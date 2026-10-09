Fecoer lanzó alerta tras primer balance del plan de choque en salud del Gobierno: persisten barreras para pacientes con enfermedades raras

Diego Gil, director de Fecoer, señaló que numerosas familias continúan reportando dificultades para recibir los tratamientos que necesitan y pidió mantener el ritmo de las medidas implementadas hasta resolver los casos pendientes - crédito Fecoer

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La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) advirtió que, pese a los avances reportados por el Gobierno nacional en la implementación del plan de choque para atender los represamientos del sistema de salud, persisten las dificultades para acceder a medicamentos, procedimientos y servicios de atención especializada entre las personas que viven con enfermedades raras o huérfanas.

La organización reconoció los resultados presentados por el Ministerio de Salud, pero insistió en que las medidas deben traducirse en respuestas efectivas para todos los pacientes que continúan a la espera de sus tratamientos. También señaló que mantiene comunicación con esa cartera para hacer seguimiento a las personas identificadas, los casos atendidos completamente y aquellos que aún presentan dificultades.

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Diego Gil, director de Fecoer, afirmó que los avances deben mantenerse y que el propósito de la estrategia debe ser garantizar que los pacientes reciban de manera efectiva los servicios que necesitan, sin interrupciones en sus tratamientos.

“Desde Fecoer valoramos que el Gobierno empiece a mostrar resultados concretos del plan de choque. Esta es una señal muy positiva frente a una situación que requiere respuestas rápidas. Las barreras persisten. Muchas familias nos siguen reportando dificultades para recibir medicamentos, procedimientos y atención especializada, y ellas necesitan respuestas inmediatas”, señaló.

El director agregó que la implementación de las medidas requiere tiempo, por lo que consideró necesario mantener el seguimiento a los compromisos y a los resultados de la estrategia.

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Fecoer insistió en la necesidad de garantizar la continuidad real de los tratamientos para las personas con enfermedades raras, incluyendo la entrega de medicamentos de alto costo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

“Entendemos que la implementación del plan requiere tiempo, pero por eso mismo estamos en comunicación permanente con el Ministerio de Salud para hacer seguimiento a cuántos pacientes fueron identificados, cuántos ya recibieron completamente su atención y cuántos continúan esperando. Desde Fecoer queremos seguir aportando. Reconocemos los avances, pero es clave que se sostenga el ritmo, resolver todos los pendientes y garantizar la continuidad real en los tratamientos”, manifestó.

La primera fase del plan de choque en salud fue activada el 22 de septiembre, con el propósito de reducir las barreras de acceso a los servicios, atender los pendientes en la entrega de medicamentos y avanzar en la resolución de procedimientos médicos.

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En el balance más reciente del Ministerio de Salud, publicado el 6 de octubre, la ministra Ana María Vesga informó que 177.048 pacientes registran avances en la entrega de medicamentos en el marco de la estrategia. La iniciativa busca garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente para las personas con condiciones de mayor riesgo.

El Gobierno tiene como propósito superar la etapa de contingencia antes de finalizar 2026 y avanzar hacia una estabilización permanente del sistema de salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De acuerdo con las cifras oficiales, con corte al 2 de octubre, el porcentaje de avance en las cantidades de medicamentos entregadas alcanzó el 76,45% para pacientes con VIH, el 74,36 % en gestación, el 58,31% en trasplantes y el 54,91% en cáncer.

“Estamos concentrando los esfuerzos en que las personas reciban efectivamente los tratamientos que necesitan. El objetivo del Plan de Choque es traducir las decisiones y los recursos en respuestas concretas para los pacientes”, señaló Vesga.

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En cuanto a los procedimientos médicos, el Ministerio reportó 120.586 procedimientos resueltos, correspondientes a 70.623 pacientes. Estos resultados hacen parte de las acciones orientadas a atender las necesidades acumuladas, generar liquidez transitoria para superar barreras de acceso y mejorar el seguimiento de los recursos destinados a la prestación de los servicios.

La cartera de Salud también precisó que, hasta el 2 de octubre, se habían entregado 7.252.434 unidades de medicamentos, equivalentes al 31,2% de las unidades reportadas inicialmente como pendientes.

El ministerio aclaró que esta cifra corresponde a unidades individuales dispensadas, como tabletas, cápsulas o ampollas, según la presentación de cada producto, y no al número de pacientes atendidos ni a la cantidad de tipos de medicamentos entregados. Por esa razón, realiza un seguimiento diferenciado al número de personas que reciben respuesta y a las unidades suministradas.

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Ministra reconoció que el plan no resolverá las dificultades estructurales

La ministra de Salud, Ana María Vesga, reconoció que el plan de choque no resolverá de inmediato las dificultades estructurales del sistema, debido a la compleja situación financiera, pero afirmó que busca priorizar a los pacientes que llevan tiempo sin recibir atención - crédito @MinSaludCol/X

Durante una intervención pública el jueves 8 de octubre, la ministra Ana María Vesga reconoció que las medidas implementadas no solucionarán de inmediato los problemas estructurales del sistema de salud, aunque defendió su importancia para atender a personas que llevan tiempo sin recibir los servicios requeridos.

“Por supuesto que no corrige las enormes dificultades que tiene un sistema con una situación financiera como ustedes ya conocen, pero sí es la forma en la que primero el Gobierno vuelve a poner la mirada sobre los pacientes que llevan mucho tiempo desatendidos”, afirmó a los medios de comunicación.

Vesga agregó que el Gobierno trabaja en estrategias relacionadas con el financiamiento y la administración de los recursos para reducir las presiones que afectan la prestación de los servicios. “Hay otra serie de estrategias alrededor del financiamiento, pero sobre todo de la forma como se está ordenando y gastando en el sistema, que va a permitir que liberemos presión para que todo el mundo sea atendido”, señaló.

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La jefe de cartera explicó que, al llegar a la administración, encontraron pacientes con enfermedades huérfanas que no tenían acceso a tratamientos ni medicamentos. “Llevamos cuatro años cuando encontramos 4.000 pacientes de enfermedades huérfanas sin atención y sin medicamentos. Esto nos habla de que no estábamos mirando a los pacientes y eso es lo primero que queremos recuperar”, sostuvo.

La ministra indicó que el propósito es superar la etapa de contingencia antes de finalizar 2026. “Nuestro propósito es que salgamos del plan de choque al finalizar este año y ojalá antes, pero que logremos una estabilización permanente del sistema para todos los pacientes”, concluyó.

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