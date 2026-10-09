Silvia Tcherassi fue premiada en España: recibió el Premio Influencia Hispana de Moda

La diseñadora colombiana fue distinguida por su carrera, su expansión fuera del país y el lugar que su firma ha dado a la identidad latinoamericana - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram

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La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi recibió el Premio Influencia Hispana en la categoría de Moda durante una ceremonia celebrada en Madrid, España, donde fue reconocida por su trayectoria, la expansión internacional de su firma y su aporte a la proyección de la identidad latinoamericana en la industria.

La distinción fue entregada en los Teatros del Canal, con la presencia de figuras de la cultura, la ciencia y el entretenimiento de España.

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La diseñadora colombiana, nacida en Barranquilla, sumó este reconocimiento a una carrera que comenzó en 1987 y que la llevó a presentar su trabajo en escenarios internacionales. El jurado destacó su creatividad, la construcción de una marca de larga trayectoria y la capacidad de instalar un lenguaje propio en mercados de América y Europa.

Silvia Tcherassi recibió en Madrid el Premio Influencia Hispana en la categoría de Moda - crédito Colprensa

El premio forma parte de una ceremonia que reconoce a personalidades vinculadas con distintas áreas de la creación, la cultura y la divulgación. En la misma edición también fueron distinguidos el director de cine Álex de la Iglesia, la astronauta Sara García Alonso, la escritora Carmen Posadas y los integrantes del grupo Hombres G.

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Al subir al escenario, Silvia Tcherassi dedicó el galardón a los creativos y se refirió al escenario que atraviesa la industria, atravesada por la presencia de la inteligencia artificial y la robótica. La diseñadora planteó que el sector conserva una capacidad de incidencia cultural que va más allá de las tendencias y las pasarelas.

La distinción en Madrid reconoce, entre otros aspectos, la capacidad de transformar el talento creativo en una firma con presencia internacional. Los organizadores resaltaron el sello latino de Tcherassi y su recorrido en pasarelas, boutiques y proyectos vinculados con el diseño.

España ocupa un lugar relevante en la expansión de la marca. La firma mantiene presencia en Madrid desde hace más de una década y, en 2025, la diseñadora participó como invitada internacional en la Madrid Fashion Week. En esa ocasión recibió el premio a la Diseñadora Internacional, en un evento que coincidió con los 40 años de la pasarela madrileña.

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Tcherassi dedicó el galardón a los creativos y habló sobre el impacto de la inteligencia artificial y la robótica - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram

Una carrera que comenzó en Colombia y llegó a Milán y París

Tcherassi inició su actividad profesional en Colombia a finales de la década de 1980. Su formación inicial estuvo vinculada al diseño de interiores, un campo que luego trasladó a su visión sobre las siluetas, los volúmenes y la relación entre las prendas y el cuerpo.

Con el desarrollo de su marca, la diseñadora amplió su presencia en el exterior hasta convertirse en la primera latinoamericana invitada oficialmente a participar en las semanas de la moda de Milán y París. Su ingreso a esos calendarios representó un paso relevante para una firma creada desde Colombia y con una identidad vinculada con el Caribe.

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A lo largo de casi cuatro décadas, su trabajo recibió reconocimientos dentro y fuera de América Latina. El Gobierno de Francia la distinguió como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, una condecoración que reconoce aportes al mundo de la cultura. También integró el listado de las 500 personalidades influyentes de la industria elaborado por The Business of Fashion.

Tcherassi fue la primera diseñadora latinoamericana invitada oficialmente a las semanas de la moda de Milán y París - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram

El reconocimiento coincidió con una nueva etapa de representación cultural

El Premio Influencia Hispana se produjo meses después de que Tcherassi fuera designada embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia. El nombramiento, de carácter honorífico, busca promover la presencia internacional del diseño colombiano y dar visibilidad al trabajo de artesanos, confeccionistas, diseñadores y otros integrantes de la cadena productiva.

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La función no corresponde a un cargo diplomático convencional, aunque plantea una tarea de representación cultural. La propuesta apunta a utilizar la moda como un espacio de promoción de la identidad nacional y como vehículo para generar contactos en mercados internacionales.

Tcherassi agradeció ese nombramiento y sostuvo que durante más de 25 años buscó abrir puertas al talento colombiano fuera del país. También destacó la relación entre creatividad, innovación y actividad económica, con énfasis en las oportunidades para nuevos diseñadores y emprendimientos del sector.

La representación honorífica busca abrir espacios internacionales para diseñadores, artesanos y confeccionistas colombianos - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram

Su trayectoria ha mantenido vínculos con la producción en Colombia. La firma cuenta con instalaciones en Barranquilla para elaborar sus colecciones, mientras parte de su estructura internacional se extiende hacia América del Norte y Europa. Ese esquema le permitió combinar una proyección global con una base creativa y productiva ligada a su ciudad de origen.

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