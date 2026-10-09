Salario mínimo 2027: Exdirector del Banco de la República advirtió que un alza superior al 8% afectaría la inflación y el empleo

Juan Pablo Zárate advirtió que un aumento del salario mínimo superior al 8% afectaría la inflación y el mercado laboral - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

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El excodirector del Banco de la República, Juan Pablo Zárate, advirtió que un aumento del salario mínimo que supere ampliamente el 8% en el próximo ajuste sería disruptivo para la inflación y el mercado laboral, si el índice de precios termina entre 6,5% y 7%.

La inflación anual llegó a 6,29% en septiembre, más del doble de la meta del 3% fijada por el Banco de la República. El aumento del costo de los alimentos es uno de los ítems que más han golpeado el presupuesto de los hogares colombianos.

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Zárate sostuvo que la autoridad monetaria ya utiliza su principal herramienta, las tasas de interés, pero planteó que el Gobierno y el Congreso pueden contribuir a reducir las presiones sobre los precios. El economista expuso sus propuestas en una entrevista con Caracol Radio.

Un ajuste salarial por debajo de niveles disruptivos

El incremento en el precio de los alimentos impacta en el presupuesto de los hogares colombianos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El exdirectivo consideró que el incremento del salario mínimo debe guardar relación con la trayectoria de la inflación. Según su cálculo, una subida muy por encima de 8% tendría efectos sobre el costo de vida y la contratación laboral.

“Si la inflación va a terminar entre 6,5% y 7%, como calculan los analistas y el mismo Banco de la República, tener un incremento del mínimo que supere mucho el 8% sería realmente muy disruptivo, tanto para la inflación como para el mercado laboral”, afirmó Juan Pablo Zárate.

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El economista vinculó la persistencia inflacionaria con dos factores: una demanda de los hogares superior a la capacidad productiva de la economía y choques de precios. Entre estos últimos mencionó los aumentos salariales y los efectos previstos del fenómeno de El Niño.

Juan Pablo Zárate planteó que el Gobierno y el Congreso pueden ayudar a contener la inflación mediante tres medidas: aprobar la ley de rescate económico, moderar el ajuste del salario mínimo y evitar que el fenómeno de El Niño eleve los precios de la energía. Lo dijo en declaraciones a Caracol Radio.

Juan Pablo Zárate propuso aprobar la ley de rescate económico para mejorar el resultado fiscal del país - crédito Sofía Toscano/Colprensa

“Tener un ajuste más razonable del salario mínimo que lo que se ha venido teniendo en los últimos años, que presionan los precios”, dijo Zárate.

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El economista sostuvo que una aprobación exitosa de la ley mejoraría los resultados fiscales y reduciría la presión sobre las tasas de interés, una herramienta del Banco de la República para combatir la inflación.

“Si la ley de rescate económico es exitosa, vamos a tener unos mejores resultados fiscales y eso va a permitir que la tasa de interés tenga menos, menos presión y pueda ser mejor utilizada para la, para combatir la inflación”, explicó el exdirectivo.

Colombia ha mantenido una inflación superior a la de países como Perú, México y Chile desde la pandemia, de acuerdo con Zárate. Esas economías lograron acercarse a sus metas inflacionarias, mientras que Colombia aún no alcanza el objetivo del Banco de la República.

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Finanzas públicas y energía, las otras dos propuestas

El ex codirector del Banco de la República atribuyó la persistencia inflacionaria a la alta demanda y a los choques de precios - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La primera medida propuesta consiste en que el Congreso apruebe la ley de rescate económico presentada por el Gobierno. Para Zárate, un mejor resultado fiscal reduciría la presión sobre las tasas de interés y permitiría emplearlas con mayor margen para contener la inflación.

La tercera línea de acción apunta a limitar el impacto de El Niño sobre los precios, especialmente los de la energía. El ex codirector señaló que esa tarea es difícil porque no se han realizado inversiones importantes durante un período prolongado.

“El Banco de la República ha venido haciendo su tarea” con las tasas de interés, señaló Zárate. Añadió que una reestructuración de las finanzas públicas, un ajuste razonable del salario mínimo y la contención de las presiones energéticas pueden respaldar la reducción de la inflación.

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