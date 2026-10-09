Colombia

Silvia Tcherassi fue premiada en España: recibió el Premio Influencia Hispana de Moda

La diseñadora colombiana fue distinguida por su carrera, su expansión fuera del país y el lugar que su firma ha dado a la identidad latinoamericana

La diseñadora colombiana fue distinguida por su carrera, su expansión fuera del país y el lugar que su firma ha dado a la identidad latinoamericana - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram

Guardar

La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi recibió el Premio Influencia Hispana en la categoría de Moda durante una ceremonia celebrada en Madrid, España, donde fue reconocida por su trayectoria, la expansión internacional de su firma y su aporte a la proyección de la identidad latinoamericana en la industria.

La distinción fue entregada en los Teatros del Canal, con la presencia de figuras de la cultura, la ciencia y el entretenimiento de España.

PUBLICIDAD

La diseñadora colombiana, nacida en Barranquilla, sumó este reconocimiento a una carrera que comenzó en 1987 y que la llevó a presentar su trabajo en escenarios internacionales. El jurado destacó su creatividad, la construcción de una marca de larga trayectoria y la capacidad de instalar un lenguaje propio en mercados de América y Europa.

La diseñadora Silvia Tcherassi reafirmó la relevancia de la moda colombiana en eventos internacionales como este - crédito Colprensa
Silvia Tcherassi recibió en Madrid el Premio Influencia Hispana en la categoría de Moda - crédito Colprensa

El premio forma parte de una ceremonia que reconoce a personalidades vinculadas con distintas áreas de la creación, la cultura y la divulgación. En la misma edición también fueron distinguidos el director de cine Álex de la Iglesia, la astronauta Sara García Alonso, la escritora Carmen Posadas y los integrantes del grupo Hombres G.

PUBLICIDAD

Al subir al escenario, Silvia Tcherassi dedicó el galardón a los creativos y se refirió al escenario que atraviesa la industria, atravesada por la presencia de la inteligencia artificial y la robótica. La diseñadora planteó que el sector conserva una capacidad de incidencia cultural que va más allá de las tendencias y las pasarelas.

La distinción en Madrid reconoce, entre otros aspectos, la capacidad de transformar el talento creativo en una firma con presencia internacional. Los organizadores resaltaron el sello latino de Tcherassi y su recorrido en pasarelas, boutiques y proyectos vinculados con el diseño.

España ocupa un lugar relevante en la expansión de la marca. La firma mantiene presencia en Madrid desde hace más de una década y, en 2025, la diseñadora participó como invitada internacional en la Madrid Fashion Week. En esa ocasión recibió el premio a la Diseñadora Internacional, en un evento que coincidió con los 40 años de la pasarela madrileña.

Tcherassi dedicó el galardón a los creativos y habló sobre el impacto de la inteligencia artificial y la robótica - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram
Tcherassi dedicó el galardón a los creativos y habló sobre el impacto de la inteligencia artificial y la robótica - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram

Una carrera que comenzó en Colombia y llegó a Milán y París

Tcherassi inició su actividad profesional en Colombia a finales de la década de 1980. Su formación inicial estuvo vinculada al diseño de interiores, un campo que luego trasladó a su visión sobre las siluetas, los volúmenes y la relación entre las prendas y el cuerpo.

Con el desarrollo de su marca, la diseñadora amplió su presencia en el exterior hasta convertirse en la primera latinoamericana invitada oficialmente a participar en las semanas de la moda de Milán y París. Su ingreso a esos calendarios representó un paso relevante para una firma creada desde Colombia y con una identidad vinculada con el Caribe.

A lo largo de casi cuatro décadas, su trabajo recibió reconocimientos dentro y fuera de América Latina. El Gobierno de Francia la distinguió como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, una condecoración que reconoce aportes al mundo de la cultura. También integró el listado de las 500 personalidades influyentes de la industria elaborado por The Business of Fashion.

Tcherassi fue la primera diseñadora latinoamericana invitada oficialmente a las semanas de la moda de Milán y París - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram
Tcherassi fue la primera diseñadora latinoamericana invitada oficialmente a las semanas de la moda de Milán y París - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram

El reconocimiento coincidió con una nueva etapa de representación cultural

El Premio Influencia Hispana se produjo meses después de que Tcherassi fuera designada embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia. El nombramiento, de carácter honorífico, busca promover la presencia internacional del diseño colombiano y dar visibilidad al trabajo de artesanos, confeccionistas, diseñadores y otros integrantes de la cadena productiva.

