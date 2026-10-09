Gobierno De la Espriella solicitó con urgencia al Congreso tramitar modificación del PGN 2026: aumentaría a $637 billones

Gobierno de De la Espriella solicitó con urgencia al Congreso tramitar modificación del Presupuesto General de la Nación 2026 - crédito Prensa Cámara de Representantes/Reuters

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Continúan los cambios en el Presupuesto General de la Nación 2026. El Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, solicitó al Congreso de la República tramitar con mensaje de urgencia el proyecto de ley que contempla cambios en el plan financiero anual que define los ingresos que espera recibir el Estado.

De acuerdo con el documento, la iniciativa contempla una adición de $2,7 billones para atender la emergencia por el sismo del 10 de agosto de 2026. un traslado de $1,2 billones para enfrentar la crisis energética por el fenómeno de El Niño. La adición elevaría el presupuesto de $635 billones a más de $637 billones.

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Los nuevos fondos estarían destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 7,4 y el fenómeno de El Niño - crédito suministrado

“La iniciativa legislativa propone modificaciones al Presupuesto General de la Nación 2026 aprobado mediante la Ley 2559 de 2025, relacionadas con: i) incorporar al Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026 recursos por $2.708.426.000.000, correspondientes al recaudo estimado derivado de las medidas tributarias, aduaneras y cambiarias previstas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026; y ii) realizar un traslado presupuestal de $1.200.000.000.000 en la presente vigencia 2026, para prevenir la crisis energética que compromete la confiabilidad del suministro del Sistema Interconectado Nacional”, puntualiza la solicitud.

Y agrega: “Frente a la adición presupuestal, cuya fuente de recursos por $2.708.426.000.000 está estimada en razón a los mecanismos de alivios de pago creados en el Decreto 1419 de 2026, su relevancia radica en que la destinación de estos ingresos es exclusivamente para la atención de la emergencia ocasionados por el sismo del 10 de agosto de 2026”.

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El Ejecutivo también señaló que los fondos destinados serían administrados por el Fondo Milagro- crédito suministrado

El Ejecutivo también señaló que los fondos destinados serían administrados por el Fondo Miligro que tiene como objetivo trabajar en la asistencia humanitaria y recuperación de los territorios afectados.

En ese sentido, “el movimiento presupuestal pretende dirigir recursos al Fondo Milagro a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como patrimonio autónomo creado mediante el Decreto Legislativo 1379 de 2026, y que tiene objeto atender las necesidades de recursos destinados a conjurar la crisis. Por lo tanto, se busca otorgar herramientas al mencionado Fondo para financiar la asistencia humanitaria, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo”.

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Así funcionará el Fondo Milagro

El Decreto 1379 dejó en firme la creación del ‘Fondo Milagro’, que coordinará recursos para la reconstrucción y la entrega de ayudas humanitarias - crédito Dapre

El Gobierno nacional empezó a poner en marcha el Fondo Milagro, un patrimonio autónomo creado para centralizar y ejecutar los recursos destinados a atender la emergencia y reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. En su primera etapa, el fondo contará con alrededor de $1 billón y será constituido y administrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex).

Los recursos no permanecerán bajo custodia de la fiduciaria. El dinero será administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, mediante el Sistema de Cuenta Única Nacional del Ministerio de Hacienda, mientras Fiducoldex operará como vehículo para ejecutar el patrimonio autónomo.

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La máxima instancia de dirección será un Consejo Directivo con siete miembros con derecho a voto: cinco representantes designados por el presidente de la República, un delegado del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otro del Ministerio de Hacienda. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) participará con voz, pero sin voto.

La operación diaria quedará a cargo de un gerente designado por el presidente y contratado con recursos del patrimonio autónomo. El contrato también permite al Ministerio de Hacienda imponer multas de hasta 10% de su valor si se presentan retrasos o incumplimientos.

La remuneración de Fiducoldex será de 142 salarios mínimos mensuales, sin IVA, equivalentes actualmente a unos $248,6 millones al mes. El pago comenzará durante la etapa de preparación del fondo, antes del inicio de las obras o de los desembolsos de las ayudas.

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Cathy Juvinao cuestionó la estructura diseñada por el Gobierno para administrar el Fondo Milagro, creado para atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito @CathyJuvinao/X

La congresista por la Alianza Verde Cathy Juvinao cuestionó el costo de mantener la fiducia antes de que se ejecuten las obras. El valor total todavía no figura en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y el contrato no establece una duración fija.

Sobre la demora de casi dos meses en la creación del fondo, el presidente dijo: “Les agradezco la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja”.