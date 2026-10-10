John Milton Rodríguez denunció nuevas irregularidades en el Ministerio de la Igualdad: “Todo vencido”

El cambio responde a una directiva presidencial que reparte los programas y recursos de esa entidad entre Hacienda, Justicia, el Departamento para la Prosperidad Social y la dependencia receptora correspondiente - crédito @MinIgualdad_Col/X

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John Milton Rodríguez denunció que el Ministerio de Igualdad, cartera que fue creada en el Gobierno de Gustavo Petro y que fue anulada por orden judicial, acumulaba contratos vencidos y deudas con trabajadores de Salvia y la Línea 155, estrategias destinadas a atender las violencias basadas en género.

Según afirmó en un video difundido por la entidad, encontró la situación al asumir el cargo el 19 de agosto. “Encuentro que el gobierno anterior de Gustavo Petro lo tenía completamente abandonado, todo vencido”, expresó el liquidador.

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Así mismo, indicó que “teníamos dos meses, escucha bien, dos meses que no se le pagaba a los trabajadores del Ministerio de Igualdad. No se había pagado las primas. El gobierno de Gustavo Petro los abandonó completamente, no tenían seguridad social, tampoco ARL, nada, en absoluto”.

Con la liquidación de la cartera, Salvia pasará al Ministerio del Interior. El traslado forma parte de una directiva presidencial que distribuye programas y recursos del ministerio entre Interior, Hacienda, Justicia y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Los trabajadores de la Línea 155 registraron dos meses de atrasos salariales y falta de cobertura de seguridad social, según afirmó Jhon Milton Rodríguez - crédito Sergio Acero/Colprensa

En su denuncia, Rodríguez sostuvo que los trabajadores llevaban dos meses sin recibir su salario, no habían cobrado las primas y carecían de seguridad social y de Administradora de Riesgos Laborales (ARL). También afirmó que la administración anterior no había previsto recursos para mantener Salvia durante 2026 y 2027.

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El liquidador atribuyó el pago de las obligaciones a la orden del presidente Abelardo de la Espriella y aseguró que se recuperaron 100 mil millones de pesos para financiar la estrategia. Según su versión, el presupuesto de Salvia quedó al día.

La revisión de las garantías laborales responde a una decisión de la Corte Constitucional - crédito Luisa González/Reuters/Ministerio de la Igualdad

“Pero llegamos nosotros y por instrucción directa del señor presidente Abelardo de la Espriella, la casa había que ponerla en orden y por eso pagamos todo. Hoy estamos al día en todo. Salvia, inclusive, no tenía ni siquiera de parte del gobierno de Gustavo Petro, ni financiación ni para el 2026 ni para el 2027. Pero como hemos logrado recuperar más de cien mil millones de pesos, con eso hemos podido financiar a Salvia, que estaba completamente desfinanciado”, afirmó el funcionario.

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La liquidación del Ministerio de Igualdad fue establecida el 22 de junio mediante el decreto 0626. El 14 de agosto, De la Espriella designó a Rodríguez para llevar adelante el proceso mediante el decreto 1219, con un plazo de hasta un año.

Durante el año y medio de funcionamiento de la cartera hubo tres ministros: Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y Lucho Acosta. En 2024, el ministerio había ejecutado el 1,6% de su presupuesto. Rodríguez también había planteado recuperar $200 mil millones.

Gobierno anunció que suprimió 471 empleos durante la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad

La ministra Natalia López afirmó que el examen individual acata una orden de la Corte Constitucional y garantizó el respeto de los derechos laborales y los fallos de las altas cortes - crédito @MinIgualdad_Col/X

El liquidador del Ministerio de la Igualdad Jhon Milton Rodríguez y la ministra de Trabajo Natalia López informaron que fueron suprimidos 471 empleos durante la liquidación de la cartera, proceso que se ejecuta bajo las directrices del presidente Abelardo de la Espriella.

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“Desde el Ministerio del Trabajo garantizamos los derechos de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, pero también somos respetuosos de las decisiones de las altas cortes. Aquí estaremos, ministro, acompañándolos en este proceso, dándole cumplimiento a las directrices del presidente de la República, pero también garantizando los derechos de los trabajadores de Colombia”, dijo la ministra Natalia López.

La cartera laboral instaló una mesa técnica para revisar caso por caso la situación de los trabajadores con fuero sindical y proteger sus derechos. López afirmó que la revisión cumple una decisión de la Corte Constitucional y que el Ministerio de Trabajo respetará tanto las garantías laborales como las decisiones de las altas cortes.

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Rodríguez señaló que, al iniciar funciones el 19 de agosto, la entidad acumulaba dos meses de retraso en los pagos de salarios y seguridad social. Según el funcionario, la deuda fue saldada y la liquidación avanza bajo lo dispuesto en el decreto 626, con participación de la ministra de Trabajo.