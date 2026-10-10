Colombia

Economía colombiana habría crecido 2,1% entre julio y septiembre, pero por debajo de las previsiones, según informe

El indicador NowCast de Bancolombia atribuyó el menor avance a las presiones fiscales, un entorno internacional desfavorable y las tasas restrictivas, tras reducir su cálculo desde 2,6% al cierre de agosto

El elevado déficit fiscal colombiano representa el principal riesgo para la sostenibilidad del crecimiento pronosticado para 2026 - crédito Juan Páez/Colprensa
La economía colombiana creció un 2,1% anual en el tercer trimestre de 2026 según la estimación NowCast de Bancolombia - crédito Juan Páez/Colprensa
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La economía colombiana habría crecido 2,1% anual entre julio y septiembre de 2026, una expansión menor a la prevista y condicionada por presiones fiscales, un escenario externo menos favorable y una política monetaria restrictiva, según la estimación NowCast de Bancolombia.

El cálculo se ubicó 40 puntos básicos por debajo del crecimiento de 2,5% estimado para el trimestre móvil finalizado en agosto. También quedó por debajo del 2,2% esperado por los analistas consultados por LatinFocus y de la proyección inicial de 2,7%.

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La estimación se redujo durante el trimestre: al 31 de agosto, el indicador anticipaba una expansión de 2,6%, pero al 30 de septiembre había descendido al nivel actual. En el mismo período de 2025, la actividad económica colombiana creció 3,8%.

“Durante el tercer trimestre de 2026 la actividad productiva en Colombia se expandió a un ritmo de 2,1% anual. El resultado es 40 pb menor al trimestre móvil terminado a agosto (2,5%)”, se indica en el informe.

Por su parte, el Dane reportó que la actividad económica de Colombia creció 1,11% en julio de 2026. El resultado reflejó una moderación de la economía durante el séptimo mes del año.

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Entre enero y julio de 2026, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) aumentó 2,62% frente al mismo periodo de 2025. Durante los primeros siete meses de 2025, el crecimiento acumulado había sido de 2,6%.

El ISE es un índice mensual que mide la evolución de la actividad económica colombiana a corto plazo mediante indicadores representativos de cada sector.

Septiembre, con una contracción mensual de 0,6%

La estimación de crecimiento trimestral se ubicó por debajo del 2,2% que preveían los analistas de LatinFocus - crédito Grupo Cibest
La estimación de crecimiento trimestral se ubicó por debajo del 2,2% que preveían los analistas de LatinFocus - crédito Grupo Cibest

La serie mensual ajustada por efectos estacionales registró una caída de 0,6% en septiembre frente a agosto. El retroceso fue más pronunciado que la contracción de 0,2% calculada para el cierre del mes anterior.

Frente a septiembre de 2025, el índice ajustado avanzó 1,8%, pero ese resultado implicó una desaceleración de 1,4 puntos porcentuales respecto del ritmo observado un año antes. La serie original, sin corrección estacional, mostró un crecimiento anual de 1,9%.

“La tendencia de corto plazo de nuestro indicador sugiere que la actividad ha perdido tracción, resultado que se alinea con el contexto retador desde el frente fiscal, externo y la postura restrictiva de la política monetaria”, se añade en el documento.

El promedio móvil de tres meses se mantuvo en línea con la proyección trimestral, frente al 3,8% registrado un año atrás. El indicador busca anticipar la evolución del producto interno bruto a partir de datos disponibles durante el trimestre.

La medición es elaborada por Grupo Cibest mediante el procesamiento y la agregación de transacciones efectuadas en los canales y medios de pago del grupo. El NowCast ofrece una lectura de alta frecuencia de la actividad productiva, pero no reemplaza las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Construcción, minería y comunicaciones en terreno negativo

El sector de la construcción de vivienda nueva en Colombia acumula siete trimestres consecutivos de caídas en la producción - crédito Colprensa
La minería, la construcción y las comunicaciones cerraron el mes de septiembre con variaciones negativas - crédito Colprensa

Según el análisis, la desaceleración alcanzó a la mayor parte de los sectores productivos. La minería cayó 2%, la construcción retrocedió 1,8% y las comunicaciones descendieron 0,5%, por lo que las tres actividades cerraron septiembre en terreno contractivo.

Al culminar el tercer trimestre, la tendencia de desaceleración predominó. Las mayores perdidas de dinamismo se observaron en los sectores: comercio, servicios públicos (energía), administración pública e industria”, dice en el informe.

“Por su parte, agricultura e inmobiliario fueron los sectores que mantuvieron sus ritmos de crecimiento. Entre tanto, minería, construcción y comunicaciones fueron los sectores que al cierre del 3T26 se encontraron en terreno contractivo. En contraste, Sector financiero y recreación fueron los sectores que más dinámicos”, agregó el Grupo Cibest en su análisis.

El comercio y la administración pública mostraron una moderación en sus tasas de expansión frente a los meses previos - crédito Grupo Cibest
El comercio y la administración pública mostraron una moderación en sus tasas de expansión frente a los meses previos - crédito Grupo Cibest

Del mismo modo, el informe señala que el comercio creció 1,8%, luego del 2,9% registrado en agosto. Los servicios públicos vinculados a la energía pasaron de una variación de 2,6% a 2,2%, mientras que la administración pública se moderó desde 5,1% hasta 4,7%.

La industria avanzó 2,1% y los servicios profesionales, 1,6%. La agricultura conservó una expansión de 3,1%, mientras las actividades inmobiliarias se mantuvieron alrededor de 2%.

En sentido contrario, el sistema financiero y las actividades de recreación fueron los rubros más dinámicos al cierre del trimestre. El primero creció 7,7% y la recreación alcanzó 10%, de acuerdo con el indicador de Bancolombia.

Así mismo, la entidad aclara que este reporte no sustituye la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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