Asesinaron a un vigilante en las afueras de bar en Bogotá, tras recibir un panfleto extorsivo: tendría relación con Los Satanás

El crimen se registró la noche del jueves 8 de octubre de 2026, en una zona de bares ubicada en Santa María del Lago, en la localidad de Engativá, en un caso que se vincula de manera preliminar con el cobro de extorsiones - crédito red social X

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Un hombre de 50 años que se desempeñaba como vigilante, e identificado como Ricardo López, fue asesinado en la noche del jueves 9 de octubre en inmediaciones a una zona de bares ubicada en inmediaciones al sector de Santa María del Lago (barrio Boyacá), en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá.

El crimen fue perpetrado por dos hombres en motocicleta, que después de entregarle un panfleto, como se observa en el video que se conoció en redes sociales, y le dispararon en dos oportunidades.

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“Saludos de parte de Los Satanás. Estas son las consecuencias x no escuchar (sic) al llamado. Att: Pedrito y Moisés”, señala el papel, que también contiene un número de celular para que los dueños del lugar se comuniquen con ellos.

Este fue el panfleto que recibió Ricardo López antes de ser asesinado - crédito @ABarriosBernal/X

El crimen ocurrió en medio de denuncias de presuntas extorsiones contra el negocio, cuyos empleados también reportaron amenazas de un posible ataque con granadas en caso de volver a abrir el establecimiento y no ceder ante sus órdenes: el pago de extorsiones.

Según varios testimonios recolectados por parte de Citynoticias de las 8, el hecho se registró pasadas las 10:06 p. m.. Los dos sicarios se acercaron a López, que trabajaba de manera ocasional como miembro de seguridad en una discoteca del sector. Tras el ataque, escaparon en la motocicleta. Las autoridades iniciaron las labores para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

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Las versiones de algunos de los afectados detallan que estarían afrontando dichas exigencias económicas desde diciembre de 2025. La responsabilidad por el crimen y la autenticidad de las amenazas deberán ser determinadas por la investigación judicial.

El crimen se presentó en este punto:

Las exigencias económicas habrían comenzado con mensajes por $40 millones

Una persona vinculada con el negocio, cuya identidad permanece bajo reserva, señaló que recibió mensajes en los que le exigían una millonaria suma de dinero.

“Me empezaron a enviar mensajes pidiéndome 40 millones de pesos. Decían que ellos me iban a cuidar, que nos iban a proteger y que estarían pendientes de nosotros”, relató la víctima al mismo medio.

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Los mensajes habrían sido atribuidos por los afectados a personas que se identificaban como miembros de Los Satanás, una de las organizaciones criminales de origen venezolano que se generó después de la irrupción del Tren de Aragua en Colombia.

Esa versión forma parte de las denuncias de los trabajadores y propietarios, pero corresponde a las autoridades establecer si ese grupo tiene relación con las amenazas o con el homicidio.

El testimonio conocido indica que la situación fue puesta en conocimiento del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). Pese a ello, las intimidaciones habrían continuado y tomaron mayor gravedad tras las dificultades para concretar la entrega del dinero.

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La fuente consultada explicó que se evaluó la posibilidad de pagar la suma exigida. Sin embargo, los presuntos extorsionistas habrían impuesto como condición que el giro se hiciera por transferencia bancaria, sin aceptar efectivo.

Ricardo López era vigilante del bar de manera ocasional - crédito captura de pantalla Citytv/YouTube

Los trabajadores denuncian amenazas de un ataque con granadas

Después de que no se concretara la transacción, los mensajes habrían cambiado de tono. Los afectados aseguran que comenzaron a recibir insultos y advertencias sobre un posible ataque contra el negocio.

“Empezaron ya con las groserías, con las vulgaridades, con lo peor: que iban a colocar granadas, que iban a acabar con el negocio”, afirmó la fuente que denunció las presuntas extorsiones.

El establecimiento permanece cerrado después del asesinato de López y de las amenazas recibidas. Al menos 40 trabajadores están afectados por la situación y expresaron temor ante la posibilidad de nuevas acciones violentas.

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Los empleados pidieron que se adopten medidas de protección y que se avance en la identificación de las personas que habrían enviado los mensajes. También solicitaron celeridad para establecer quiénes participaron en el ataque contra el vigilante.

El homicidio ocurrió en una zona de Bogotá donde operan distintos negocios nocturnos. Los investigadores deberán establecer si el panfleto entregado a López contenía algún mensaje dirigido a los propietarios o trabajadores del establecimiento.

Declaraciones del teniente coronel Carlos Rodríguez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

La Policía busca a los dos hombres que llegaron en motocicleta

Tras conocer el caso, la Policía Nacional activó sus capacidades investigativas. El teniente coronel Carlos Rodríguez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), informó que las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del ataque.

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“Con el fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y dar con los responsables de este hecho punible para dejarlos a disposición de la autoridad competente”, señaló el vocero oficial.

Las autoridades mantienen el llamado a denunciar hechos de extorsión a través de la línea 165 del Gaula, mientras que los trabajadores del negocio aguardan que las diligencias permitan identificar a los responsables, definir si existe una estructura detrás de las intimidaciones y recuperar las condiciones de seguridad para retomar sus actividades.