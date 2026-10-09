Yuli Ruiz sorprendió al revelar que el Tino Asprilla les daba tarjetas de crédito a ella y a Karina García: “Una sensación espectacular”

La modelo habló de compras sin límites durante una charla en El Sultanato y su comentario provocó especulaciones entre usuarios de redes sociales - crédito @y_esi5/ TikTok

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La modelo y empresaria Yuli Ruiz quedó en el centro de las conversaciones en redes sociales después de hacer una referencia a Faustino “el Tino” Asprilla y a la influenciadora Karina García durante su participación en el reality internacional El Sultanato.

La intervención ocurrió mientras los concursantes conversaban sobre relaciones y situaciones económicas dentro de las parejas.

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Ruiz participa en el formato junto a otras figuras del entretenimiento, entre ellas Alexa Torrex, con quien compartió elenco en La casa de los famosos Colombia. En una charla informal, la modelo mencionó el tema de los llamados ‘sugar daddies’ y las parejas que suelen dar acceso a tarjetas de crédito o recursos económicos sin restricciones.

Yuli Ruiz reveló que el Tino Asprilla les habría dado tarjetas black a ella y Karina García - crédito @yuliruiz017 @karinagarciaoficiall / Instagram

En ese contexto, Ruiz lanzó una frase que generó reacciones inmediatas entre los demás participantes y entre los usuarios que vieron el fragmento: “Así hacía el Tino Asprilla con Karina y conmigo”. Tras decirlo, pareció advertir que había compartido un dato que no buscaba revelar y reaccionó con una expresión de sorpresa.

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La modelo insistió, de acuerdo con el video difundido, en que el exfutbolista les habría facilitado una tarjeta black para realizar compras. Sin embargo, sus palabras no aportaron detalles sobre fechas, circunstancias ni la naturaleza de los vínculos a los que hizo referencia.

La declaración abrió especulaciones sobre Karina García y el exfutbolista

La mención de Ruiz llevó a que usuarios en redes sociales relacionaran sus palabras con una declaración previa de Karina García. En aquella oportunidad, la creadora de contenido había hablado de una expareja, sin identificarla, que le permitía utilizar una tarjeta black y con la que, según contó, podía gastar hasta 70 millones de pesos colombianos mensuales en compras personales.

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A partir de esa coincidencia, algunos internautas asociaron ambas versiones y plantearon hipótesis sobre un supuesto vínculo sentimental entre García y Asprilla. No obstante, ninguno de los dos confirmó públicamente una relación ni respondió hasta ahora a la referencia realizada por Yuli Ruiz en el programa.

Tampoco hay elementos adicionales que permitan verificar de forma independiente las afirmaciones hechas por Ruiz. La conversación surgió en un espacio informal dentro de un reality, sin que se conocieran documentos, declaraciones posteriores o precisiones de los involucrados.

Yuli Ruiz mencionó el tema de las tarjetas de crédito durante una charla sobre “sugar daddies” - crédito @yuliruiz017/Instagram

La relación de amistad entre Ruiz y García es conocida por sus seguidores. Ambas coincidieron en el proyecto Las divas del fútbol, una producción que reunió a mujeres vinculadas con figuras del deporte colombiano. Esa cercanía fue uno de los elementos que alimentó los comentarios en plataformas digitales luego de la emisión del fragmento.

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Yuli Ruiz pareció advertir que había revelado un dato privado

La reacción de Yuli Ruiz después de mencionar los nombres también llamó la atención. Tras referirse a la presunta dinámica de compras, la participante expresó que se le había “salido” el comentario, una frase que muchos interpretaron como señal de arrepentimiento por haber expuesto un asunto personal. “Jueputa, se me salió, se me olvidó e hice el comentario (...). Menos mal casi no se escuchó”, dijo Ruiz.

Tras conocerse que el comentario sí se había escuchado en los micrófonos del reality, por medio del superchat, los fanáticos de Yuli le avisaron que sus palabras habían generado réplicas y especulaciones en redes sociales, por lo que decidió aclarar su situación.

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“Les voy a decir de una vez; Karina y mi persona somos superamigos de El Tino, lo conoce mi familia full, es casi que familia, pero si ustedes quieren sacar todo de contexto (...) Somos amigos desde hace muchos años”, explicó.

Tras la repercusión de sus palabras, la empresaria aseguró que conoce al exfutbolista desde hace años y negó que hubiera otro vínculo - crédito @letengoelchisme/ TikTok

Por su lado, Karina García atraviesa una etapa personal marcada por la espera de su tercer hijo, fruto de su relación con el cantante Kris R. En las últimas semanas surgieron versiones sobre una posible crisis entre ambos, aunque ninguno ha confirmado esos rumores ni ha detallado la situación de la pareja.

Ruiz, mientras tanto, continúa como participante de El Sultanato. Su comentario seguirá bajo atención mientras los seguidores del programa esperan una eventual respuesta de Karina García o de Asprilla, quienes hasta el momento no se pronunciaron sobre las afirmaciones que circularon en redes sociales.

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