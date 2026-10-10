Colombia

Dos meses del terremoto en Colombia: Defensoría pidió reabrir el registro de damnificados y Ungrd entregó nuevo balance de la emergencia

El organismo solicitó a la Ungrd ampliar la asistencia institucional para incluir a familias que no accedieron a ayudas durante la emergencia, con medidas de vivienda, salud, educación y recuperación de ingresos

El sismo provocó 335 personas fallecidas y afectó a 500 municipios distribuidos en 16 departamentos del país - crédito Raquel Cunha/Reuters
El sismo provocó 335 personas fallecidas y afectó a 500 municipios distribuidos en 16 departamentos del país - crédito Raquel Cunha/Reuters
Guardar

La Defensoría del Pueblo pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reabrir el registro de damnificados dos meses después del terremoto registrado el 10 de agosto, para ampliar la asistencia a las familias afectadas en Colombia. El sismo dejó 335 personas fallecidas, cientos de heridos y miles de hogares sin vivienda ni medios de subsistencia.

Reiteramos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la necesidad de reabrir el Registro y ampliar la atención en los municipios afectados. La recuperación debe contemplar soluciones de vivienda, acceso a salud, educación y medios de vida, así como mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos”, dice un comunicado emitido por la Defensoría.

PUBLICIDAD

La emergencia alcanzó a 500 municipios de 16 departamentos y profundizó desigualdades ya existentes en zonas rurales y urbanas. La propia institución también reportó daños en su infraestructura y entre sus funcionarios, funcionarias y colaboradores.

La entidad sostuvo que el acceso a la ayuda estatal aún enfrenta barreras para parte de la población afectada. Por eso reclamó que la recuperación incluya vivienda, servicios de salud, educación y alternativas para reconstruir los medios de vida.

Vivienda, participación comunitaria y uso de recursos

La Defensoría del Pueblo pidió a la Ungrd reabrir el registro de damnificados dos meses después del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo pidió a la Ungrd reabrir el registro de damnificados dos meses después del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito @DefensoriaCol/X

La reapertura del registro permitiría incorporar a personas que no lograron acceder a la asistencia institucional durante la emergencia. La Defensoría del Pueblo también solicitó ampliar la atención en los municipios golpeados por el sismo.

PUBLICIDAD

“Garantizar una atención integral y una recuperación que no deje a nadie atrás. Fortalecer la prevención y la planificación territorial. Proteger los derechos de circulación de las personas con afectaciones a su movilidad por los desastres y los efectos del cambio climático”, dijo la entidad a través de una publicación en X.

La recuperación, planteó el organismo, debe contemplar mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos destinados a afrontar las consecuencias del desastre. Las comunidades afectadas deben intervenir en las decisiones que definan las soluciones para sus territorios.

El organismo planteó que la recuperación exige participación comunitaria y transparencia en la asignación de los recursos públicos - crédito @DefensoriaCol/X
El organismo planteó que la recuperación exige participación comunitaria y transparencia en la asignación de los recursos públicos - crédito @DefensoriaCol/X

El pedido se inscribe en una advertencia más amplia sobre la responsabilidad estatal frente a los desastres. La prevención, la atención de las emergencias y la recuperación territorial requieren coordinación institucional, recursos suficientes y participación de las poblaciones expuestas.

En marzo, la institución había convocado a los entonces candidatos presidenciales a adoptar las “Decisiones impostergables en Derechos Humanos”. La decisión número 13 proponía fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático como obligaciones de derechos humanos.

Planificación territorial y protección de la movilidad

El organismo reclamó un marco normativo que garantice evacuaciones y alojamientos temporales para la población desplazada - crédito Sergio Acero/Reuters
El organismo reclamó un marco normativo que garantice evacuaciones y alojamientos temporales para la población desplazada - crédito Sergio Acero/Reuters

La Defensoría pidió incorporar de forma efectiva la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y en las decisiones de desarrollo municipal. Las autoridades deben identificar zonas amenazadas, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático.

La respuesta institucional, señaló la entidad, no puede restringirse a intervenir después de que ocurre una emergencia. Millones de personas viven en territorios expuestos a amenazas, donde los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental pueden agravar su vulnerabilidad.

El organismo también reclamó protección para quienes enfrentan desplazamiento, permanencia involuntaria en zonas afectadas o necesidad de una reubicación planificada a causa de desastres y fenómenos vinculados al clima. Colombia necesita un marco normativo y protocolos para garantizar evacuaciones, alojamientos temporales, retornos y reubicaciones en condiciones dignas.

Esas medidas deben incorporar enfoques diferenciales y asegurar servicios básicos, información oportuna y soluciones duraderas para la población afectada. La Defensoría indicó que seguirá acompañando a las comunidades y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales.

La entidad convocó a ciudadanos, organizaciones sociales, académicos y autoridades nacionales y territoriales al I Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, previsto para el 15 y 16 de octubre. El encuentro abordará los desafíos del país y promoverá políticas de prevención, atención y recuperación centradas en los derechos humanos.

Sismo de 7,4 en Chocó deja 335 muertos y casi 500.000 personas afectadas

Cifras actualizadas del terremoto que sacudió el 10 de agosto al occidente de Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters
Cifras actualizadas del terremoto que sacudió el 10 de agosto al occidente de Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

El sismo de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó 335 fallecidos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos, de acuerdo con el Reporte Situacional N.º 102, emitido por la Ungrd este 10 de octubre a las 6:30 a. m..

