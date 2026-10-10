⁠Fentanilo en Colombia: Ministerio de Justicia alerta por mezclas con ketamina y tusi que los consumidores podrían desconocer

Entre 2018 y 2025, el Observatorio de Drogas de Colombia registró 70 casos de incautación de fentanilo realizados por la Policía Nacional en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Villavicencio, Maicao y San Andrés - crédito Jesús Áviles/Infobae Colombia

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El fentanilo, un opioide sintético utilizado legalmente en medicina para tratar el dolor, permanece bajo seguimiento de las autoridades colombianas por los riesgos relacionados con su uso sin supervisión médica y su posible incorporación al mercado de drogas ilícitas. El más reciente informe titulado Situación del fentanilo y otros opioides sintéticos con fines no médicos en Colombia, elaborado por el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), del Ministerio de Justicia, presentó los principales hallazgos sobre incautaciones, mortalidad, atención a consumidores y medidas de prevención adoptadas en el país.

Uno de los datos destacados corresponde al análisis de las muertes relacionadas con esta sustancia. Entre 2013 y 2023 se reportaron 30 casos asociados al fentanilo y, en el 34,8% de ellos, también se detectó la presencia de otras sustancias sintéticas, principalmente ketamina, un medicamento de uso farmacéutico que también puede desviarse hacia el consumo recreativo.

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El documento advierte que la identificación de varias sustancias en una misma investigación toxicológica no permite establecer, por sí sola, si fueron consumidas juntas o en momentos diferentes. Esta precisión resulta importante para interpretar los registros de mortalidad y determinar el alcance de las combinaciones de drogas.

Mezclas de sustancias y vigilancia del mercado ilegal

El Ministerio de Justicia, a través del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), mantiene la vigilancia sobre el fentanilo y otros opioides sintéticos por los riesgos asociados a su uso con fines no médicos y su posible circulación en el mercado ilegal de drogas - crédito Jesús Abraham Avilés Ortiz/Infobae

La presencia de ketamina en los análisis toxicológicos evidencia la necesidad de vigilar el consumo combinado de sustancias psicoactivas. Cuando una persona desconoce la composición de una droga adquirida en el mercado ilegal, puede exponerse a riesgos que no corresponden a la sustancia que cree estar consumiendo.

En el caso del fentanilo, el informe señala que el posible desvío de medicamentos hacia canales ilícitos genera preocupación por su utilización en mezclas con otras sustancias psicoactivas. Sin embargo, el documento no confirma que todas las detecciones de varias sustancias correspondan a combinaciones preparadas deliberadamente.

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Frente a las referencias al tusi, es necesario establecer una precisión: el informe identifica principalmente la ketamina entre las sustancias sintéticas encontradas en los casos de mortalidad asociados al fentanilo, pero no presenta una cifra específica que confirme mezclas de fentanilo con tusi. Por tanto, sus resultados no permiten establecer la frecuencia de esa combinación en Colombia.

El ODC también explica que el fentanilo de uso médico suele encontrarse en ampollas y parches transdérmicos, mientras que el producido ilegalmente puede comercializarse en polvo, comprimidos o mezclado con otras sustancias psicoactivas. Esta diferencia orienta la vigilancia de las autoridades sobre el origen y la presentación de los productos incautados.

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Incautaciones y casos identificados en Colombia

Las incautaciones de ampollas de fentanilo alcanzaron su punto más alto en 2024, con 5.692 unidades. En 2025, la cifra descendió a 1.821 unidades - crédito Policía Nacional de Colombia

Entre 2018 y 2025, el Observatorio registró 70 casos de incautación de fentanilo realizados por la Policía Nacional en distintas ciudades y regiones, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Villavicencio, Maicao y San Andrés.

Las cifras de ampollas incautadas muestran variaciones importantes. En 2019 se reportaron 17 unidades; en 2020, 15; en 2021, 75; en 2022, 1.328; en 2023, 1.518; en 2024, 5.692, y en 2025, 1.821 unidades.

El mayor registro se presentó en 2024, con tres casos destacados: 1.165 ampollas en Itagüí, Antioquia; 1.300 en Sincelejo, Sucre, y 2.000 en Maicao, La Guajira. En 2025, las autoridades reportaron la incautación de 800 ampollas en Medellín, en febrero, y otras 500 en la isla de San Andrés, donde se registró el primer caso de este tipo en el departamento.

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Las autoridades no han identificado laboratorios clandestinos de fentanilo en Colombia. Según el informe, los hallazgos corresponden principalmente a presentaciones farmacéuticas, lo que apunta a un posible desvío de medicamentos de los canales legales hacia mercados ilegales.

En cuanto a la producción ilegal, el documento señala que los tres hallazgos identificados hasta la fecha correspondieron a 2022. Incluyeron el opioide sintético UF-17 en estampillas de papel en Soacha, Cundinamarca; hidroxitiofentanilo en polvo en Cartagena, Bolívar, y una mezcla de heroína con p-fluorofentanilo encontrada en una encomienda procedente de Estados Unidos en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, con destino a Itagüí.

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El informe también precisa que Colombia no ha identificado nitacenos, otro grupo de opioides sintéticos detectado en mercados de otras regiones.

Muertes, atención a consumidores y medidas de prevención

Además de los 30 casos de mortalidad registrados entre 2013 y 2023, el ODC identificó, mediante el Sistema de Información de Sustancias Psicoactivas (Suicad), a 45 personas que solicitaron tratamiento por consumo problemático de fentanilo entre 2021 y 2025. La mayoría eran hombres adultos de entre 20 y 40 años, residentes principalmente en Bogotá y Antioquia. Los datos de mortalidad correspondientes a 2024 y 2025 todavía están en proceso de consolidación y análisis, según el documento.

Durante los últimos tres años, se analizaron 1.700 muestras de diferentes sustancias psicoactivas para identificar cambios en su composición, pureza, adulterantes y presencia de nuevas sustancias. Asimismo, el Sistema de Alertas Tempranas ha fortalecido el intercambio de información entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

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En materia regulatoria, el informe destaca la Resolución 004 de 2025 del Consejo Nacional de Estupefacientes, que reforzó el control de sustancias químicas empleadas en la fabricación de fentanilo, y la Resolución 000116 de 2026 del Ministerio de Salud, que actualizó los listados de sustancias sometidas a fiscalización y precursores químicos.

Las autoridades señalaron que avanzan en la estrategia policial Anticipar para Cuidar, la capacitación de profesionales y la actualización de tecnologías para detectar sustancias y precursores químicos. El seguimiento institucional busca detectar oportunamente la circulación de opioides sintéticos, identificar posibles mezclas y fortalecer la prevención de intoxicaciones.

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Aunque el informe no confirma una emergencia por fentanilo en Colombia, sus registros muestran por qué resulta necesario mantener la vigilancia sobre la composición de las drogas que circulan en el mercado ilegal y los riesgos que implica consumir sustancias sin conocer sus componentes.