La función no corresponde a un cargo diplomático convencional, aunque plantea una tarea de representación cultural. La propuesta apunta a utilizar la moda como un espacio de promoción de la identidad nacional y como vehículo para generar contactos en mercados internacionales.

Tcherassi agradeció ese nombramiento y sostuvo que durante más de 25 años buscó abrir puertas al talento colombiano fuera del país. También destacó la relación entre creatividad, innovación y actividad económica, con énfasis en las oportunidades para nuevos diseñadores y emprendimientos del sector.

La representación honorífica busca abrir espacios internacionales para diseñadores, artesanos y confeccionistas colombianos - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram
La representación honorífica busca abrir espacios internacionales para diseñadores, artesanos y confeccionistas colombianos - crédito @silvia.tcherassi/ Instagram

Su trayectoria ha mantenido vínculos con la producción en Colombia. La firma cuenta con instalaciones en Barranquilla para elaborar sus colecciones, mientras parte de su estructura internacional se extiende hacia América del Norte y Europa. Ese esquema le permitió combinar una proyección global con una base creativa y productiva ligada a su ciudad de origen.

Temas Relacionados

Silvia TcherassiPremio Influencia HispanaMadridColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ejército frusta atentado terrorista en la vía Panamerica: un taxi había sido cargado con explosivos por las disidencias de las Farc

De acuerdo con el informe de las tropas, los sospechosos activaron los explosivos antes de escapar del sector

Ejército frusta atentado terrorista en la vía Panamerica: un taxi había sido cargado con explosivos por las disidencias de las Farc

Murió el exgobernador de Magdalena Juan Carlos Vives Menotti a los 69 años: presidente Abelardo de la Espriella se pronunció

El fallecimiento del dirigente, hospitalizado en la Clínica del Country, fue reportado el jueves 8 de octubre, sin que se conociera públicamente la causa del deceso

Murió el exgobernador de Magdalena Juan Carlos Vives Menotti a los 69 años: presidente Abelardo de la Espriella se pronunció

Huevos fritos con pollo y espinacas: receta rápida, saludable y proteica

Descubre cómo transformar un plato sencillo en una comida completa, saciante y llena de nutrientes con solo 430 calorías por porción

Huevos fritos con pollo y espinacas: receta rápida, saludable y proteica

Figura del América de Cali se llevó un susto tras caída de árbol sobre su carro: el futbolista sufrió un traumatismo en su rodilla

En la previa de lo que será el juego ante Independiente Medellín, el defensor Nicolás Hernández vivió momentos de angustia en la capital del Valle del Cauca

Figura del América de Cali se llevó un susto tras caída de árbol sobre su carro: el futbolista sufrió un traumatismo en su rodilla

Alberto Gamero se tiene confianza pese al empate ante Fortaleza al último minuto: “Veo un grupo que puede pelear el título”

El “Embajador” cedió un empate ante los “Amix” en el estadio Metropolitano de Techo e hizo enfurecer más a los hinchas del cuadro bogotano tras la eliminación en la Copa Colombia

Alberto Gamero se tiene confianza pese al empate ante Fortaleza al último minuto: “Veo un grupo que puede pelear el título”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Tuto Patiño pidió perdón a su exnovia fallecida en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Nunca fue mi intención hacerle daño”

Rock al Parque 2026: horarios del domingo 11 de octubre, con Mon Laferte, Seru Girán y Esteman

Funan al ‘influencer’ Camilo Cifuentes por regalar la misma caja de rosas y chocolates a su expareja y a ‘La Miijita’: “¿Me da dos para llevar?"

Karol G recordó su paso por Coachella y reflexionó sobre la relación entre arte y política: “No se pueden separar”

Deportes

Figura del América de Cali se llevó un susto tras caída de árbol sobre su carro: el futbolista sufrió un traumatismo en su rodilla

Figura del América de Cali se llevó un susto tras caída de árbol sobre su carro: el futbolista sufrió un traumatismo en su rodilla

Alberto Gamero se tiene confianza pese al empate ante Fortaleza al último minuto: “Veo un grupo que puede pelear el título”

Atlético Nacional y Millonarios empataron sus juegos: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete falleció tras sufrir complicaciones con el cáncer

Millonarios no pudo con Fortaleza: igualó a un gol en el estadio Metropolitano de Techo