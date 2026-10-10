Caso ‘Papá Pitufo’: Fiscal designada señaló que el proceso fue afectado por intervención del Gobierno Petro

Tras la llegada de Luz Adriana Camargo, Londoño dijo que una reorganización interna apartó su despacho del caso - crédito Colprensa - Policía Nacional

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La fiscal Paola Andrea Londoño afirmó que la investigación contra la organización presuntamente encabezada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, se frenó tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General de la Nación, en un proceso que incluyó su salida del expediente, el desvío de pruebas y presiones para reunirse con funcionarios del Gobierno.

Londoño, en entrevista con Semana, aseguró que, en menos de seis meses al frente del caso, logró capturas dentro de la estructura atribuida a Marín Buitrago, entre ellas la de alias El Bendecido y otros socios. También obtuvo una orden de captura contra el propio Marín, consiguió una circular roja de Interpol y tramitó su extradición. Los resultados fueron tan contundentes que la fiscal y los investigadores recibieron condecoraciones.

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El expediente había circulado durante más de cinco años por varios despachos del ente acusador antes de llegar a manos de Londoño. Según sus declaraciones, hasta ese momento Diego Marín Buitrago era un millonario empresario aduanero sin sanciones ni procesos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). “Con la investigación y los resultados en cabeza de la fiscal Londoño, el país conoció quién era Papá Pitufo”, sostuvo.

Paola Andrea Londoño sostuvo que el expediente fue entregado a Nancy Carolina Aponte, funcionaria de delitos fiscales a quien describió como amiga cercana de la directora contra la corrupción, sin un reparto aleatorio - crédito archivo Álvaro Tavera/Colprensa - Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación

Londoño afirmó que ordenó solicitar un informe a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), pero que el documento nunca llegó a su despacho. La fiscal dijo que le informaron que el reporte había terminado en la Presidencia de la República, aunque precisó que desconoce si pasó primero por el Ministerio de Defensa.

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“Yo di unas órdenes a la policía judicial, entre ellos un informe de la Uiaf, pero el informe nunca llegó. Me dicen que efectivamente el informe llegó directamente, no sé si al ministro de Defensa o a Presidencia, no lo sé, pero el informe llegó a Presidencia, llegó allá, nunca llegó al despacho y fuimos nosotros quienes lo solicitamos”, declaró Londoño al medio citado.

La fiscal también atribuyó insistentes intentos de contacto al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, después de las capturas de los primeros integrantes de la red. Según su versión, el exministro recurrió a funcionarios de la Policía para hacerle llegar mensajes y le propuso reunirse en su residencia.

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“Cuando yo hago las capturas, empieza el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a mandarme razones, de que me reuniera con él, que por favor me reuniera con él, con insistencia. Me mandaba razones con funcionarios de la Policía; yo nunca accedí. En algún momento me dijo que me reuniera con él en su casa para desayunar”, afirmó la fiscal.

El cambio de fiscal y las denuncias de persecución

Al parecer, para el 2024 se adelantaban dos procesos contra el zar del narcotráfico, por lo que la Fiscalía intentó unificar las investigaciones - crédito Colprensa

Tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la dirección del ente acusatorio, Londoño dijo que una reorganización interna apartó su despacho del caso. Según su relato, la directora contra la corrupción entregó el expediente a Nancy Carolina Aponte, funcionaria de delitos fiscales a quien describió como amiga cercana de esa directiva, sin un reparto aleatorio.

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“Lo hizo delante mío, llamar a una amiga de ella, de delitos fiscales, que fue la persona que después quedó en el proceso: la doctora Nancy Carolina Aponte, que porque ella era muy preparada para llevar este tipo de procesos. Ella tenía una amistad bastante estrecha con la doctora”, declaró.

A juicio de Londoño, los resultados obtenidos contra la organización generaron resistencia tanto dentro de la Fiscalía como entre personas vinculadas con el Gobierno anterior. “Esos resultados incomodaron a muchas personas, en la misma entidad, en la Fiscalía, y estamos hablando de personas del Gobierno, para ese momento el anterior”, señaló.

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La fiscal dijo que su relevo del expediente derivó en su traslado a Paloquemao para repartir denuncias. Además, aseguró que los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) que trabajaban en el caso afrontaron retiros, traslados, amenazas y denuncias, incluido el director del grupo anticorrupción.

Londoño relató además un episodio que, según dijo, puso en conocimiento de la Fiscalía: dos hombres abordaron a su hija en el sector de Galerías, en Bogotá, y la retuvieron cerca de una hora. “Ella me llamaba asustada y uno de ellos le rapó el teléfono y me dijo: ‘Usted es la fiscal del caso Papá Pitufo’”, expuso.

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El estado de la investigación contra Papá Pitufo

La acusación contra Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', expone una red de contrabando que operaba en Colombia desde hace más de treinta años - crédito Fiscalía General de la Nación

La fiscal describió un ambiente de temor entre funcionarios de la Fiscalía y sostuvo que existían otras irregularidades en dependencias de la institución. “Pasan muchas cosas irregulares. ¿Cuál es esa expectativa que tiene la sociedad de que se haga justicia si pasan estas situaciones? Eso es muy triste”, declaró.

Según Londoño, envió informes a Camargo sobre situaciones que aseguró haber observado en el séptimo piso del antiguo edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). “A la señora fiscal se le envió una información de todas las cosas irregulares que pasaban en ese piso séptimo del edificio antiguo DAS mientras yo trabajaba, porque todos los días me iba tarde”, señaló.

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