguimos con equipos vactor y maquinaria realizando labores de limpieza en este último sector”, informó Gutiérrez.

Las lluvias en Medellín dejaron afectaciones graves en la movilidad - crédito X

En el transporte público también se presentaron novedades. Las condiciones meteorológicas obligaron a suspender temporalmente el servicio de la Línea J del Metrocable, entre las estaciones San Javier y La Aurora. Además, se reportó movilidad reducida en corredores del sur del Valle de Aburrá.

El aeropuerto Olaya Herrera presentó restricciones operativas asociadas a la nubosidad. El balance conocido durante la tarde registraba siete vuelos cancelados y cinco demorados entre llegadas y salidas. Las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar después de las 3:40 p. m.

Autoridades mantienen el monitoreo y piden reportar emergencias

Las emergencias también incluyeron deslizamientos sobre vías públicas en la parte alta del corregimiento Altavista, lo que llevó a las autoridades a mantener el monitoreo de las zonas de riesgo - crédito X

El Siata señaló que continúa con la vigilancia de las condiciones atmosféricas, las quebradas y las cuencas del Valle de Aburrá ante la posibilidad de nuevos episodios de precipitación. Por su parte, el Dagrd y los organismos de socorro mantienen el seguimiento de los sectores afectados.

El alcalde Gutiérrez reiteró el llamado a la ciudadanía para informar sobre nuevas situaciones que requirieran la intervención de los equipos de emergencia. “Estamos al frente de la situación. Nuestra prioridad es proteger la vida y acompañar a las familias afectadas”, manifestó el alcalde.

El mandatario también insistió en la importancia de reportar oportunamente cualquier incidente. En mensaje había solicitado tomar vías alternas y mantenerse atentos a las recomendaciones de las autoridades ante los cierres viales y el aumento de los caudales. “Por favor, reporten cualquier emergencia a la línea 123”, escribió.

Las fuertes lluvias en Medelín y el Valle de Aburrá dejaron diez casos de caída de árboles, cuatro reportes por deterioro estructural y daños en techos, además de inundaciones puntuales en vías públicas - crédito X

Por el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas por las emergencias asociadas a las lluvias. Las labores de limpieza, evaluación de daños y atención de las familias afectadas continúan en distintos sectores de Medellín y el Valle de Aburrá, mientras los organismos responsables mantienen el monitoreo de las zonas de riesgo.

Más de 200 viviendas podrían estar afectadas por las fuertes lluvias

Sobre las 8:43 p. m., el alcalde de Medellín informó a través de su cuenta de X, que los organismos de emergencia continúan atendiendo las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias.

En la quebrada La Iguaná, los equipos de rescate auxiliaron a un hombre de 62 años, quien fue trasladado a una unidad hospitalaria y se encuentra estable. En ese mismo sector, el aumento del caudal ocasionó el ingreso de lodo a varias viviendas, con un reporte preliminar de más de 200 inmuebles que podrían estar afectados.

El mandatario también señaló que se atendieron las caídas de árboles en Guayabal y San Cristóbal, mientras avanzan las labores para restablecer el servicio de energía en los sectores afectados. Asimismo, indicó que se trabajaba en la atención de deslizamientos en Altavista y que se mantenía el monitoreo de las crecientes en varias quebradas y en el río Medellín, con apoyo del Siata y los organismos de emergencia.

Federico Gutiérrez informó sobre las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias en Medellín, que dejan más de 200 viviendas preliminarmente afectadas en el sector de La Iguaná, además de caídas de árboles, deslizamientos y crecientes en quebradas - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez informó sobre las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias en Medellín, que dejan más de 200 viviendas preliminarmente afectadas en el sector de La Iguaná, además de caídas de árboles, deslizamientos y crecientes en quebradas - crédito @FicoGutierrez/X

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