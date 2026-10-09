Colombia

Resultados Lotería del Quindío 8 de octubre: números ganadores del último sorteo

Este popular sorteo entrega más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos

El sorteo de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves (Infobae)
El sorteo de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves (Infobae)
Guardar

La Lotería del Quindío difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este jueves 8 de octubre de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 40 premios principales que suman $9.600 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 8 de octubre de 2026.

Número del sorteo: 3019

Números ganadores: 3452-177.

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío solo celebra un juegoa la semana, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Quindío?

Los premios de la Lotería del Quindío están sujetos a dos impuestos principales que se retienen automáticamente al momento del pago. El primero es un impuesto del 17% sobre el valor del premio, que corresponde a un gravamen especial para ganadores de sorteos de lotería.

PUBLICIDAD

El segundo es una retención en la fuente del 20%, la cual se aplica a los premios que superan un monto mínimo establecido por la Dian (alrededor de 48 UVT o unos 2.259.120 pesos para 2024). Esto significa que el ganador no recibe el valor total anunciado, sino el neto después de estas deducciones.

Además de estos dos descuentos principales, puede aplicar también el impuesto conocido como 4x1000, el cual afecta las transacciones financieras cuando el premio es depositado o transferido, aunque está próximo a ser eliminado para ciertos ingresos bajo ciertos límites.

También es importante que el premio ganado se declare en la declaración de renta anual como una ganancia ocasional, lo cual puede influir en la carga tributaria total del ganador según su situación fiscal personal.

¿Cómo ganar la Lotería del Quindío?

Para poder ganar a la Lotería del Quindío requiere al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es elegirsu número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Cabe mencionar que la Lotería del Quindío se lleva a cabo desde 1966 y sus ganancias se destinan al sector salud.

Temas Relacionados

Lotería del Quindío sorteoLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa Villavicencio evita multas este viernes 9 de octubre

Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa Villavicencio evita multas este viernes 9 de octubre

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 8 de octubre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 8 de octubre

Resultado Sinuano Noche hoy 8 de octubre

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Resultado Sinuano Noche hoy 8 de octubre

Corte Constitucional pide al Congreso crear reglas especiales para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular

El alto tribunal reiteró que alcaldes, gobernadores, concejales y congresistas necesitan un régimen disciplinario propio que proteja sus derechos políticos y electorales

Corte Constitucional pide al Congreso crear reglas especiales para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular

Este es el anuncio de Intelcia sobre cambios en talento: inteligencia artificial y automatización en Colombia

La nueva directora de Recursos Humanos de la compañía acumula más de 15 años de experiencia en People & Culture, gestión organizacional y desarrollo del talento

Este es el anuncio de Intelcia sobre cambios en talento: inteligencia artificial y automatización en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Rock al Parque 2026: horarios del domingo 11 de octubre, con Mon Laferte, Seru Girán y Esteman

Funan al ‘influencer’ Camilo Cifuentes por regalar la misma caja de rosas y chocolates a su expareja y a ‘La Miijita’: “¿Me da dos para llevar?"

Karol G recordó su paso por Coachella y reflexionó sobre la relación entre arte y política: “No se pueden separar”

Falleció Ana María Arango, figura de la televisión y el cine colombiano

Deportes

Millonarios no pudo con Fortaleza: igualó a un gol en el estadio Metropolitano de Techo

Millonarios no pudo con Fortaleza: igualó a un gol en el estadio Metropolitano de Techo

Kevin Viveros hizo gol con Athletico Paranaense, dos días después de jugar con la selección Colombia

Estos son los primeros equipos que disputarán la liga especial de la tercera división del fútbol colombiano

Jorge Carrascal, con Flamengo, fue una de las figuras del partido ante Santos: solo Neymar tuvo mejor calificación en Sofascore

Carlos Antonio Vélez no perdonó a Lucas González por la manera como Atlético Nacional jugó ante Tolima: “Otro invento fallido”