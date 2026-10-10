Agmeth Escaf se pronunció tras acusaciones de Eva Ferrer sobre estructura relacionada con corrupción, narcotráfico y venta de armas: “Venganzas personales”

Eva Ferrer mencionó a Agmeth Escaf en su polemcas declarciones sobre Verónica Alcocer y su entramado de corrupción - crédito agmethescaf/Instagram/Icbf/Colprensa

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La exconsejera presidencial Eva Ferrer afirmó que Verónica Alcocer habría encabezado una presunta estructura dedicada al movimiento ilícito de dinero, drogas y armas entre Venezuela y Colombia.

En entrevista con Semana, la consultora catalana describió a Alcocer como la persona que tomaba las decisiones dentro de la estructura que denunció. Sostuvo que la entonces primera dama mantenía un perfil poco visible, aunque habría coordinado a distintas personas para favorecer sus propios intereses.

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Según su versión, Petro estaría involucrado con la estrategia política que lideraba Alcocer. Afirmó que el expresidente habría obtenido beneficios electorales y logísticos de ese entorno, aunque tampoco presentó pruebas independientes sobre esa presunta relación.

El señalamiento más específico se relaciona con un supuesto traslado de USD 2,5 millones desde Venezuela hacia Colombia, ocurrido en enero de 2023. Ferrer contó que el empresario catalán Manel Grau le habría informado que una parte podía destinarse a la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama.

De hecho, dijo que preguntó si Petro conocía ese movimiento y que Grau le habría respondido de manera negativa. La versión no fue acompañada por registros financieros, documentos de viaje ni otras pruebas que permitan confirmar el origen, traslado o destino de los recursos.

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Agmeth Escaf tiene una relación cercana con la ex primera dama Verónica Alcocer - crédito suministrado

Sin embargo, aseguró haber conocido otros movimientos de capital entre ambos países. En ese contexto, mencionó una supuesta disputa económica entre Alcocer y Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Atlántico.

“Viajes de ella. Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (Mario Fernández Alcocer), está involucrado Agmeth (Escaf). Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: “Esto se tiene que hacer público”. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”. según su relato.

A la par, acusó al congresista de apoderse del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), y otras entidades de importancia para el funcionamiento del Ejecutivo.

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“Se apoderan del Icbf. Hacen sacar a esta señora. Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime (Fernández), que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario (Fernández Alcocer). Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel”, expuso en el mismo diálogo.

La respuesta de Escaf a las revelaciones de Eva Ferrer

El legislador del Pacto Histórico sostuvo que durante el diálogo con la revista, la estratega catalana debió presentar pruebas o hechos concretos que lo relacionen con cualquier actividad ilicita - crédito Agmeth Escaf﻿/Facebook

Tras las acusaciones de la exasesora catalana, Agmeth Escaf utilizó sus redes sociales para anunciar que instaurará una denuncia penal por injuria y calumnia contra Eva Ferrer.

A la par, el legislador del Pacto Histórico sostuvo que durante el diálogo con la revista, la estratega catalana debió presentar pruebas o hechos concretos que lo relacionen con cualquier actividad ilicita.

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“Continúa la campaña de señalamientos de Eva Ferrer en mi contra. Me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso”, escribió en su cuenta de X.

En su mensaje, Escaf solicitó a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila; y a Semana tener la posiblidad de defenderse de las denuncias realizadas, puesto que afectan su buen nombre.

El legislador del Pacto Histórico señaló que interpondirá una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia - crédito @agmethescaf/X

“A @RevistaSemana y @VickyDavilaH les solicito mi derecho a réplica en condiciones de igualdad y en el mismo espacio que le dieron a Eva Ferrer para lanzar estas acusaciones. Mi buen nombre no puede quedar a merced de señalamientos sin contraste”, expuso.

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Escaf también aprovechó para enviar un mensaje al país en el que negó cualquier tipo de relación con el narcotrafico o la venta de armas.

“A los colombianos les digo, de frente: soy un hombre honrado, que ha construido su vida con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Niego categóricamente cualquier vínculo con narcotraficantes o traficantes de armas. Jamás le he robado un peso a nadie. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. Daré la cara y ejerceré mi defensa ante la justicia, donde corresponde esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades”, escribió el rerresentante.

Y agregó: “Mi nombre no se defiende con insultos, sino con la verdad y ante los jueces. Y allí estaré”.