El documento indica que 489.862 personas y 305.791 familias figuran en el Registro Único de Damnificados (RUD), una herramienta que concentra los datos suministrados por los municipios sobre las personas afectadas y el estado de sus viviendas.

La emergencia alcanzó a 16 departamentos y 500 municipios, según el informe. El reporte añade que 207.889 viviendas resultaron averiadas tras el movimiento telúrico.

La información oficial da cuenta de 4.516 heridos, además de los 335 fallecidos y 103 desaparecidos que permanecían en el balance preliminar.

El reporte también consignó el rescate de personas en las zonas afectadas. La sección de búsqueda y rescate registra 356 personas rescatadas y 259 cuerpos recuperados.

No obstante, la tabla de afectación nacional incluida en el mismo documento señala que fueron 364 las personas rescatadas. El informe mantiene ambas cifras, que continúan en proceso de consolidación.

El Registro Único de Damnificados reportó 207.889 viviendas averiadas en los territorios impactados por el sismo en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Las autoridades utilizan los datos cargados por los municipios, con apoyo de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd), para orientar la asistencia a las familias afectadas.

El balance incluyó información sobre animales alcanzados por la emergencia. Según el documento, 3.282 animales resultaron afectados y 3.003 fueron rescatados.

Las cifras siguen siendo preliminares y pueden modificarse a medida que los municipios actualicen los registros y las autoridades consoliden la información sobre los daños provocados por el sismo.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloTerremoto en ColombiaRegistro para damnificadosZonas afectadas terremotoUngrdColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En video | Carro se subió a la ciclovía para evitar el trancón de la avenida Boyacá: tendrá que pagar una multa millonaria

El automóvil fue grabado mientras avanzaba en contravía por el corredor exclusivo para bicicletas en un tramo vial importante de la capital colombiana

En video | Carro se subió a la ciclovía para evitar el trancón de la avenida Boyacá: tendrá que pagar una multa millonaria

Caso ‘Papá Pitufo’: Fiscal designada señaló que el proceso fue afectado por intervención del Gobierno Petro

Paola Andrea Londoño sostuvo que el expediente fue entregado a Nancy Carolina Aponte, funcionaria de delitos fiscales, a quien describió como amiga cercana de la directora contra la corrupción, sin un reparto aleatorio

Caso ‘Papá Pitufo’: Fiscal designada señaló que el proceso fue afectado por intervención del Gobierno Petro

Álvaro Montero y Luis Suárez regresaron tras su paso por la selección Colombia y así los calificó la prensa internacional: “Decisivo”

El portero y delantero de la Tricolor tuvieron actuaciones destacadas en el reinicio de las ligas del mundo tras la fecha FIFA

Álvaro Montero y Luis Suárez regresaron tras su paso por la selección Colombia y así los calificó la prensa internacional: “Decisivo”

Procuraduría investiga posibles irregularidades en el uso de un avión ambulancia en Arauca: esto se sabe

Tres funcionarios y exfuncionarios del Hospital San Vicente de Arauca deberán responder por posibles fallas en la supervisión del servicio entre 2024 y 2025

Procuraduría investiga posibles irregularidades en el uso de un avión ambulancia en Arauca: esto se sabe

Capturan a presuntos miembros de las disidencias que ocultaban dos cilindros cargados con explosivos en calles de Pasto: una placa falsa fue clave

El material presuntamente estaría destinado a ser utilizado en acciones contra integrantes de la fuerza pública y la población civil

Capturan a presuntos miembros de las disidencias que ocultaban dos cilindros cargados con explosivos en calles de Pasto: una placa falsa fue clave
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Karol G respaldó a cantante de Eslovaquia que la podría destronar del top #1 mundial: la artista mostró su admiración por la colombiana

Karol G respaldó a cantante de Eslovaquia que la podría destronar del top #1 mundial: la artista mostró su admiración por la colombiana

Rock al Parque 2026: Una historia oral de la edición 30 con las bandas distritales

“El Agropecuario” sería uno de los primeros nombres para ‘La casa de los famosos Colombia 4′: otra celebridad ya estaría confirmada

Emmanuel Restrepo recordó en ‘MasterChef Celebrity’ la crisis emocional que vivió en 2020 tras una ruptura amorosa: “Gracias por irte”

Ghetto Kumbé llega a Rock Al Parque presentando su místico LP ‘Cardones’: “Suena muy global, pero también suena muy de acá”

Deportes

Álvaro Montero y Luis Suárez regresaron tras su paso por la selección Colombia y así los calificó la prensa internacional: “Decisivo”

Álvaro Montero y Luis Suárez regresaron tras su paso por la selección Colombia y así los calificó la prensa internacional: “Decisivo”

Luis Díaz hizo un golazo que fue anulado y Bayern Múnich empató 2-2 ante el Augsburgo por la Bundesliga

Figura de Llaneros protagonizó fuerte pelea con logística de seguridad del estadio Palogrande tras la derrota ante Once Caldas: quedó en video

Independiente Medellín fue sancionado por la agresión de un hincha a Daniel Torres: este fue el castigo de la Dimayor

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”