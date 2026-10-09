Vuelo Medellín-Nueva York fue desviado a Miami por fuerte turbulencia: 9 pasajeros debieron ser remitidos a hospitales de la ciudad

El equipo de la aerolínea y los servicios médicos del aeropuerto aplicaron los protocolos de atención de urgencia para los afectados - crédito Carlos García Rawlins/Reuters

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El vuelo AV042 de Avianca fue desviado de emergencia al Aeropuerto Internacional de Miami el 9 de octubre de 2026, después de que una turbulencia imprevista dejara a nueve personas con lesiones durante la ruta entre Medellín y Nueva York, Estados Unidos. La aeronave aterrizó sin inconvenientes adicionales en Miami (MIA).

Avianca confirmó que tres miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros presentaron afectaciones físicas atribuidas a la turbulencia. Al momento del aterrizaje, el equipo de la aerolínea y los servicios médicos del aeropuerto aplicaron los protocolos de atención de urgencia para los afectados.

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El vuelo AV042 de Avianca fue desviado de emergencia al Aeropuerto Internacional de Miami el 9 de octubre de 2026 después de que una turbulencia imprevista dejara nueve personas con lesiones durante la ruta entre Medellín y Nueva York - crédito Avianca

Una pasajera del vuelo, María Paula Jiménez, describió la escena al canal CBS News Miami: “Cuando llegamos, vimos que muy cerca de donde íbamos a desembarcar había más de cinco o seis ambulancias”. Las autoridades del aeropuerto corroboraron que la emergencia fue atendida de inmediato tras la llegada del avión.

Para los pasajeros que no resultaron afectados, el equipo de aeropuertos de Avianca habilitó asistencia y acompañamiento para garantizar la continuidad del itinerario hacia Nueva York.

La aerolínea indicó que mantiene contacto con los pasajeros y tripulantes involucrados mientras gestiona la situación.

Pasajero contó cómo evitó que un hombre abriera las puertas del avión en vuelo Bogotá-Frankfurt

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt: así fue como exmilitar salvó a pasajeros de hombre que intentó abrir las puertas - crédito AP

El vuelo LH543 de Lufthansa, que cubría la ruta entre Bogotá y Frankfurt, registró un incidente aproximadamente una hora después del despegue, cuando un pasajero identificado como Carlos Andrés Quiroga intentó manipular dos puertas de emergencia.

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Michele Carlo Benedetto Cinque, ciudadano alemán residente en Colombia, contó a La FM que vio al hombre tirar de la palanca de una de las puertas y empujar a un auxiliar de vuelo. “Pensé que iba a abrirla”, relató.

El pasajero también corrió hacia una segunda puerta, pero Benedetto y otros viajeros lograron reducirlo. “Le pegué tres golpes en el cuello, eso como que lo aturdió y allí ya me pudieron auxiliar otros dos pasajeros”, explicó.

La tripulación utilizó esposas, cables y correas para sujetarlo a un asiento. Una alarma vinculada con la puerta 2L alertó a los pilotos, aunque el avión continuó su trayecto hacia Alemania.

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Al aterrizar en Frankfurt, la Policía retiró al pasajero esposado. Según el testimonio, el hombre dijo que quería suicidarse y después fue trasladado a un hospital psiquiátrico. Benedetto rechazó que lo llamaran héroe y afirmó: “En ese momento era el deber”.

La tripulación y varios viajeros lo redujeron tras un forcejeo ocurrido cerca de una hora después del despegue, antes de que la situación alterara el trayecto previsto hacia Alemania desde la capital colombiana - crédito Reuters

Emergencias aéreas reportadas en Colombia en 2026

La más reciente ocurrió el 6 de octubre: el vuelo AV5226 de Avianca, que cubría la ruta Bogotá-Cúcuta, regresó de forma preventiva al aeropuerto El Dorado tras recibir el impacto de un rayo poco después del despegue. No hubo personas lesionadas y los pasajeros continuaron el viaje en otra aeronave.

También se reportó el 13 de septiembre la desaparición de una aeronave Cessna T206 de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, con cinco personas a bordo, en la ruta Condoto-Guaymaral. La Aeronáutica Civil activó la búsqueda después de detectar la radiobaliza de emergencia cerca del cerro Tatamá.

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Los incidentes aéreos reportados en Colombia y en vuelos con conexión internacional durante 2026 evidencian que las emergencias pueden originarse por factores meteorológicos, fallas o amenazas de seguridad a bordo y situaciones que requieren decisiones inmediatas de las tripulaciones. En cada caso, la prioridad fue preservar la integridad de pasajeros y personal, mediante desvíos preventivos, retornos a los aeropuertos de origen, atención médica, controles técnicos y la intervención de las autoridades.

La respuesta ante estos episodios también depende de la coordinación entre aerolíneas, servicios aeroportuarios, organismos de emergencia y entidades de aviación civil. Mientras las investigaciones avanzan para determinar las causas de cada hecho, los protocolos buscan reducir las consecuencias de eventos imprevistos y asegurar que las aeronaves, los viajeros y las tripulaciones reciban la asistencia necesaria.

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