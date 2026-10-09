La Ungrd descartó alerta de tsunami tras terremoto de 7,6 en Panamá: se sintió en Bogotá, Cartagena y otras ciudades del país

La Ungrd descartó alerta de tsunami tras terremoto de 7,6 en Panamá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El 9 de octubre de 2026, se registró un terremoto en Panamá que fue percibido en varias zonas de Colombia, según reportes ciudadanos y el Servicio Geológico Colombiano. La magnitud de forma preliminar fue de 7,9 y el movimiento ocurrió a las 12:56 p. m., hora local panameña.

El epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, con una profundidad de 33 kilómetros, una latitud de 7.54° y una longitud de -80.75°, de acuerdo con el organismo geológico.

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Minutos después del sismo que terminó siendo catalogado de 7,6, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmó, junto con la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar), que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo.

“De acuerdo con la Autoridad Marítima Colombiana, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico de Colombia tras el #sismo de magnitud 7,6 a 61 km de Las Tablas, #Panamá. #SNDATColombia”, escribió la entidad en su cuenta de X.

La entidad señaló que no hay riesgos en la Costa Pacifica tras el sismo - crédito @UNGRD/X

La sacudida fue reportada en Bogotá, Medellín, Pereira, Sabaneta, Cartagena, Armenia y Urabá, entre otras zonas. Hasta el momento no se han informado afectaciones en Colombia, mientras las autoridades verifican la situación.

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En Panamá, videos difundidos en plataformas digitales muestran la evacuación de viviendas y lugares de trabajo. También se registraron daños en algunos edificios, donde se desprendieron elementos de techos y paredes, aunque no se han reportado víctimas.

Las autoridades esperan completar una inspección en ambos países para establecer el alcance de las consecuencias del terremoto.

Recomendaciones clave para personas con discapacidad visual sobre cómo actuar durante y después del temblor

La sucesión de temblores recuerda la alta actividad sísmica del Perú, pero no implica que se avecine unRecomendaciones clave para personas con discapacidad visual sobre cómo actuar durante y después del temblor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Cruz Roja Colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) aconsejan preparar un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras y disponer de un paquete básico con botiquín, radio, linterna, alimentos y agua. Estas previsiones complementan los apoyos específicos necesarios para conservar la autonomía durante una evacuación.

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La directora general del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (Crac), Gladys Lopera Restrepo, sostuvo que la respuesta ante una emergencia depende de contar con información accesible, conocer el entorno y disponer de una red de apoyo que respete la capacidad de decisión de cada persona. La preparación previa permite actuar con mayor rapidez y adaptar las medidas a las necesidades individuales.

El reconocimiento anticipado de las salidas, escaleras, zonas seguras y puntos de encuentro debe hacerse en la vivienda, el trabajo y otros sitios de uso frecuente. Practicar los recorridos permite detectar obstáculos y construir referencias espaciales antes de que ocurra una emergencia.

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Durante el movimiento, la prioridad es protegerse, no salir con apuro. La recomendación es “agáchese, cúbrase y sujétese”, proteger la cabeza y el cuello, alejarse de ventanas, muebles inestables u objetos que puedan caer, y no utilizar ascensores.

El bastón, el teléfono celular y otros dispositivos de asistencia deben permanecer en lugares conocidos y de fácil acceso. El kit de emergencia puede incluir una batería externa, medicamentos y contactos de emergencia; quienes usan perro guía también deben prever sus necesidades básicas.

Los apoyos tecnológicos y los dispositivos adaptados ayudan a sostener la autonomía durante el desplazamiento posterior al sismo. Una red de familiares, vecinos o compañeros debe conocer de antemano cómo asistir sin reemplazar las decisiones de la persona ciega.

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Quien acompañe a una persona con discapacidad visual debe identificarse, hablarle directamente y ofrecer instrucciones precisas. Indicaciones como “hay tres escalones hacia abajo” o “hay vidrios a dos metros” resultan más útiles que referencias imprecisas.

Obstáculos, réplicas y evacuación después del movimiento

Durante un temblor, las personas con discapacidad visual deben priorizar la protección en un lugar seguro y evacuar solo cuando termine el movimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuando el temblor termina, las referencias habituales pueden haber cambiado. Antes de avanzar, es necesario comprobar si hay obstáculos, cables, muebles desplazados o vidrios, y el acompañante debe anticipar verbalmente cada modificación del recorrido.

Las personas también deben mantenerse atentas a posibles réplicas y seguir la información oficial mediante canales accesibles. La Cruz Roja Colombiana y la Ungrd recomiendan no usar ascensores, evitar los marcos de puertas, proteger la cabeza y, si se conduce, detener el vehículo en un lugar seguro alejado de puentes y otras zonas de peligro.

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