Colombia

Este es el precio del oro en Colombia este sábado 10 de octubre

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Guardar

Ante la incertidumbre por la inflación y los incrementos que llegan a darse en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo. Una de las opciones más comunes para esto es la adquisición de oro, plata y platino, en sus diferentes versiones que, además de ser metales preciosos, sirven como una inversión un tanto segura.

Esto se debe a que el valor de estas piezas cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer. Por eso, si se tiene en mente adquirirlos, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización.

PUBLICIDAD

Precio del oro de este sábado

Por gramo: 430561.24 COP

Por onza: 13361623.80 COP

Venta de oro puro (24K): 430490.47

Compra de oro puro (24K): 430632.03

Cambio: 0,19

Requisitos para vender oro

Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)
Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

PUBLICIDAD

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

Temas Relacionados

Precio del oro en Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Agmeth Escaf se pronunció tras acusaciones de Eva Ferrer sobre estructura relacionada con corrupción, narcotráfico y venta de armas: “Venganzas personales”

El legislador del Pacto Histórico señaló que interpondrá una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia

Agmeth Escaf se pronunció tras acusaciones de Eva Ferrer sobre estructura relacionada con corrupción, narcotráfico y venta de armas: “Venganzas personales”

Asesinaron a un vigilante en las afueras de bar en Bogotá, tras recibir un panfleto extorsivo: tendría relación con Los Satanás

La víctima de 50 años recibió dos impactos de bala, luego de que recibió el panfleto por parte de dos sicarios, que llegaron hasta el lugar, ubicado en la localidad de Engativá

Asesinaron a un vigilante en las afueras de bar en Bogotá, tras recibir un panfleto extorsivo: tendría relación con Los Satanás

Crece la venta de vehículos eléctricos en Colombia: cerca de 40.000 automotores en lo corrido del 2026

El boletín de Fenalco y la Andi reportó que el volumen triplicó los 12.366 registros del mismo período de 2025, impulsado por el noveno mes, cuando se incorporaron 5.895 automotores nuevos al mercado nacional

Crece la venta de vehículos eléctricos en Colombia: cerca de 40.000 automotores en lo corrido del 2026

Nicolás Hernández, jugador del América de Cali, dio parte de tranquilidad tras caerle un árbol sobre su carro: “Estoy con algunos traumas”

El defensor de la “Mechita” vivió momentos de susto en la capital vallecaucana debido a las fuertes lluvias que se vivieron durante la semana

Nicolás Hernández, jugador del América de Cali, dio parte de tranquilidad tras caerle un árbol sobre su carro: “Estoy con algunos traumas”

Dos meses del terremoto en Colombia: Defensoría pidió reabrir el registro de damnificados y Ungrd entregó nuevo balance de la emergencia

El organismo solicitó a la Ungrd ampliar la asistencia institucional para incluir a familias que no accedieron a ayudas durante la emergencia, con medidas de vivienda, salud, educación y recuperación de ingresos

Dos meses del terremoto en Colombia: Defensoría pidió reabrir el registro de damnificados y Ungrd entregó nuevo balance de la emergencia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Karol G respaldó a cantante de Eslovaquia que la podría destronar del top #1 mundial: la artista mostró su admiración por la colombiana

Karol G respaldó a cantante de Eslovaquia que la podría destronar del top #1 mundial: la artista mostró su admiración por la colombiana

Rock al Parque 2026: Una historia oral de la edición 30 con las bandas distritales

“El Agropecuario” sería uno de los primeros nombres para ‘La casa de los famosos Colombia 4′: otra celebridad ya estaría confirmada

Emmanuel Restrepo recordó en ‘MasterChef Celebrity’ la crisis emocional que vivió en 2020 tras una ruptura amorosa: “Gracias por irte”

Ghetto Kumbé llega a Rock Al Parque presentando su místico LP ‘Cardones’: “Suena muy global, pero también suena muy de acá”

Deportes

Nicolás Hernández, jugador del América de Cali, dio parte de tranquilidad tras caerle un árbol sobre su carro: “Estoy con algunos traumas”

Nicolás Hernández, jugador del América de Cali, dio parte de tranquilidad tras caerle un árbol sobre su carro: “Estoy con algunos traumas”

Álvaro Montero y Luis Suárez regresaron tras su paso por la selección Colombia y así los calificó la prensa internacional: “Decisivo”

Luis Díaz hizo un golazo que fue anulado y Bayern Múnich empató 2-2 ante el Augsburgo por la Bundesliga

Figura de Llaneros protagonizó fuerte pelea con logística de seguridad del estadio Palogrande tras la derrota ante Once Caldas: quedó en video

Independiente Medellín fue sancionado por la agresión de un hincha a Daniel Torres: este fue el castigo de la Dimayor