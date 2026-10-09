Piden informe oficial sobre investigaciones y señalamientos contra el concejal de Cúcuta Leonardo Jácome

La Red de Veedurías entregó más detalles de la denuncia - crédito Concejo de Cúcuta

Guardar

La Red de Veedurías de Colombia solicita informes sobre denuncias y señalamientos relacionados con el concejal Leonardo Jácome

La Red de Veedurías de Colombia hizo pública una solicitud dirigida a los organismos competentes, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, para que informen sobre el estado y los resultados de diversas denuncias y señalamientos que han sido formulados en contra del concejal de Cúcuta, Leonardo Jácome.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento divulgado por la organización ciudadana, la petición surge a partir de requerimientos formulados por ciudadanos y veedores que buscan conocer el avance de las actuaciones relacionadas con diferentes hechos que han sido objeto de controversia pública en los últimos años.

Entre los temas mencionados por la Red de Veedurías se encuentran denuncias relacionadas con un presunto plagio en una tesis de grado, cuestionamientos sobre el manejo de becas académicas, referencias a un episodio conocido públicamente como la “Desnudatón” universitaria y la divulgación de un audio en el que se aludiría a decisiones relacionadas con directivos universitarios.

PUBLICIDAD

El concejal no se ha pronunciado al respecto - crédito Concejo de Cúcuta

La organización también hizo referencia a la cercanía política atribuida a Jácome con el exdirigente político Ramiro Suárez Corzo. Según el comunicado, distintos sectores han señalado la proximidad del concejal con Suárez Corzo, quien fue condenado por homicidio y ha tenido una amplia influencia en la política regional.

En ese contexto, la Red de Veedurías recordó que Ramiro Suárez Corzo manifestó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su intención de aportar información relacionada con diversos hechos violentos ocurridos en la región. Entre ellos mencionó el asesinato del veedor Pedro Durán Franco, ocurrido el 12 de agosto de 2003 en la ciudad de Cúcuta.

PUBLICIDAD

Otro de los asuntos citados en la solicitud corresponde a un evento desarrollado en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), en el que un grupo de estudiantes participó en una actividad que generó debate y repercusiones públicas. Según la información difundida por la veeduría, Leonardo Jácome ha sido señalado como uno de los organizadores de dicho evento, conocido mediáticamente como la “Desnudatón”.

Asimismo, el documento hace referencia a una denuncia presentada ante la Fiscalía por un supuesto plagio en el trabajo de grado con el cual Jácome obtuvo el título de ingeniero civil.

Según la información contenida en la denuncia mencionada por la Red de Veedurías, la tesis presentada y aprobada en 2016 tendría similitudes con un trabajo académico elaborado por la ingeniera Sonia Sandoval y publicado en 2011 en la Universidad Francisco de Paula Santander.

PUBLICIDAD

La denuncia sostiene que ambos trabajos habrían contado con la dirección académica del ingeniero Samuel Medina Jaimes y que existirían coincidencias en apartados como la justificación y el marco referencial. También se afirma que los documentos compartirían numerosos párrafos de contenido similar, intertítulos equivalentes y determinadas referencias textuales.

De acuerdo con el comunicado, quienes formularon la denuncia consideran que dichas coincidencias deben ser objeto de revisión por parte de las autoridades competentes para establecer si existió alguna irregularidad en la elaboración y aprobación del trabajo académico.

La Red de Veedurías de Colombia señaló que su solicitud tiene como propósito obtener información oficial sobre el estado de las investigaciones, actuaciones y procesos relacionados con los distintos señalamientos que han sido puestos en conocimiento de entidades judiciales y de control. Hasta el momento, el documento conocido públicamente se enfoca en requerir a las autoridades un informe sobre el avance y resultado de las actuaciones correspondientes.

PUBLICIDAD