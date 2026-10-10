Colombia

Agente del CTI abatió a dos presuntos fleteros en Medellín que iban a robar a ciudadano tras retirar $25 millones de un banco

El funcionario de la Fiscalía disparó contra los ocupantes de una motocicleta que se desplazaban por la avenida La Playa de la capital antioqueña

El CTI de la Fiscalía encontró pruebas contundentes para acusar al implicado por abuso sexual a menor de 14 años - crédito Fiscalía
Un intento de hurto de 25 millones de pesos en el centro de Medellín terminó con dos presuntos asaltantes muertos tras la reacción de un agente del CTI - crédito Fiscalía
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Dos hombres murieron el viernes 9 de octubre de 2026 en el centro de Medellín, después de que un agente del CTI de la Fiscalía General de la Nación reaccionara con su arma de dotación ante el presunto hurto de $25 millones retirados de un banco.

El hecho ocurrió hacia las 4:20 p. m. en la calle 52 con la carrera 43, , conocida como avenida La Playa de la capital del departamento de Antioquia. Los dos hombres se desplazaban en motocicleta y habrían interceptado a la víctima pocos metros después de que saliera de la entidad financiera con el dinero obtenido por la venta de un vehículo.

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Un disparo en el pecho y la intervención del agente

El hecho ocurrido en el sector de La Playa elevó a ocho el número de muertes en la categoría de defensa del bien jurídico en Medellín - crédito Luis Noriega/EFE
El hecho ocurrido en el sector de La Playa elevó a ocho el número de muertes en la categoría de defensa del bien jurídico en Medellín - crédito Luis Noriega/EFE

Los presuntos asaltantes habrían utilizado un arma traumática para intimidar al ciudadano y obligarlo a entregar el efectivo. Durante el ataque, la víctima recibió un impacto en el pecho.

La agresión alertó a un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación que transitaba por el sector. El agente intervino con su arma de dotación y los dos ocupantes de la motocicleta resultaron heridos de bala.

Los hombres fueron trasladados para recibir atención médica, pero fallecieron por la gravedad de las lesiones en el pecho. Hasta el momento, no se ha divulgado su identidad porque no portaban documentos; las primeras versiones indican que tendrían entre 30 y 35 años.

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El ciudadano atacado tiene 47 años y fue llevado a la clínica Soma, en la que recibió atención por la lesión provocada con el arma traumática. Los reportes iniciales señalaron que estaba fuera de peligro, aunque sería sometido a una intervención quirúrgica.

Las diligencias sobre las armas y la secuencia de los disparos

crédito archivo Colprensa
Imagen de referencia. Los asaltantes usaron un arma traumática para intimidar al ciudadano y le dispararon en el pecho durante el ataque - crédito Colprensa

En el lugar, las autoridades incautaron el arma traumática que llevaban los presuntos responsables del robo. El funcionario de la Fiscalía, de 27 años, entregó su pistola de uso oficial restringido para que sea sometida a estudios balísticos.

El agente quedó a disposición de las autoridades, sin que se informara sobre su captura. Investigadores judiciales deberán establecer la secuencia de los disparos, la participación de los fallecidos en el intento de hurto y las condiciones en las que el servidor judicial utilizó su arma.

Con estas dos muertes, Medellín acumulaba 201 homicidios en el año, incluidos los casos clasificados como bajas y defensa del bien jurídico. En esa categoría, el episodio de la avenida La Playa elevó a ocho el número de fallecidos.

El patrullero de la Policía frustró un fleteo permitiendo la captura de dos sospechosos en Bogotá

El incremento afectará únicamente a los miembros del nivel ejecutivo. Conozca los aumentos que recibirán los policías tras el anuncio del presidente
El patrullero Henry González frustró un fleteo contra un adulto mayor en Bogotá - crédito Colprensa

De otro lado, el patrullero Henry González de la Policía Metropolitana de Bogotá frustró hacia las 11:30 a. m., del 2 de octubre, un intento de fleteo contra un adulto mayor que acababa de retirar 30 millones de pesos de una entidad bancaria y permitió la captura de dos presuntos delincuentes. El uniformado detectó una motocicleta con movimientos sospechosos y decidió acercarse, según relató a Noticias RCN.

“Me percaté que hay una motocicleta con una actitud sospechosa”, expresó el patrullero.

La intervención ocurrió el día en que la hija de González cumplía su primer año. “Primó más la vida de esta persona”, afirmó al explicar por qué decidió actuar pese a que se trataba de una fecha especial para su familia.

Al identificarse como policía, el patrullero intentó detener a los sospechosos, pero uno de ellos se soltó y huyó.

“Se me logra soltar y emprende la huida”, afirmó el agente durante su relato al medio citado.

González coordinó la persecución con otros agentes del cuadrante, que lo interceptaron pocos metros después; las autoridades capturaron a los dos implicados, quienes portaban armas traumáticas, y dejaron el caso a disposición de las autoridades judiciales.

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